Google Bard no Docs, Gmail e mais: o que se sabe sobre a novidade

O Google anunciou recentemente que o Bard, inteligência artificial (IA) generativa tipo ChatGPT , será adicionada ao Google Workspace, o pacote de produtividade da empresa. A novidade impactará produtos como Gmail , Google Docs , Planilhas , Apresentações e Meet . Os primeiros recursos permitirão, por exemplo, criar textos rápidos no Docs e no Gmail a partir de pequenos comandos, mas novas funções serão implementadas no decorrer dos próximos meses. Segundo o Google, o objetivo da atualização é tornar o Workspace mais útil e colaborativo com o auxílio da IA. Ainda não há uma data de lançamento para os novos serviços, mas a empresa vai iniciar os testes ainda em março nos Estados Unidos.

A novidade surge em meio ao lançamento do ChatGPT-4, a nova versão do chatbot da OpenAI, que recebeu grandes investimentos da Microsoft. A nova versão da IA trouxe melhoras e está sendo implementada em serviços como Bing, Office 365 e Duolingo. Assim, Google e Microsoft estão em uma corrida pelo domínio do mercado de IAs. Nas linhas a seguir, você confere tudo o que se sabe até agora sobre a incorporação do Bard no Workspace do Google.

Quais produtos do Google Workspace ganharão IA e quem pode usar?

As primeiras ferramentas que receberão a novidade são o Google Docs e o Gmail. O recurso deve automatizar processos criativos e gerar ideias e rascunhos rápidos, que serão úteis na hora de escrever textos e enviar e-mails, por exemplo. No entanto, segundo o Google, a IA também será incorporada a outros recursos do Workspace - permitindo, por exemplo, a criação de áudios, vídeos e imagens automáticas no Google Apresentações (Google Slides). Também será possível gerar fórmulas automáticas no Planilhas ou capturar anotações em tempo real no Meet.

Os novos recursos serão liberados neste mês de março para um grupo de “testadores confiáveis”, que incluem colaboradores da própria empresa e usuários selecionados. Por enquanto, esse grupo está concentrado nos Estados Unidos, mas outros locais devem ser adicionados nos próximos meses.

Qual é a previsão de lançamento? Existe algum beta?

O Google não deu uma previsão de lançamento e nem informou se será preciso pagar para usar as atualizações. Tudo o que se sabe até agora é que os novos recursos serão testados e aprimorados por alguns meses antes de serem liberados de forma ampla ao público. Segundo a empresa, produtos como esse requerem um nível especial de cuidado, o que justifica a demora.

Como mencionado anteriormente, o programa Beta inclui apenas um grupo de testadores dos Estados Unidos. Por enquanto, não há possibilidade de se inscrever para participar dos testes nem previsão de que eles sejam expandidos a outros países.

Como vai ser no Google Docs e no Gmail?

Por enquanto, o foco das atualizações está no Google Docs e no Gmail. No primeiro serviço, o Google destacou a capacidade da IA em ajudar o usuário a começar a escrever, servindo como um aliado à criatividade. O recurso pode ser utilizado para diversos fins, desde produzir mensagens de aniversário até artigos para blogs.

Para utilizar a função, será necessário digitar um comando informando sua solicitação para a IA. Ela irá gerar um texto automaticamente, e você poderá editá-lo conforme achar melhor. É importante destacar, contudo, que a ferramenta pode cometer erros — por isso, vale revisar e otimizar o texto antes de utilizá-lo oficialmente.

No Gmail, a IA vai funcionar de forma similar, ajudando o usuário a construir e-mails rapidamente a partir de simples comandos. A tecnologia pode, por exemplo, ajudar a elaborar textos formais para se candidatar a uma vaga de emprego ou, paralelamente, a criar lembretes descontraídos para os seus colegas de trabalho.

A ideia é que o usuário consiga produzir esboços e possa editá-lo como quiser, havendo ainda a possibilidade de pedir para que a ferramenta os reescreva caso não goste do resultado.

Resumo com todas as mudanças e os benefícios para os usuários

Incorporação de uma IA generativa no Gmail para ajudar o usuário a esboçar e-mails a partir de ideias principais;

Incorporação da IA no Google Docs, permitindo o desenvolvimento de tópicos por meio de comandos simples e ajudando o usuário em momentos de pouca criatividade;

Gerador de áudios, imagens e vídeos automáticos no Apresentações;

Novos recursos para facilitar e acelerar o trabalho com o Google Planilhas, como geração de fórmulas e preenchimento automático;

Novas funções para o Google Meet, como a captura de anotações e novos planos de fundo.

