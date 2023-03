GTA 5: 7 formas de ganhar 'dinheiro infinito' rápido no modo história

Ficar rico no GTA V não é fácil, especialmente ao considerar que o título é o único da franquia que não tem código de dinheiro infinito -- tanto na campanha quanto no GTA online. No entanto, é possível ganhar dinheiro no jogo da Rockstar de outras formas, como ao pegar uma maleta grande no fundo do mar, fazer as missões de Lester e investir na bolsa de valores, apostar corridas de carro, aplicar golpes e muito mais. Após conseguir encher os bolsos, será possível comprar armas, munições, veículos, casas e outros itens.

Como ganhar dinheiro no GTA 5 offline? Guia apresenta formas de ficar rico no game sem precisar de código de dinheiro infinito

1. Glitches de dinheiro

Glitches são erros no sistema que geram vantagens para o jogador, e, em GTA 5, alguns deles são boas fontes de dinheiro. Um exemplo é a falha que esconde uma mala de notas em uma plataforma submersa. Para pegá-la, use um barco ou jetski para dirigir até o ponto indicado no mapa e mergulhe a procura da plataforma. Então, nade ao redor até encontrar a maleta, que geralmente contém GTA$ 25 mil. Vale dizer que o uso de roupa de mergulho para a tarefa é opcional.

Confira a localização e saiba como pegar a maleta de dinheiro no GTA 5; glitch garante ganhos entre 25 e 50 mil

Por se tratar de um bug, o objeto se renova infinitas vezes, sempre sendo uma garantia de lucro. Assim, após a coleta, utilize o sistema de troca de personagens para garantir o respawn. Outra opção de fazer isso é salvar o jogo antes de recolher o dinheiro, repetir esse processo após a retirada da mala e, então, recarregar o game. A ação deve provocar o aparecimento de uma nova mala várias vezes.

Caso não dê certo de imediato, basta se afastar do local, salvar e recarregar o jogo e, então, retornar à localização da plataforma. Vale ressaltar que não é possível determinar a duração do erro, de maneira que é possível enfrentar um atraso ao tentar reaproveitá-lo.

2. Fique atento a carros-fortes e terminais de autoatendimento

Os carros-fortes aparecem como pontos enquanto o jogador está dirigindo. Para realizar o assalto, basta retirar os motoristas e explodir as portas traseiras ao atirar ou plantar uma bomba adesiva. O ganho da ação gira em torno de GTA$ 5 mil, mas pode aumentar conforme o avanço no modo história de GTA 5.

Saber como roubar caixa eletrônico e carro-forte no GTA 5 também é importante para ganhar dinheiro; polícia pode vir atrás de você após os crimes

Outra maneira de ganhar dinheiro fácil são os terminais de autoatendimento. As pessoas que o visitam costumam ter dinheiro no bolso, então, basta esperar por perto e roubá-las após terminarem a operação nos caixas eletrônicos. Nos dois casos, é importante ficar atento para fugir dos policiais.

3. Invista na bolsa

A receita infalível para conquistar muito dinheiro em GTA V é participar das missões de Lester e investir corretamente na bolsa de valores. Isso porque o personagem Franklin é chamado para ajudar o golpista em assassinatos, e a morte dos alvos interfere diretamente nos preços das ações. Assim, faça o investimento antes de completar a missão -- afinal, é preciso comprar na baixa para vender na alta.

Cada missão impacta em ações específicas. Por exemplo: antes de concluir o Assassinato na Construção, invista na Gold Coast. O preço dessa ação pode dobrar depois da conclusão da missão. Já o término de Problemas Legais aumenta os valores da AirEmu e reduz da FlyUS, que valorizará após a finalização da missão Colapso.

Vale dizer que as missões de Lester podem ser feitas em qualquer etapa do jogo, mas a recomendação é concluir o modo história antes de iniciá-las. As transações no mercado de ações também podem ser feitas durante todo o game, sem estarem necessariamente atreladas às missões do golpista.

