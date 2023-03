HD 4 TB: 6 modelos internos para ter muita memória

HDs de 4 TB são ideais para quem quer ter muito armazenamento no computador ou notebook. Apesar de não ser tão rápido, o componente pode ser indicado para quem busca uma boa relação entre custo e armazenamento, já que o HD costuma ser bem mais barato que os SSDs. Empresas como Toshiba, Seagate e Western Digital oferecem modelos por preços a partir de R$ 584, como é o caso do WD Purple WD42PURZ, que traz conexão SATA III e velocidade de 7.200 RPM. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.