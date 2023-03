A Semana do Consumidor da Amazon começou na segunda-feira (13) e vai até o dia 20 de março. Apelidado pelos compradores e sites como a Black Friday do 1º semestre, o evento traz ofertas de diferentes departamentos e produtos no site da varejista, onde os públicos podem aproveitar descontos de até 60%, incluindo produtos exclusivos da marca. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1 de 12 Dia do Consumidor: Kindle e Echo Dot estão com desconto de até R$ 200 — Foto: Lucas Santos/TechTudo Dia do Consumidor: Kindle e Echo Dot estão com desconto de até R$ 200 — Foto: Lucas Santos/TechTudo

2 de 12 Echo Dot 3ª geração está com R$ 70 de desconto na Semana do Consumdior — Foto: Lucas Santos/TechTudo Echo Dot 3ª geração está com R$ 70 de desconto na Semana do Consumdior — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Para um conforto maior, é possível usar sua voz para acender as luzes, trancar as portas e muito mais com dispositivos de casa inteligente compatíveis. Para um alcance maior, também é possível conectar o aparelho aos seus próprios alto-falantes por Bluetooth ou com um cabo de áudio de 3,5 mm. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, o periférico se destaca pelo custo-benefício e pela facilidade de conexão com outros aparelhos automatizados.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: o alcance do som não é tão alto

A Amazon Echo Dot (4ª geração) possui um formato arredondado e promete melhorar características pontuais do modelo anterior. Ela possibilita controlar diversos aparelhos, como tomadas, fechaduras e lâmpadas por conta da conexão com a Alexa. Além disso, o periférico conta com um sistema de direcionamento frontal de áudio, que possibilita um som mais limpo e direto em cômodos mais amplos. É importante destacar que a caixinha também permite reproduzir músicas, checar notícias e até mesmo explorar notícias na internet via comando de voz.

Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os consumidores destacam a praticidade que o dispositivo oferece no dia a dia. Porém, apontam que sua instalação não é tão fácil quanto o modelo anterior. O aparelho é vendido nas cores preto, branco e azul e pode ser adquirido de R$ 399 por R$ 299 na Amazon, ou seja, está R$ 100 mais barato. Além disso, o modelo com relógio também aparece com desconto de R$ 140 durante a Semana do Consumidor.

Prós: praticidade oferecida devido a conexão com a Alexa

praticidade oferecida devido a conexão com a Alexa Contras: falta acessibilidade para quem usa o Apple Music

3 de 12 Echo de 4ª geração foi pensada para ser um produto voltado para quem quer mais potência — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo de 4ª geração foi pensada para ser um produto voltado para quem quer mais potência — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Echo (4ª geração) foi pensada para ser um produto voltado para quem quer mais potência. Ela usa tanto Bluetooth quanto Wi-Fi para se conectar a dispositivos da casa e a servidores da Amazon. Apesar disso, há ainda a opção de conector de 3,5 mm, que permite conectar aparelhos como computadores, tablets, celulares e consoles diretamente na caixa de som. É possível adquiri-la com R$ 150 de desconto, ficando de R$ 749 por R$ 599.

O modelo da 4ª geração conta com áudio momo com direcionamento frontal, para uma qualidade mais direta e profunda, além de oferecer reprodução sonora com alta qualidade e batidas profundas, nítidas e definidas, afirma a fabricante. A 4ª Geração permite o usuário ouvir podcasts por meio de plataformas como Spotify, Deezer e Apple Music, por exemplo. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os usuários destacam o custo-benefício e o leque de oportunidades com a assistente virtual.