As missões de Lester são uma boa alternativa para ficar milionário em GTA 5; cheque a bolsa de valores antes e depois de completá-las

De qualquer forma, como as ações são instáveis, é preciso estar atento para evitar a perda de dinheiro. Por isso, antes de investir na bolsa, salve o jogo e desative o salvamento automático. Então, aplique o dinheiro, verifique o mercado e venda quando atingir o topo. Caso essa operação dê errado, basta carregar a última versão salva e recuperar todo o valor.

4. Compre propriedades

Uma das formas de garantir renda extra e constante em GTA 5 é ao comprar propriedades, sendo que algumas delas ainda liberam determinados serviços no game. Ao adquirir a Los Santos Customs por GTA$ 349 mil, por exemplo, o protagonista recebe cerca de GTA$ 1.600 de lucro por semana e pode customizar qualquer carro gratuitamente.

Investir em propriedades é outra forma de ganhar dinheiro em GTA 5 offline; lembre-se de comprar casas, garagem, ferro velho e campo de golfe

Além dessa, outras propriedades do game garantem boas taxas de retorno. A Smoke on the Water, por exemplo, custa GTA$ 204 mil e gera um ganho semanal de GTA$ 9,3 mil. Sendo assim, é possível recuperar o investimento inicial em apenas 22 semanas. Nesse sentido, caso queira comprar propriedades no modo história para ganhar dinheiro, basta conferir o mapa no menu de pausa e procurar por ícones de casa com um cifrão. Então, vá ao local e ande até a placa de imobiliária.

5. Assaltos a lojas de conveniência e mercados

Assaltos podem acontecer em diversos lugares no GTA 5, mas as lojas de conveniência e os mercadinhos são os alvos mais fáceis. Basta entrar, apontar uma arma para o funcionário que estiver no caixa e atirar ao redor dele. Vale ressaltar que algumas lojas têm duas caixas registradoras, de forma que é preciso atirar na segunda para abri-la. Para ajudar no sucesso da ação, alguns cuidados devem ser tomados antes, como procurar esconderijos perto das lojas ou estacionar o carro de frente para a rua.

Roubar lojas e pequenos comércios são uma alternativa rápida para conseguir dinheiro; banco também é opção, embora precise planejamento

Após roubar algumas lojas, o jogador consegue uma boa quantia. No entanto, é preciso ter atenção ao assaltar o mesmo estabelecimento repetidas vezes, uma vez que isso aumenta o risco de os funcionários estarem armados. Além disso, quanto mais roubos realizados, maior o nível de procurado e maior o foco da polícia sobre o jogador.

6. Compita em corridas de rua

Franklin tem experiência como piloto de fuga e um talento único para ganhar dinheiro rápido em corridas de rua. Ele consegue desacelerar o tempo quando está no volante: basta pressionar L3 e R3 simultaneamente para ativar a habilidade especial do personagem diante de situações críticas, como uma curva fechada ou um engarrafamento. Assim que possível, desative a habilidade para conservar a barra cheia durante toda a corrida.

Franklin Clinton é o melhor piloto para corridas de rua em GTA 5, atividade que rende dinheiro; comprar e vender carros é essencial para uma melhor performance

Cabe ressaltar que, antes de iniciar uma disputa, é importante checar se a barra está completa. Esse medidor é recarregado quando Franklin passa por situações de perigo, como andar em alta velocidade, passar muito perto de outros veículos ou dirigir na contramão. Outra vantagem nas corridas de rua são carros bem customizados.

7. Ataque a fazenda de maconha

Ao leste do Mount Chiliad, o ponto mais alto de Blaine County, fica uma fazenda de maconha administrada por traficantes. O local é representado no mapa por uma folha de maconha. A primeira invasão só pode ser feita por Trevor, que deverá entrar pela passagem principal, indicada pela placa Braddocks Farms.

Missão secreta do GTA 5 fica localizada no galpão da fazenda de maconha Braddocks e é uma das que mais dá dinheiro; saiba como fazer

O jogador deve matar alguns guardas e pegar o dinheiro guardado no galpão. A maleta contém, no mínimo, GTA$ 60 mil. Depois da primeira tentativa, o roubo poderá ser feito com os demais personagens. Além disso, como a área é afastada, não é preciso se preocupar com a presença de policiais.