Filme da Sessão da Tarde hoje: veja programação da semana de 6 a 10/03

A programação da Sessão da Tarde desta semana tem como tema o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A lista de filmes a serem exibidos de segunda a sexta nas tardes da Rede Globo é repleta de produções com protagonismo feminino, como Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa (2005) e Uma Prova de Amor (2009). Todos os títulos podem ser vistos no Globoplay em transmissão ao vivo no mesmo horário da TV aberta, às 15h30 (horário de Brasília).

O TechTudo já adianta um guia sobre o que há de mais relevante sobre os filmes da programação, com informações sobre elenco, enredo, onde conferir no streaming e repercussão entre público e crítica.

Segunda-feira (06/03): Uma Prova de Amor

A semana começa com o drama familiar dirigido por Nick Cassavetes (Diário de Uma Paixão), lançado em 2009. A produção tem no elenco Cameron Diaz (As Panteras), Jason Patric (Os Garotos Perdidos), Abigail Breslin (Pequena Miss Sunshine), Sofia Vassilieva (Medium: A Paranormal), Alec Baldwin (Para Sempre Alice), entre outros. O filme é uma adaptação do romance homônimo da escritora Jodi Picoult. Uma Prova de Amor pode ser alugado no Amazon Prime Video, Google Play Filmes e iTunes por R$ 7,90.

Anna Fitzgerald (Breslin) é uma menina de 11 anos que nasceu com o objetivo de salvar a irmã mais velha Kate (Vassilieva) de uma leucemia agressiva. Porém, cansada de se submeter a exames severos, Anna procura um advogado para processar os próprios pais, Sara (Diaz) e Brian (Patric), e assim ter controle sobre seu corpo. Uma Prova de Amor foi recebido com avaliações mistas da imprensa, com metascore 51 no Metacritic e 47% de aprovação no Rotten Tomatoes. Na avaliação dos usuários no IMDb, o drama tem nota 7,3.

Terça-feira (07/03): Miss Simpatia 2 - Armada e Perigosa

A atriz Sandra Bullock (Cidade Perdida) está de volta no papel da policial durona Gracie Hart na sequência Miss Simpatia 2 - Armada e Perigosa (2005), disponível no HBO Max. A comédia policial tem direção de John Pasquin (Meu Papai é Noel) e elenco de Regina King (Watchmen), Ernie Hudson (Os Caça-Fantasmas), Enrique Murciano (Desaparecidos), William Shatner (Star Trek), Nick Offerman (The Last of Us), entre outros.

Semanas após os eventos do primeiro filme, a policial Gracie Hart alcança fama nacional e garante um status de "celebridade" dentro do FBI - algo que incomoda sua nova parceira Sam Fuller (King). Mas quando uma amiga de Gracie desaparece em Las Vegas, Sam ajuda a colega na investigação. Entre o público e critica, Miss Simpatia 2 possui nota 5,1 no IMDb, metascore 34 no Metacritic (com avaliação 5.1 entre os usuários) e aprovação de 15% no Rotten Tomatoes, sendo 42% entre a audiência.

Quarta-feira (08/03): Mulheres ao Poder

A comédia histórica Mulheres ao Poder (2020) reinterpreta o caso real do protesto organizado por feministas no Miss Mundo de Londres em 1970. Com direção de Philippa Lowthorpe (The Crown), o filme tem no elenco Keira Knightley (franquia Piratas do Caribe), Gugu Mbatha-Raw (Belle), Rhys Ifans (A Casa do Dragão), Greg Kinnear (Pequena Miss Sunshine), Jessie Buckley (Entre Mulheres), e mais. O longa está no catálogo do Globoplay.

Enquanto a competição mundial Miss Mundo ocorre na Inglaterra, um grupo de feministas liderado por Sally Alexander (Knightley) quer fazer do evento um palco para suas reinvindicações. O que elas não esperavam é que esta será a primeira edição em que uma participante negra está na disputa. O longa obteve médias favoráveis nos agregadores, com nota 6,3 no IMDb, metascore 62 no Metacritic e 86% de aprovação (com selo "Fresco") no Rotten Tomatoes.

Quinta-feira (09/03): O Maior Amor do Mundo

Com elenco de peso, O Maior Amor do Mundo (2016) conecta diversas histórias relacionadas aos amores e dramas da maternidade. Com direção de Garry Marshall (Uma Linda Mulher), o filme tem no elenco Jennifer Aniston (Friends), Julia Roberts (O Sorriso de Monalisa), Kate Hudson (Quase Famosos), Jason Sudeikis (Ted Lasso), Timothy Olyphant (O Mandaloriano), entre outros. O filme também pode ser visto no Claro TV+, Looke e Star+.

No enredo, cinco experiências maternas são mostradas tendo como ápice o Dia das Mães. São histórias de recomeços de uma nova família, como é o caso da mãe divorciada Sandy (Aniston), e da busca das próprias origens, como é o caso da adotada Kristin (Britt Robertson), que quer saber quem é sua mãe biológica. O Maior Amor do Mundo tem nota 5,6 no IMDb, 18 no Metacritic (2.7 entre os usuários) e aprovação de 8% no Rotten Tomatoes, sendo 44% entre a audiência.

Sexta-feira (10/03): A Bússola de Ouro

E para finalizar a semana, uma obra de fantasia para quem quer curtir aventuras épicas do cinema, disponível também no catálogo do HBO Max. A Bússola de Ouro (2005) é uma adaptação da saga literária do autor Philip Pullman, e conta no elenco com Nicole Kidman (O Homem do Norte), Freddie Highmore (The Good Doctor), Jim Carter (Downtown Abbey), Daniel Craig (Glass Onion: Um Mistério Knives Out), Tom Courtenay (Doutor Jovago), Dakota Blue Richards (O Segredo do Vale da Lua), Ben Walker (A Escolha), entre outros.

Em um mundo onde humanos tem uma relação mística com animais que representam seu espírito (os "daemons"), a órfã Lyra Belacqua é uma garota que descobre uma substância chamada "pó" que tem potencial destrutivo contra crianças. Junto com seu daemon Pantalaimon, um arminho branco, ela parte em uma aventura para reverter a contaminação. Em avaliação no IMDb, A Bússola de Ouro tem nota 6,1. No Metacritic, a média da imprensa é 51, enquanto a dos usuários é 6.1. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 43%, ao lado de 51% da audiência.

