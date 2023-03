Filmes da Sessão da Tarde hoje: veja programação de 27 a 31/03 na Globo

Os filmes da Sessão da Tarde voltam ao ar nesta segunda-feira (27) na TV Globo com uma programação de comédia, romance e aventura. Até sexta-feira (31), sempre às 15h40 (horário de Brasília), filmes como Por Aqui E Por Ali (2015), A Minha Garota Para Sempre (2018), Pegando Fogo (2015) e Motoqueiros Selvagens (2007) serão transmitidos no canal. Também é possível assisti-los ao vivo assistidos serviço de streaming do Globoplay , simultaneamente à transmissão do canal de televisão aberta.

Antes de programar sua agenda para acompanhar as produções, o TechTudo separou informações de enredo, elenco, repercussão do público e da crítica que os telespectadores precisam conhecer. Se perder a programação, algumas obras estão disponíveis online no Star+ e Netflix, porém, nem todas podem ser encontradas online.

Segunda-feira (27/03): Por Aqui E Por Ali

Bill Bryson (Robert Redford) retorna para os Estados Unidos na terceira idade para tentar se reconectar com seu país de origem após viver por um tempo na Inglaterra. Para iniciar essa aventura, ele segue o antigo amigo Katz (Nick Nolte) na Trilha dos Apalaches, um caminho histórico do país com mais de três mil quilômetros. Ao longo do trajeto, eles se deparam com mudanças climáticas, reflexões e pessoas que marcam a jornada da dupla. Para os interessados na história, essa pode ser uma das chances de assistir ao filme, já que ele não está disponível em streamings brasileiros.

Nomes de grandes atores dos anos 70 e 90 marcam o elenco principal, como Robert Redford (The Way We Were com Barbra Streisand e The Sting), Nick Nolte (48 Horas) e Emma Thompson (Vestígios do Dia). A obra é uma adaptação do livro do jornalista Bill Bryson. Nas telas, a história é dirigida por Ken Kwapis com roteiro de Bill Holderman, Michael Arndt e Rick Curb. O longa não tem notas muito expressivas, sendo 6,3 no IMDb e 47% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Terça-feira (28/03): Chocante

O longa é uma produção brasileira que conta a história de um grupo de homens que foram famosos nos anos 1990 com a boyband Chocante. 20 anos depois, Clay (Marcus Majella e João Villa), Tim (Lúcio Mauro Filho e Apollo Costa), Téo (Bruno Mazzeo e Matheus Corcione), Toni (Bruno Garcia e Thauan El Pavuna) se reúnem para a morte de um dos colegas de show, Tarcísio (Rafael Canedo).

Para homenagear o falecido, eles decidem realizar uma última apresentação, junto com Rod (Pedro Neschling). O filme apresenta momentos do presente e eventualmente do passado dos personagens principais. Com direção de Gustavo Bonafé e Johnny Araújo, o longa é avaliado em 5,6 no IMDb e pode ser assistido no YouTube, Google Play Filmes e TV ou Apple TV.

Quarta-feira (29/03): A Minha Garota Para Sempre

Liam (Alex Roe) é um astro do futebol americano que larga Josie (Jessica Rothe) no altar para se tornar um cantor country. Atingido seu objetivo, ele retorna à cidade como artista para reencontrar pessoas do passado e lidar com os rumos que escolheu tomar. Assim como o filme de segunda-feira, esta pode ser uma das oportunidades de ver o filme por enquanto, pois não está disponível em streamings.

Protagonizam o filme Alex Roe (A Quinta Onda) e Jessica Rothe (A Morte Te Dá Parabéns). Abby Ryder Fortson (Juntos para Sempre), Peter Cambor (Roadies) e Lauren Gros (Logan) também estão em cena. O longa é dirigido por Bethany Ashton Wolf e possui músicas originais compostas por Brett Boyett e Jackson Odell, como Smokin’ and Cryin’. A Minha Garota Para Sempre tem nota 6,6 no IMDb e 79% de aprovação do público do Rotten Tomatoes, enquanto a crítica dá a média 24% no mesmo site.

Quinta-feira (30/03): Motoqueiros Selvagens

O dentista Doug Madsen (Tim Allen), o executivo Woody Stevens (John Travolta), o encanador Bobby Davis (Martin Lawrence) e o gênio da informática Dudley Frank (William H. Macy) vivem suas rotinas com os desafios do trabalho, relações e autoestima. Nos fins de semana, se reúnem para andar de moto. Até que decidem utilizar da diversão para entrar em uma viagem com os veículos sem destino, enfrentando a gangue de motoqueiros Del Fuegos.

Com direção de Walt Becker, que já dirigiu outro filme com Travolta, Surpresa em Dobro (2009), a produção é avaliada com 5,8. No Rotten Tomatoes, há uma diferença considerável entre avaliação do público, 61%, e da crítica, 14%. O longa está disponível no Star+.

Sexta Feira (31/03): Pegando Fogo

O filme, que também está disponível na Netflix, gira em torno de Adam Jones (Bradley Cooper), um antigo respeitado chefe de cozinha que perde sua reputação por conta do abuso de álcool e drogas. Após seu tratamento, vai para Londres para tentar se redimir e reconquistar o prestígio que possuía na carreira. Para isso, ele tem como objetivo pessoal conquistar a terceira estrela do Guia Michelin para seu atual restaurante.

Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela, Se Beber, Não Case!) protagoniza este filme ao lado dos coadjuvantes Daniel Brühl (Rush - No Limite da Emoção), Sienna Miller (Anatomia de um Escândalo) e Alicia Vikander (A Garota Dinamarquesa). Na direção, está o cineasta John Wells. Pegando Fogo tem nota 6,6 no IMDb, e aprovação de 28% da crítica e 45% do público no Rotten Tomatoes.