Prós: permite ser um aparelho sem fio

permite ser um aparelho sem fio Contras: não possui Dolby Audio ou Atmos

4. Echo Show 5 (2ª Geração) - de R$ 599 por R$ 449

4 de 12 Echo Show 5 é o smart display de entrada da Amazon — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 5 é o smart display de entrada da Amazon — Foto: Divulgação/Amazon

A Echo Show 5 (2ª geração) é uma tela inteligente da Amazon. O acessório possui tela sensível ao toque, câmera e Alexa embutida, além de prometer ser uma boa opção para quem procura aprimorar ou criar um sistema de casa automático. O periférico permite definir alarmes e timers, listas e fazer chamadas de vídeo com a câmera de 2 MP para quem possui aplicativo Alexa ou um dispositivo Echo com tela.

O aparelho permite reproduzir séries e filmes no Amazon Prime Video, Netflix, além de músicas do Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. Construído com várias camadas de controle de privacidade, incluindo desativar o microfone e a câmera apertando apenas um botão e deslizar a tampa embutida para cobrir a câmera. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, o produto se destaca pela tela display e pela variedade de comandos. Disponível em três cores, ele pode ser encontrado de R$ 599 por R$ 449.

Prós: tela display de 5 polegadas e chamadas de vídeo

tela display de 5 polegadas e chamadas de vídeo Contras: reconhecimento de voz deixa a desejar

5 de 12 Amazon Echo Show 10 apresenta tela de 10 polegadas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Amazon Echo Show 10 apresenta tela de 10 polegadas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Echo Show 10, modelo com Alexa, tem como destaque sua tela com 10 polegadas. Além disso, e sensores que permitem ao display acompanhar o usuário, fazendo isso de forma independente, reconhecendo onde no ambiente está o usuário e mantendo o visor sempre virado para a pessoa. Sua câmera oferece uma resolução de 13 megapixels, um fator também muito interessante para quem procura um Echo para chamadas de vídeo. Ainda de acordo com a fabricante, durante as chamadas de vídeo, é possível se movimentar pelo cômodo sem sair do foco.

Pelo display, também é possível assistir filmes, séries no Amazon Prime Video ou na Netflix no display de 10,1 polegadas. Além de músicas no Amazon Prime Music, Apple Music e Spotify. Entre os destaques, é possível buscar ovas receitas para cozinhar, atualizar listas de tarefas e checar os compromissos. Já para o som, os alto-falantes oferecem som direcional premium e de alta qualidade, afirma a fabricante. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram o reconhecimento de voz e as programções para facilitar o dia a dia. No entanto, ressaltam o preço alto do produto. Durante a Semana do Consumidor, a Echo Dot 10 recebe um desconto de R$ 200, ficando disponível por R$ 1.799.

Prós: permite fazer videochamadas e ver séries e filmes

permite fazer videochamadas e ver séries e filmes Contras: custo alto

6. Echo Show 8 (2ª Geração) - de R$ 999 por R$ 829

6 de 12 Echo Show 8 foi pensada para ser um produto voltado para quem quer mais potência — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 8 foi pensada para ser um produto voltado para quem quer mais potência — Foto: Divulgação/Amazon

A Echo Show 8 (2ª geração) é uma caixa de som inteligente que traz uma tela de 8 polegadas. O modelo é indicado para quem busca uma central de controle para a casa inteligente com conexão à Alexa. O display traz resolução de 1280 x 800 pixels, além de dois alto-falantes de 2 polegadas. A ficha técnica traz ainda câmera de 13 MP com enquadramento automático, possibilitando a realização de chamadas de vídeo e até mesmo o monitoramento da residência.

Disponível nas cores preto e branco, o dispositivo ainda possibilita que o usuário assista a séries e vídeos em seu display, além de realizar outras atividades nos diversos aplicativos compatíveis com o modelo. Avaliada com uma nota média 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, o dispositivo recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações. Ela normalmente é comercializada por R$ 999, mas pode ser adquirida com R$ 170 de desconto na Semana do Consumidor, custando R$ 829.

