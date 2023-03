Filmes da Barbie: 10 opções disponíveis para assistir online

Os filmes da Barbie foram verdadeiros sucessos entre as crianças e adolescentes desde que a sua marca foi expandida para uma franquia de mídia, no início dos anos 2000. A aceitação dos longas protagonizados pela boneca foi tão positiva que as animações continuam sendo lançadas até hoje, cada vez mais sofisticadas. A produção mais recente é próximo trabalho da diretora Greta Gerwig (Lady Bird), cujo filme é um live-action da Barbie , que será estrelado por várias estrelas do cinema, incluindo Margot Robbie (Aves de Rapina).

Hoje em dia, diversas produções audiovisuais baseadas na boneca estão disponíveis nas plataformas de streaming. Se você é fã da boneca e quer saber onde encontrar os filmes clássicos e melhor avaliados dela para entrar de vez no "Barbieverso", veja essa lista preparada pelo TechTudo!

1. Barbie - A Princesa e a Plebeia (2004)

Disponível para aluguel nas plataformas Apple TV+ e YouTube, esse clássico filme da boneca mais famosa do mundo conta com direção de William Lau e é baseado no livro O Príncipe e o Mendigo, do autor Mark Twain, lançado oficialmente em 1881. Além disso, o longa-metragem é o quarto lançamento da série cinematográfica animada por computador da Barbie e a dublagem original é feita pela atriz canadense Kelly Sheridan.

Já a trama acompanha a princesa Anneliese, que busca fugir de um casamento arranjado quando conhece, inesperadamente, a jovem plebeia Erika, que leva uma vida difícil devido a uma dívida "eterna". Por ambas serem idênticas fisicamente, elas decidem então trocar de lugar uma com a outra, e é aí que as protagonistas começam a seguir seus corações, fazendo seus sonhos se tornarem realidade.

Com uma hora e meia de duração e sete canções originais, este ainda é o primeiro filme musical da boneca. Popular entre os jovens dos anos 2000, a produção americana possui boa recepção pelo público, como indica o site agregador IMDb, onde o projeto foi avaliado com nota 6.9, enquanto no Rotten Tomatoes o longa tem uma pontuação de 75% em relação à audiência.

2. Barbie - Lago dos Cisnes (2003)

Inspirado no balé O Lago dos Cisnes, de Piotr Ilitch Tchaikovski, e o terceiro filme da série cinematográfica animada da Barbie, a produção americana encontra-se disponível atualmente na Amazon Prime Video, Apple TV+, Globoplay, Netflix e YouTube. Dirigido por Owen Hurley e Kelly Sheridan como a voz original da boneca, a história segue Odette, uma jovem humilde que acaba sendo enfeitiçada pelo vilão Rothbart. A maldição da protagonista a transforma em um cisne, e, assim, ela sai em uma aventura para salvar os habitantes da Floresta Encantada e quebrar as maldições do feiticeiro com a ajuda da Rainha das Fadas. Isso tudo enquanto ela se apaixona pelo príncipe Daniel.

Com uma hora e meia de duração, o longa foi um enorme sucesso entre o público infanto-juvenil da época, o que garantiu à Mattel diversos produtos licenciados da animação. Já no site agregador IMDb, a média é de 6,4, enquanto no Rotten Tomatoes, o índice da audiência é de 58% de aprovação.

3. Barbie Rapunzel (2002)

Este é o segundo lançamento da série cinematográfica animada por computador de Barbie. Disponível na Apple TV+, Amazon Prime Video, Globoplay e YouTube, o longa é inspirado na história popular homônima dos Irmãos Grimm, lançada originalmente em 1815.

Com direção de Owen Hurley e dublagem original com Kelly Sheridan e Anjelica Huston, a trama acompanha a jovem Rapunzel, uma garota que foi criada pela madrasta, Gothel. Longe de tudo e todos, ela passa os seus dias presa na torre de um castelo no meio de uma floresta. Entretanto, com ajuda de seus amigos, a protagonista consegue escapar por um túnel secreto e, assim, acaba descobrindo uma aldeia. É lá que ela conhece o príncipe Steffan, pelo qual logo se apaixona.

A produção americana tem uma hora e meia de duração e uma boa performance nos sites agregadores, como é o caso do IMDb, onde sete mil usuários avaliaram o projeto com nota 6.4. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Hurley tem uma pontuação de 67% referente à audiência.

4. Barbie e as Doze Princesas Bailarinas (2006)

Com direito a muita música e coreografias de balé, o longa é dirigido por Greg Richardso e baseado no conto de fadas alemão As 12 Princesas Bailarinas, dos Irmãos Grimm. Nono projeto da série cinematográfico da Barbie, o filme tem em seu elenco de vozes Kelly Sheridan, que, mais uma vez, dá vida à voz da boneca. A história segue a Princesa Genevieve e suas 11 irmãs, que juntas descobrem que a dança pode levá-las para um mundo mágico, onde todos os seus desejos tornam-se realidade misteriosamente.

Considerada uma das produções mais populares, Barbie e as 12 Princesas Bailarinas tem roteiro de Elana Lesser e Cliff Ruby e alta recepção pelo público. No IMDb, o filme é avaliado em uma média de 6.8. No Rotten Tomatoes, o índice de aprovação da audiência é de 75%. Por fim, o filme encontra-se atualmente disponível nas plataformas Apple TV+, Amazon Prime Video e YouTube.

5. Barbie e o Quebra Nozes (2001)

Considerado o primeiro longa da série cinematográfica da Barbie, o projeto pode ser visto na Apple TV+, Globoplay e YouTube. Além disso, a produção americana conta com direção de Owen Hurley e roteiro de Rob Hudnut, inspirados pelas obras O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, de E.T.A. Hoffmann, e no balé O Quebra-Nozes, de Tchaikovski.

