Emojis no tribunal? Conheça 4 casos que envolveram as 'carinhas'

Emojis são um jeito simples de comunicar sentimentos e fazem parte da comunicação diária de diversas pessoas no WhatsApp , Instagram e outras redes. É por conta desse uso tão amplo que, de 2016 para cá, as populares "carinhas" apareceram em processos judiciais abertos em diversos lugares do globo - inclusive no Brasil. Nos tribunais de todo o mundo, os emojis já serviram como provas, reforçando ou até mesmo derrubando acusações. Na lista a seguir, conheça (ou relembre) quatro casos judiciais que utilizaram as "carinhas" da Unicode em seu desenrolar.

1. Caso em Israel (2018)

Em 2018, em Israel, aconteceu um dos mais notórios processos judiciais envolvendo o uso de carinhas. No caso, o proprietário de um imóvel fez um anúncio online sobre seu apartamento e trocou mensagens com um possível interessado, que usou diversos emojis comemorativos para celebrar o fechamento do negócio. Os emojis usados foram o de uma mulher dançando, garrafas de champanhe e o símbolo de paz e amor. Considerando o teor positivo da troca, o dono retirou a propriedade do mercado, considerando que o espaço seria ocupado em breve.

Os possíveis inquilinos, contudo, desistiram de seguir com o processo e “desapareceram” depois de alguns dias. O proprietário do imóvel, sentindo-se lesado, abriu um processo na justiça, e o juiz do tribunal em questão considerou que as trocas de mensagens denotavam disposição em fechar negócio. Diante disso, o dono do apartamento recebeu uma indenização por danos e honorários advocatícios no total de oito mil shekels (cerca de R$ 10 mil).

2. Caso na França (2016)

Na França, um homem foi preso em 2016 após, em uma discussão, enviar um emoji de arma para sua ex-namorada. A vítima, que era menor de idade na época, alegou que o impacto da mensagem foi tão grande que ela passou a ter pesadelos, temendo por sua segurança. O tribunal interpretou o símbolo como “uma ameaça de morte sob a forma de uma imagem” e condenou o francês a seis meses de prisão, além de ter que pagar uma indenização de aproximadamente € 1 mil (R$ 5,6 mil, na cotação atual) para a vítima.

3. Caso no Brasil (2021)

Sim, emojis já foram usados como provas em processos judiciais ocorridos por aqui. Em 2021, a advogada brasileira Isabela Bueno de Sousa, de 49 anos, foi acusada de racismo após usar emojis de banana para responder uma colega de trabalho negra em um grupo de WhatsApp. A ação foi interpretada como uma referência racista, visto que a fruta é historicamente utilizada como uma ofensa à etnia das vítimas.

A mulher precisou responder à ação judicial e teve o pedido negado para que o caso corresse em segredo. A sentença de prisão pode variar entre dois a cinco anos, e a indenização pedida pela vítima tem o valor de R$ 6 mil.

4. Caso na Califórnia (2018)

Um emoji de batom vermelho se tornou um problema na Califórnia durante o ano de 2018. No caso, um homem teria enviado textos sexualmente sugestivos para sua funcionária, que o acusou de assédio sexual. A mulher, entretanto, respondeu a uma das mensagens com o símbolo de uma marca de beijo - o que, para o juiz do tribunal, levantou a questão de que ela poderia ter estimulado os avanços do chefe. Em uma ação controversa, o símbolo foi levado em consideração no caso para que o júri tomasse uma decisão.

