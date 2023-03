Já o Amazon Echo Buds de 2ª geração é ideal para quem deseja levar a Alexa e outros assistentes pessoais para qualquer lugar, além de prometer uma experiência única para cada usuário por meio de seu recurso de personalização de som. Os Echo Buds estão com 16% de descontos e podem ser adquiridos por R$ 749. Outras ofertas podem ser conferidas na página dedicada ao evento. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1 de 2 Dia do Consumidor: fones de ouvido e headsets estão em oferta — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo Dia do Consumidor: fones de ouvido e headsets estão em oferta — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

O QCY T17 é uma opção que deve agradar quem busca um fone Bluetooth com preço acessível. O fone intra-auricular tem potência de 102 Db e bateria com autonomia de até 7h30 para reprodução livre que pode ser estendida até 26 horas com o uso do estojo. Ele é controlado via touchscreen e possui recursos como cancelamento de ruído para chamadas e modo de baixa latência para melhor sincronia ao assistir vídeos.

Com quase 900 avaliações de usuários no site da Amazon, o fone possui classificação de 4,7 estrelas. Os compradores citaram como principais pontos positivos do fone o seu custo-benefício e a duração da bateria. A qualidade do microfone, no entanto, deixou a desejar, de acordo com os relatos de alguns clientes. o QCY T17 pode ser adquirido por R$ 114 durante a Semana do Consumidor.

Prós: custo-benefício e duração da bateria

custo-benefício e duração da bateria Contras: qualidade do microfone

2. Mancer Crater RGB01 - de R$ 99 por R$ 89

O Mancer Crater RGB01 é uma opção para o público gamer que procura um headset por menos de R$ 100. Na Semana do Consumidor, o RGB01 está com uma redução de 10%, que o deixou R$ 10 mais barato. O modelo possui driver de 50 mm, potência de 98 Db e 38 Db de sensibilidade.

O fone possui classificação de 5 estrelas no site da Amazon com base em 17 avaliações dos compradores, onde é elogiado pelo seu design, qualidade de som, conforto e custo-benefício. O Mancer Crater pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 89 na Semana do Consumidor.

Prós: qualidade do som, conforto e custo-benefício

qualidade do som, conforto e custo-benefício Contras: não há

3. Pulse 3D PlayStation 5 - de R$ 599 por R$ 469

Outra opção para o público gamer é o Headset Pulse 3D para PS5, que também é compatível com PS4. O headset promete uma experiência imersiva e multidirecional de áudio 3D para PS5 com a tecnologia Tempest 3D AudioTech. O Pulse 3D conta com dois microfones com cancelamento de ruído e botões multimídia. Sua bateria promete autonomia para até 12 horas de jogo.

Com quase 4,4 mil avaliações no site da Amazon, o fone possui classificação de 4,8 estrelas. Os compradores elogiam a qualidade do som, a duração da bateria e o custo-benefício para um fone da categoria. Como ponto negativo, alguns usuários citaram que o fone fica desconfortável quando usado por longos períodos. O headset Pulse 3D está com desconto e pode ser adquirido por R$ 469, R$ 130 a menos que o seu preço normal.

Prós: qualidade sonora, duração da bateria e custo-benefício dentro da sua categoria

qualidade sonora, duração da bateria e custo-benefício dentro da sua categoria Contras: segundo alguns usuários, o fone se torna desconfortável quando utilizado por longos períodos de tempo

2 de 2 Echo Buds (2ª geração) apresenta compatibilidade com Alexa — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo Echo Buds (2ª geração) apresenta compatibilidade com Alexa — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

O fone de ouvido Amazon Echo Buds de 2ª geração é uma opção para quem utiliza a Alexa e deseja levá-la para qualquer lugar. Um aplicativo integra os fones e a assistente pessoal que pode ser controlada por comandos de voz. Ele também é compatível com assistentes de iOS (Siri) e Android (Google Assistente). Em relação à qualidade sonora, os fones intra-auriculares oferecem cancelamento ativo de ruído e personalização de áudio para que o usuário tenha experiência personalizada. O fone possui autonomia de até cinco horas com uma única carga que pode ser estendida para 15 horas com uso do estojo.

O fone conta com mais de 1,7 mil avaliações no site da Amazon e classificação de 4,3 estrelas. Ele é elogiado pela sua qualidade sonora, isolamento de ruído e por sua integração prática com a Alexa. No entanto, alguns usuários avaliam que os Echo Buds poderiam ter melhor custo-benefício. Na Semana do Consumidor, o fone está com desconto de mais de 16% e pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 749, uma redução de R$ 150 em relação ao seu valor normal.

Prós: qualidade do som, isolamento de ruído, praticidade para o uso da Alexa

qualidade do som, isolamento de ruído, praticidade para o uso da Alexa Contras: segundo alguns usuários, os fones poderiam ter melhor custo-benefício

