Fones de ouvido sem fio são ideais para quem busca praticidade no dia a dia e nos exercícios físicos. A tecnologia TWS (True Wireless Stereo) proporciona som estéreo para os dispositivos desconectados fisicamente tanto do dispositivo de som, quanto entre si. Empresas como Philips , Edifier e QCY e JBL oferecem modelos por preços a partir de R$ 129 , como é o caso do QCY T13, que promete autonomia de 40 horas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já o Philips T1235 apresenta compatibilidade com assistentes de voz como o Google Assistente ou Siri por valores que partem de R$ 171. Outra opção é o JBL Wave Buds, que promete alta qualidade na reprodução por cerca de R$ 307. Veja a seguir seis fones TWS para comprar no Brasil.

1 de 1 Fone de ouvido TWS: 6 opções Bluetooth a partir de R$ 129 — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo Fone de ouvido TWS: 6 opções Bluetooth a partir de R$ 129 — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

Quer comprar um fone de ouvido gamer mas está com dúvidas? Saiba mais no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. QCY T13 - a partir de R$ 129

O fone QCY T13 é um fone intra-auricular que deve agradar quem procura custo-benefício e com bateria de longa duração. De acordo com o fabricante, o fone pode reproduzir 40 horas contínuas de música com a utilização do seu case de carregamento. Sem o estojo, os fones podem alcançar até 8 horas de reprodução. Ele conta com um recurso de recarga rápida que promete oferecer uma hora de reprodução com apenas cinco minutos de carga. O fone de ouvido apresenta alto-falantes de 7,2 mm, 108 Db de potência e responde a frequências de 20 Hz a 20 kHz. O fone possui quatro microfones e recurso de cancelamento de ruído, que promete chamadas com som nítido e qualidade profissional. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 129.

O fone possui a função touch, que dispensa a utilização de botões para comandos, que podem ser customizáveis de acordo com cada usuário. Sua proteção IPX4 o torna resistente a chuvas e respingos. Ele ainda possui outros recursos como equalizador para ajuste de som, GPS para encontrá-lo em caso de perda. O QCY13 foi avaliado por mais de 3,2 mil compradores no site da Amazon e é classificado com 4,7 de 5 estrelas. Os usuários elogiaram a sua qualidade de som, duração de bateria e custo-benefício, mas relataram que o dispositivo sofre com algumas interferências de sinal que cortam o som do fone ocasionalmente.

Prós: custo-benefício, duração da bateria e qualidade de som

custo-benefício, duração da bateria e qualidade de som Contras: alguns usuários relataram problemas de sinal e som cortado

Produto desta matéria | TechTudo FÁCIL DE PAREAR QCY T13 R$ 114 IR À LOJA

Todas as ofertas de QCY T13 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FÁCIL DE PAREAR QCY T13 R$ 114 IR À LOJA

2. i2GO Air Sound Go 2.0 - a partir de R$ 169

O i2GO Air Sound Go 2.0 pode ser ideal para quem busca um fone de ouvido multitarefa com preço acessível. Com alto-falantes de 13 mm, 90 Db de potência e resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, o fone promete qualidade de som premium com graves potentes. Com seu recurso touch, ele permite atender e encerrar chamadas sem tirar o telefone do bolso, além dos outros comandos tradicionais. Sua bateria possui autonomia de 20 horas com uso do estojo e 5 horas de reprodução contínua. Ele é vendido por preços que partem de R$ 169.

O estojo conta com fixação magnética para fixar os fones com maior segurança. Ele possui Bluetooth versão 5.2 com alcance de até 10 m. O Air Sound Go 2.0 conta com mais de 130 avaliações de usuários na Amazon, é classificado com 4,4 estrelas. Os usuários elogiaram a sua qualidade sonora, encaixe e custo-benefício. Alguns compradores, no entanto, relataram dificuldades em utilizar os comandos touch do fone.

Prós: qualidade sonora, encaixe e custo-benefício

qualidade sonora, encaixe e custo-benefício Contras: alguns compradores relataram que é difícil utilizar os comandos touch do fone

Produto desta matéria | TechTudo SEM FIO i2GO Air Sound Go 2.0 R$ 169 IR À LOJA

Todas as ofertas de i2GO Air Sound Go 2.0 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM FIO i2GO Air Sound Go 2.0 R$ 169 IR À LOJA

3. Philips T1235 - a partir de R$ 171

O fone Philips T1235 é uma opção para quem busca um dispositivo compacto. O fone intra-auricular promete um encaixe confortável e leve com suas caixas de som que medem 6 mm de diâmetro. O fone tem autonomia para 6 horas de reprodução contínua que pode ser estendida para 18 horas com o uso do estojo. O T1235 é compatível com assistentes de voz como o Google Assistente ou Siri sem utilizar o celular. Ele possui um microfone embutido com cancelamento de eco que deve oferecer maior qualidade durante as chamadas. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 171.