Prós: custo-benefício e qualidade do som

custo-benefício e qualidade do som Contras: não é compátivel com muitos aplicativos de streamings

7 de 12 Amazon Echo Studio promete maior qualidade na reprodução de músicas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Amazon Echo Studio promete maior qualidade na reprodução de músicas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Echo Studio é uma caixa de som com Alexa. O modelo promete maior qualidade na reprodução de músicas, trazendo cinco alto-falantes direcionais, 330 Watts de potência máxima e suporte aos áudios Dolby Atmos, Dolby 5.1 e o Ultra HD. Além disso, o modelo identifica automaticamente a acústica do seu espaço e faz o ajuste contínuo de reprodução para oferecer a melhor experiência sonora. Para quem se interessar, ela está disponível de R$ 1.799 por R$ 1.599, somando R$ 200 de desconto.

A caixa acompanha microfones de alto alcance para escutar os comandos da assistente de voz e permite controlar desde a música em si até outros dispositivos de casa conectada. De acordo com a fabricante, o produto não acompanha bateria integrada e vem com quatro botões na parte superior, sendo dois de volume, um para desligar o microfone e outro para chamar a assistente manualmente, além de um anel em LED que indica quando a assistente está ouvindo. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, o acessório se destaca pelo alto alcance do som e também da qualidade emitida.

Prós: qualidade Dolby Atmos

qualidade Dolby Atmos Contras: não possui tanta versatilidade com outros aparelhos Bluetooth

8 de 12 Amazon Echo Buds (2ª geração) acompanha o estojo com ou sem fio — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo Amazon Echo Buds (2ª geração) acompanha o estojo com ou sem fio — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

O Echo Buds (2ª geração) é um fone de ouvido sem fio com Alexa e cancelamento ativo de ruído. A bateria pode durar até cinco horas, mas é possível estender o tempo para até 15h. O item acompanha o estojo com ou sem fio, e pode ser adquirido com R$ 150 de desconto, somente na Semana do Consumidor, ficando disponível de R$ 899 por R$ 749.

O fone também é compatível com Alexa, o que permite gerenciar músicas e fazer ligações por comando de voz. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam positivamente a durabilidade da bateria e o design. Por outro lado, os usuários comentam que a Alexa não compreende todos os comandos com exatidão, principalmente durante movimento.

Prós: cancelamento ativo de ruído

cancelamento ativo de ruído Contras: usuários relatam dificuldades em realizar os comandos da Alexa

9 de 12 Echo Show 15 é um dispositivo inteligente com tela da Amazon — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 15 é um dispositivo inteligente com tela da Amazon — Foto: Divulgação/Amazon

O Echo Show 15 é um dispositivo inteligente com tela da Amazon. O aparelho conta com reconhecimento facial, o que possibilita que a Alexa interaja com cada morador da casa de maneira personalizada. Dessa forma, ao reconhecer uma pessoa, a assistente virtual poderá exibir, no display do aparelho, os lembretes, eventos no calendário ou outras informações específicas de quem está passando. Para isso, é preciso cadastrar previamente os rostos dos usuários.

Sendo um dos modelos premiums da linha Echo, o dispositivo possui tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1980 x 1080 pixels, dois alto-falantes e câmera de 5 megapixels. Ele pode ser instalado em uma parede ou apoiado em uma base — vendida separadamente —, funcionando tanto na posição horizontal como vertical. Além disso, também é possível assistir a filmes e séries em serviços de streaming, como Amazon Prime Video e Netflix. O dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o desempenho, a qualidade da imagem e o design. No entanto, alguns dizem que o comando de voz não é eficiente. Durante a Semana do Consumidor, o aparelho recebe R$ 200 de desconto, ficando disponível de R$ 1.899 por R$ 1.699.

Prós: tela Full HD de 15,6 polegadas, que pode ser ideal para assistir a filmes e séries

tela Full HD de 15,6 polegadas, que pode ser ideal para assistir a filmes e séries Contras: preço elevado

10. Fire TV Stick - de R$ 379 por R$ 269

10 de 12 Fire TV Stick é capaz de transformar qualquer televisor em uma Smart TV — Foto: Divulgação/Amazon Fire TV Stick é capaz de transformar qualquer televisor em uma Smart TV — Foto: Divulgação/Amazon

O Fire TV Stick é capaz de transformar qualquer televisor em uma Smart TV, com resolução Full HD. Para que isso se torne possível, o único requisito é que o aparelho tenha uma conexão HDMI, além de ser compatível com aparelhos móveis Android, iOS e é integrado com Alexa. O dispositivo ainda conta com sistema de som Dolby Atmos, apresentando alta qualidade sonora, que pode ser potencializada com equipamentos compatíveis.