Com Kelly Sheridan no elenco de vozes, Barbie dá vida à Clara, uma jovem órfã, que ganha de presente de Natal um Quebra-Nozes. No entanto, ao ser enfeitiçada e ser encolhida, ela sai em uma jornada, junto de seu boneco, em busca da Princesa Caramelo, que é a única pessoa que pode desfazer o feitiço.

Com um desemprenho mediano, Barbie e o Quebra Nozes tem uma nota 6.3 no site agregador IMDb, com base na avaliação de sete mil usuários. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Hurley tem um índice de aprovação de apenas 20% e uma pontuação de 59% em relação à audiência.

6. Barbie em Vida de Sereia (2010)

Em uma jornada marítima com direito a muito surfe, além de ser repleta de aventuras ao lado de golfinhos e sereias, Barbie em Vida de Sereia conta com direção de Adam Wood e roteiro de Elise Allen e Ruth Handler, bem como narração da já conhecida atriz Kelly Sheridan no papel da famosa boneca. Disponível na Amazon Prime Video, Netflix e YouTube, a trama acompanha Merilah, uma jovem adolescente campeã de surfe que descobre que é, na verdade, uma sereia. Assim, com a ajuda do golfinho Zuma, ela precisa salvar sua mãe, a rainha Calissa, de Oceana.

Com uma hora e quinze minutos de duração, o longa animado também entra para a lista de projetos cinematográficos medianos da boneca da Mattel, isso segundo a performance da obra nos sites agregadores. No IMDb, tem nota média de 6.2/10, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho de Wood tem um índice de 76% em relação à audiência.

7. Barbie e As Sapatilhas Mágicas (2013)

Considerado uma paródia do balé O Lago dos Cisnes, este longa animado encontra-se atualmente disponível na Amazon Prime Video, Apple TV+, Netflix e YouTube. A direção do projeto americano ficou nas mãos de Owen Hurley, o roteiro nas de Alison Taylor, enquanto a narração ficou por conta de Kelly Sheridan.

A história segue Kristyn, uma bailarina cujo único sonho é mostrar a todos o quão boa é sua dança, apesar de todo mundo achar que ela não é uma boa dançarina. No entanto, quando ela calça um par de sapatilhas rosa brilhantes, a protagonista e sua melhor amiga Hailey vão magicamente ao fantástico mundo do balé. Lá, Kristyn descobre que dançar com seu coração e seguir seus instintos pode salvar seus amigos e a si mesma.

A duração do filme é de uma hora e quinze minutos e o desempenho do longa em relação à recepção pelo público não foi das melhores. Isso porque no site agregador IMDb, a média das 1,8 mil avaliações foi 5.5/10. No Rotten Tomatoes, por outro lado, a aprovação da audiência chegou aos 66%.

8. Barbie e o Pégaso Mágico (2005)

Segunda produção totalmente original da boneca em relação à série cinematográfica, a história segue a princesa Annika, uma jovem de 17 anos que, certo dia, sai escondida dos pais para ir patinar no gelo. Aos descobrirem, eles a proíbem de sair mais. Mas isso não é o bastante para impedir a protagonista, já que ela continua fugindo à noite.

Ao chegar no vilarejo, um bruxo mau a pede em casamento e Annika recusa. No entanto, ao fazer isso, o vilão congela a todos dando um prazo de três dias para a jovem aceitar o seu pedido, ou eles ficarão assim para sempre. Ela é resgatada, então, por um pégaso, que a leva para o Reino das Nuvens.

Disponível na Amazon Prime Video, Apple TV+, Netflix e YouTube e com uma hora e meia de duração, o longa conta com direção de Greg Richardson. Sobre a performance do projeto animado, no site agregador IMDb ele tem média de 6.5 de 10. No Rotten Tomatoes, o filme tem um índice de aprovação de 69% pela audiência.

9. Barbie e o Castelo de Diamante (2008)

Disponível na Amazon Prime Video, Apple TV+, Netflix e YouTube, e com direção de Gino Nichele, o décimo terceiro filme da Barbie segue a história das duas melhores amigas Liana e Alexa. As personagens compartilham o amor pela música e, juntas, saem em uma jornada para encontrar um misterioso castelo de diamantes.

Com uma hora e vinte minutos de duração, a produção americana é mais uma a apresentar a voz de Kelly Sheridan no papel da boneca. Além disso, o filme tem uma boa repercussão em relação ao público, isso porque, segundo o site IMDb, o projeto animado tem nota 6.4 de acordo com a avaliação de 3,6 mil usuários. Já no agregador Rotten Tomatoes, o trabalho de Nichele tem um índice de aprovação de 76%.

10. Barbie Big City, Big Dreams (2021)

Disponível para assistir no catálogo da Netflix, este é o 39º filme da boneca, sendo baseado na série de animação Barbie Dreamhouse Adventures. Com direção de Scott Plydell-Pearce, a aventura musical acompanha a personagem-título trocando as praias de Malibu pelas luzes brilhantes da Broadway com o objetivo de entrar em um programa exclusivo de artes cênicas de verão.

No entanto, ao chegar em Nova York, Barbie acaba encontrando outra Barbie, e é a partir deste encontro inesperado que as duas se tornarão amigas e participarão de uma competição por uma cobiçada performance solo única na Times Square.

Com apenas uma hora de duração, Barbie Big City, Big Dreams não é o maior destaque da série cinematográfica da boneca em termos de recepção. No site IMDb, a nota do projeto é 5.7 de 10. Por fim, no Rotten Tomatoes, o trabalho de Plydell-Pearce tem um índice de aprovação de apenas 50% em relação à audiência.