O fone é resistente a respingos d’água e suor, com certificação IPX5 e conectividade Bluetooth 5.1 com até 10 m de alcance. O Philips T1235 possui mais de 7,3 mil avaliações na Amazon e classificação de 4,3 estrelas. Os usuários elogiaram a sua autonomia fora do estojo, conforto e qualidade sonora. No entanto, alguns clientes comentaram que a qualidade do microfone e o fato de o dispositivo desencaixar dos ouvidos com facilidade deixam a desejar.

Prós: conforto, boa autonomia fora do estojo, qualidade sonora

conforto, boa autonomia fora do estojo, qualidade sonora Contras: qualidade do microfone e encaixe do dispositivo deixam a desejar

Produto desta matéria | TechTudo CONTROLE TOUCH Philips T1235 R$ 169 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips T1235 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONTROLE TOUCH Philips T1235 R$ 169 IR À LOJA

4. Edifier W100T - a partir de R$ 180

O Edifier W100T é uma opção para quem deseja um fone resistente, que possa ser utilizado em diferentes condições. Sua certificação IP54 atesta sua resistência à poeira e água. Seus alto-falantes de 13 mm possuem potência de 94 Db e respondem a frequências entre 20 Hz e 20 kHz, que prometem batidas poderosas. De acordo com as informações do fabricante, o fone possui autonomia para 7 horas de reprodução contínua. Com o uso do case, o tempo é estendido para 28 horas. Ele é visto por cerca de R$ 180.

Além do recurso touch e cancelamento de ruído para chamadas, o fone possui um modo de otimização para jogos. O Edifier W100T é classificado com 4,5 estrelas no site da Amazon, baseado na avaliação de mais de mil usuários. Os seus pontos mais elogiados são a duração da bateria, conforto e encaixe. Já o isolamento de ruídos externos e a altura do som deixaram a desejar, segundo alguns compradores

Prós: duração da bateria, encaixe e conforto

duração da bateria, encaixe e conforto Contras: isolamento de ruídos e altura dos sons podem deixar a desejar

Produto desta matéria | TechTudo BATERIA DE 7H Edifier W100T R$ 199 IR À LOJA

Todas as ofertas de Edifier W100T × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA DE 7H Edifier W100T R$ 199 IR À LOJA

5. WB Noma - a partir de R$ 189

O WB Noma é outra opção de fone auricular abaixo dos R$ 200. Sua autonomia pode atingir 28 horas com o uso do estojo. Os fones podem ser usados de forma contínua por até 4 horas. Sua certificação IPX5 garante proteção contra respingos, jatos de água, suor e chuvas pesadas. Ele possui controle por toque das funções play/pause e ajuste de volume. Tanto os fones quanto o estojo possuem um design leve e compacto, que deve proporcionar conforto para uso prolongado e praticidade para levar o estojo em qualquer lugar. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 189.

O WB Noma é classificado com 4,7 estrelas na Amazon, baseado na avaliação de mais de 120 usuários. Ele está disponível em quatro opções de cores - azul, preto, branco e rosa. Os usuários elogiam a sua autonomia, o design do fone e sua qualidade sonora. Na visão de alguns compradores, a baixa qualidade do microfone deixou a desejar.

Prós: autonomia, qualidade do som e design

autonomia, qualidade do som e design Contras: qualidade do microfone deixa a desejar

Produto desta matéria | TechTudo BATERIA DE 28H WB Noma R$ 189 IR À LOJA

Todas as ofertas de WB Noma × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA DE 28H WB Noma R$ 189 IR À LOJA

6. JBL Wave Buds - a partir de R$ 307

O fone JBL Wave Buds é uma opção para quem deseja investir um pouco mais em busca de qualidade sonora. Seus alto-falantes de 8 mm contam com o recurso Deep Bass, que promete alta qualidade na reprodução de mixagens de áudio. A potência do fone é de 100 Db e sua resposta de frequência fica entre 20 Hz e 20 kHz. Os fones têm autonomia para 8 horas de uso contínuo, que aumentam para 32 horas com o uso do estojo. Seu modo de carregamento rápido permite reprodução de 2 horas com 10 minutos de carga. Tanto os fones quanto o estojo possuem certificação de resistência à água e poeira. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 307 para comprar o produto.

O fone ainda possui os recursos Voice Aware que permite controlar o quanto se ouve da própria voz em chamadas e Ambiente Aware que permite ouvir as músicas sem deixar de acompanhar o que acontece ao redor. Ele é compatível com o aplicativo JBL Headphones que permite ajustes e customizações no som. O JBL Wave Buds possui quase 120 avaliações e classificação de 4,8 estrelas na Amazon. Os compradores elogiaram a qualidade do som, o conforto e a duração da bateria. O alcance da conexão pode deixar a desejar, segundo relatos de usuários.

Prós: qualidade de som, autonomia, funções especiais, aplicativo que permite customização

qualidade de som, autonomia, funções especiais, aplicativo que permite customização Contras: alcance da conexão Bluetooth pode deixar a desejar

Produto desta matéria | TechTudo CARGA RÁPIDA JBL Wave Buds R$ 266 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Wave Buds × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CARGA RÁPIDA JBL Wave Buds R$ 266 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?