O dispositivo vem acompanhado por um controle remoto que possibilita o acesso a uma variedade de conteúdos de mídia, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV+, e poder controlar toda a TV. Em conexão, o Fire TV tem conexões HDMI, Wi-Fi e Bluetooth. O acessório da Amazon pode ser encontrado de R$ 379 por R$ 269 durante a Semana do Consumidor, com R$ 110 de desconto. O Fire TV Stick com resolução 4K também aparece com desconto de R$ 80, ficando disponível por R$ 346. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício e por ser um acessório indispensável para viagens.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é compatível com todos os streamings

11 de 12 Kindle 11ª geração é o modelo mais leve de toda a linha — Foto: Divulgação/Amazon Kindle 11ª geração é o modelo mais leve de toda a linha — Foto: Divulgação/Amazon

Para quem procura facilidade de transporte, a Amazon destaca que o Kindle 11ª Geração é o modelo mais leve de toda a linha, pesando apenas 158 gramas. O novo lançamento conta com uma tela de 300 ppi de alta resolução para textos mais nítidos, sendo a mesma resolução do Kindle Parperwhite e do Kindle Oasis, os modelos premium da linha. O destaque vai para a cor inédita do aparelho, disponível na cor azul e para a tela antirreflexo que se assemelha a de um papel, mesmo sob a luz do sol.

O Kindle 11ª geração não traz resistência à água, certificado IPX8, e ele também não permite alteração de temperatura de luz. Esses recursos continuam limitados aos modelos mais avançados da linha. A nova Geração aceita arquivos Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, Mobi não protegido, PRC nativo, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP via conversão, AAX (Audible Audio Format). A versão 16 GB está disponível de R$ 499 por R$ 449. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam a bateria, que promete uma autonomia de até 6 semanas.

Prós: tela anti-reflexo e bateria de até seis semanas

tela anti-reflexo e bateria de até seis semanas Contras: não possui resistência à água e não permite alteração de temperatura de luz

12 de 12 Kindle Paperwhite apresenta uma tela de 6,8 polegadas — Foto: Divulgação/Amazon Kindle Paperwhite apresenta uma tela de 6,8 polegadas — Foto: Divulgação/Amazon

O Kindle Paperwhite apresenta uma tela de 6,8 polegadas e de acordo com a fabricante, o aparelho mantém resolução suficiente para renderizar texto com alta resolução, trazendo 300 ppi com anti-reflexo, permitindo que o usuário possa ler como se fosse em papel, mesmo sob a luz do sol, além de uma fonte otimizada e escala de cinza com 16 níveis. Durante a Semana do Consumidor, o Kindle Paperwhite de 16 GB pode ser adquirido de R$ 799 por R$ 719. O modelo de 32 GB também aparece com desconto de R$ 90.

A tela permite que o leitor altere a temperatura de luz, podendo escolher entre um tom mais branco ou âmbar para sua tela. Outra virtude é os tons mais quentes, já que o fundo em branco, sobretudo iluminado, pode cansar um pouco os olhos depois de uma sessão mais longa de leitura. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os compradores destacam a autonomia da bateria e o carregamento rápido. Além das opções de ajustes de telas. No entanto, alguns leitores pontuam que esse modelo não é indicado para quem procura ler quadrinhos ou HQs.

Prós: ajustes e temperatura de cor

ajustes e temperatura de cor Contras: não é indicado para quem procura ler quadrinhos ou HQs

6 produtos para CASA INTELIGENTE para modernizar sua casa!