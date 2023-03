A Semana do Consumidor na Amazon oferece descontos em cadeiras gamer. Apelidado pelos compradores e sites como a Black Friday do 1º semestre, o evento começa nesta segunda-feira (13) e termina em 20 de março com até 60% de desconto no site da varejista. Para quem procura acessórios para o seu setup, empresas como PCYes, Mancer Adhara, Pichau Donek e TGT Heron oferecem modelos para oferecer mais conforto durante a jogatina.

Na lista, a PCYes Mad Racer STI Master aparece com uma economia de R$ 250, ficando disponível por R$ 711. Já o modelo Pichau Donek BY-8188 apresenta uma inclinação de até 160 graus, além de duas almofadas para acomodar o dorsal e lombar. Durante as promoções, ela tem um desconto de R$ 410 do seu valor normal, sendo encontrada por R$ 789. Outras ofertas podem ser conferidas na página dedicada ao evento. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1 de 1 Dia do Consumidor: cadeiras gamer estão com desconto de até R$ 250 — Foto: Reprodução/ThunderX3 Dia do Consumidor: cadeiras gamer estão com desconto de até R$ 250 — Foto: Reprodução/ThunderX3

Quer comprar barato na Semana do Consumidor 2023? Veja os melhores preços no Compare TechTudo

1. PCYes Mad Racer STI Master - de R$ 961 por R$ 711

A PCYes Mad Racer STI Master apresenta um revestimento espesso de tecido sintético. O encosto fornece dois orifícios na parte superior para aumentar a possibilidade de ventilação nas costas do usuário, além de conter um apoio fixo para a nuca. O produto disponível em azul é visto de R$ 961 por R$ 749, uma economia de R$ 250.

Já o assento tem uma alavanca para configurar a altura e uma capacidade para acomodar até 120 kg. O fornecedor ainda disponibiliza modelos nas cores azul e vermelha. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a capacidade de conforto proporcionada pelo encosto. Porém, criticam que as peças presentes na caixa contam com leves alterações, o que pode comprometer a instalação da cadeira.

Prós: apresenta encosto confortável

apresenta encosto confortável Contras: o encosto não reclina e os apoios de braço não são estofados

Gostou do produto? Compre aqui CONFORTO PCYes Mad Racer STI Master — Azul R$ 711 IR À LOJA

Todas as ofertas de PCYes Mad Racer STI Master — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONFORTO PCYes Mad Racer STI Master — Azul R$ 711 IR À LOJA

A cadeira Mancer Adhara RGB MCR-ADH-RGB01 promete ser confortável e traz revestimento em tecido sintético e com costura diferenciada para aumentar o conforto, além de não manter o calor após um determinado tempo de uso. Ainda é possível usufruir de almofadas para lombar e nuca e acolchoamento espesso no assento. O contorno da cadeira conta com iluminação RGB, embora a intensidade seja mais discreta. O produto é vendido de R$ 1.024 por R$ 924 durante a Semana do Consumidor, com desconto de R$ 100.

O pistão promete material metálico de alta qualidade. A cadeira acomoda um total de 120 kg e conta com um encosto com reclinação de até 180 graus. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto proporcionado pelo formato da cadeira, além do visual colorido que completa o setup.

Prós: presença de iluminação RGB

presença de iluminação RGB Contras: os apoios para braço são muito curtos e não contam com acolchoamento

Gostou do produto? Compre aqui RGB Mancer Adhara RGB MCR-ADH-RGB01 R$ 924 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mancer Adhara RGB MCR-ADH-RGB01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RGB Mancer Adhara RGB MCR-ADH-RGB01 R$ 924 IR À LOJA

O modelo Pichau Donek BY-8188 promete oferecer conforto devido às espumas densas e firmes em toda a sua construção, além de duas almofadas para acomodar o dorsal e lombar. Dessa maneira, é recomendada para qualquer tipo de usuário que precise passar extensos períodos em frente ao computador, incluindo para trabalho ou estudos. Sua inclinação pode ir até 160 graus. Assim, é possível alterar a posição mais confortável possível para utilizar o PC. O seu apoio de braços, porém, pode ser um ponto a criticar, pois é fixo e sem acolchoamento. Ela pode ser encontrada por a partir de R$ 876 por R$ 789, tendo um desconto de R$ 87 do seu valor normal.

Na Amazon, os consumidores destacaram a qualidade do modelo e deram 4,6 estrelas de 5 como avaliação. A maioria dos usuários destacou o conforto e a aparência da cadeira, que promete trazer um visual premium para a setup. As críticas ficaram em relação à instalação, que não é tão simples e nada assertiva.

Prós: melhor custo-benefício da lista e inclinação de até 160 graus

melhor custo-benefício da lista e inclinação de até 160 graus Contras: apoio de braço é fixo e não permite ajustes

Gostou do produto? Compre aqui MATERIAL PREMIUM Pichau Donek BY-8188 — Vermelho R$ 789 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pichau Donek BY-8188 — Vermelho × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MATERIAL PREMIUM Pichau Donek BY-8188 — Vermelho R$ 789 IR À LOJA

A TGT Heron TGT-HR-BBU01 apresenta um formato com acabamentos em preto fosco. A cadeira apresenta almofadas anatômicas para apoiar tanto a lombar quanto a nuca, o que pode ser bastante útil durante extensas horas na frente do computador. O material de cobertura da cadeira consiste em tecido sintético estofado com espuma, o que pode trazer um conforto maior. O assento possui uma espessura robusta, detalhe que pode proporcionar conforto ao usuário, além de acomodar até 120 kg. Ela é vista de R$ 599 por R$ 539, totalizado R$ 60 a menos do que o valor clássico.

Já o encosto, também estofado, possui capacidade de inclinação em até 135 graus. O acessório ainda conta com uma alavanca para aumentar a altura do assento e traz acolchoamento em tecido sintético nos suportes de braço. O fornecedor disponibiliza o modelo em outras duas cores, sendo azul com preto, e vermelho com preto. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade da instalação. Porém, criticam o excesso de barulho das rodinhas durante a movimentação do usuário, o que pode causar uma irritabilidade.

Prós: presença de almofadas

presença de almofadas Contras: encosto é desconfortável devido ao metal de reforço

Gostou do produto? Compre aqui custo-benefício TGT Heron TGT-HR-BBU01 R$ 539 IR À LOJA

Todas as ofertas de TGT Heron TGT-HR-BBU01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. custo-benefício TGT Heron TGT-HR-BBU01 R$ 539 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?