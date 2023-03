Google Maps: 6 lugares bizarros para 'visitar' agora pelo app

É possível "conhecer" diversos lugares estranhos pelo Google Maps , app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), sem sair de casa. Utilizando a função de coordenadas, você pode rapidamente visitar virtualmente localizações que sejam conhecidas por serem bizarras, como a Ilha das Bonecas, no México, e a Ilha Fantasma, no Japão. A opção é uma boa para quem deseja explorar localidades distantes sem precisar desembolsar dinheiro, ou ainda para quem quer planejar uma viagem. Nas linhas a seguir, aprenda a usar o recurso de coordenadas do Google Maps e veja seis lugares estranhos para visitar pelo app.

Como buscar por coordenadas no Google Maps?

É possível buscar um local por três formatos de coordenadas: graus decimais (DD), graus e minutos decimais (DMM) ou graus, minutos e segundos (DMS). Para isso, abra o app, insira a latitude, digite a coordenada e observe se o número está entre -90 e 90. Já a longitude precisa estar entre -180 e 180. No caso do formato DMS, ainda é preciso que o símbolo de graus seja utilizado. Em seguida, toque em “Enter” para encontrar a localização correspondente no mapa.

Você pode também conferir um guia completo aqui de como utilizar o recurso de coordenadas do Google Maps pelo celular.

1. Pessoas com cabeça de pombo no Japão

Uma dos lugares mais estranhos vistos no Google Maps é uma calçada próxima à estação de Mitaka, em Tóquio, no Japão. Nas imagens capturadas pelo carro do app, é possível ver um grupo de oito pessoas com máscaras de pombos. A cena, porém não passa de uma brincadeira: foi idealizada por um grupo de humoristas do site japonês Daily Portal Z, que se vestiram desse jeito ao saberem que o carro do Google iria mapear as ruas.

Ao avançar a imagem, registrada ainda em 2013, é possível ver que o grupo continua seguindo a câmera através de olhares. A coordenada para visualizar a imagem é 35.7040744,139.5577317.

2. Conjunto de espantalhos na Finlândia

Usando a coordenada 65.0931577,28.9031094, é possível encontrar a imagem de um local de campo árido no interior da Finlândia, que chamou a atenção dos usuários. Chamado de “The Silent People” - ou “Pessoas Silenciosas”, em português - o local tem centenas de espantalhos com cabeças de capim e vestimentas de humanos.

Na verdade, tudo não passa de uma obra de arte idealizada pelo artista Reijo Kela. Inaugurado em 1988, o lugar faz referência ao ambiente da Finlândia, que é quieto e pouco povoado.

3. Ilha fantasma no Japão

A ilha fantasma do sul do Japão chamada de Hashima fica localizada a cerca de 20 km da cidade de Nagasaki e pode ser conferida pelas coordenadas 32.6281842,129.7379567. A ilha, hoje devastada, está desabitada há mais de 40 anos, após ter servido como um complexo industrial para a mineração de carvão. Quem visualiza a ilha pelo Maps pode ficar espantado com o que sobrou. O registro foi feito pelo aplicativo ainda em 2013 e, por ele, é possível ver os prédios em ruínas.

4. Ilha mal assombrada na Itália

A ilha italiana Poveglia, que fica entre Veneza e o Lido, na Itália, é considerada como uma ilha mal assombrada. O local, que pode ser encontrado no Google Maps com a coordenada 45.3818788,12.331196, já serviu de isolamento para infectados com a peste bubônica e também como um hospício já no início do século XX. Hoje, as visitas são proibidas, mas o Maps permite visitas online à ilha inabitada, que é vista por muitos como centro de atividades paranormais.

5. Ilha das Bonecas no México

Prepare-se para uma história sinistra. A Ilha das Bonecas foi criada por Julian Santana Barrera, que afirmava querer tranquilizar os “gritos do fantasma” de uma menina de 14 anos que ele ouvia após tê-la encontrado afogada na ilha. Para isso, durante 50 anos ele espalhou na ilha, que está localizada no México e pode ser encontrada com a coordenada 19.29024, -99.09677, diversas bonecas assustadoras, que ficam penduradas por toda parte.

6. Fantasmas em Igreja na República Checa

Com esculturas “fantasmas” feitas pelo escultor Jakub Hadrava, a Igreja São Jorge ou Kostel Svatého Jiří, na República Checa, também já está abandonada há mais de 20 anos. Em 1968, quando um pedaço do telhado caiu durante um funeral, todos começaram a acreditar que o ambiente era assombrado. Ela pode ser encontrada no Google Maps digitando a coordenada 50.03450,13.15820.

