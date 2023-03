O HD interno é um componente essencial para expandir a memória de armazenamento de um notebook e os modelos de 1 TB podem oferecer espaço suficiente para as tarefas de estudos ou trabalho. Empresas como Western Digital , Toshiba e Seagate possuem opções por preços a partir de R$ 245 , como é o caso do Western Digital WD10EURX, que conta com velocidade de rotação (RPM) de 7.200 e promete uma taxa de transferência de 6 GB por segundo. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Outra opção é o Toshiba MQ04ABF100, que possui um formato slim, de 2,5 polegadas e está acessível por aproximadamente R$ 280. Veja a seguir cinco HDs internos para notebook de 1 TB disponíveis no Brasil.

1 de 1 HD de notebook com 1 TB: 5 modelos internos aumentar a memória — Foto: Filipe Garrett/TechTudo HD de notebook com 1 TB: 5 modelos internos aumentar a memória — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

1. Western Digital WD10EURX – a partir de R$ 245

O WD10EURX da Western Digital, é a opção mais em conta desta lista para os que precisam expandir a memória de armazenamento do notebook. De acordo com as especificações da fabricante, este HD possui 7.200 de RPM, taxa de transferência de 6 GB por segundo e 64 MB de cache (região destinada à memória temporária). O modelo está disponível a partir de R$ 245.

O equipamento possui o padrão de conexão do tipo SATA e promete operar em uma temperatura que varia entre 0° C e 60° C. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas. Os compradores se mostram satisfeitos com o item e afirmam que ele atendeu às expectativas. Até a data de publicação desta matéria, nenhuma crítica negativa foi realizada.

Prós: velocidade de 7.200 RPM

velocidade de 7.200 RPM Contras: apenas 64 MB de cache

2. WD Blue WD10SPZX – a partir de R$ 257

O WD10SPZX é outro modelo da Western Digital, que pode ser utilizado em notebooks, mas também é compatível com desktops. Segundo a fabricante, este modelo conta com 1 TB de capacidade, velocidade de 5.400 RPM, taxa de transferência de 6 GB por segundo e 128 MB de memória cache. O modelo aparece por cifras que partem de R$ 257.

A fabricante também destaca que o modelo possui um tamanho de 2,5 polegadas e conexão do tipo SATA. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam que o HD é funcional.

Prós: 128 MB de memória cache

128 MB de memória cache Contras: 5.400 de RPM que é inferior ao modelo anterior

3. Toshiba MQ01ABD100V – a partir de R$ 270

O MQ01ABD100V, da Toshiba, é outra escolha para expandir o armazenamento. De acordo com a fabricante, este HD oferece tamanho de 1 TB, velocidade de 5.400 RPM, taxa de transferência de 3 GB por segundo e 8 MB de cache. Além disso, ele conta com um formato compacto, de 2,5 polegadas e 9,5 mm de altura. O dispositivo é ofertado a partir de R$ 270.

Diferente do item anterior, este é compatível apenas com notebooks. O equipamento é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores comentam que o HD possui uma fácil instalação.

Prós: atende ao básico

atende ao básico Contras: taxa de transferência de 3 GB por segundo, inferior a outros modelos desta lista

4. Seagate ST1000LM048 – a partir de R$ 280

O Seagate ST1000LM048 é outra alternativa para HDs de 1 TB. Este item pertence à linha BarraCuda, que promete oferecer um desempenho superior. Ele conta com velocidade de 5.400 RPM, interface SATA e 128 MB de cache. O produto é vendido por aproximadamente R$ 280.

Na Amazon, o item é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores relatam que o HD é silencioso e possui instalação prática.

Prós: 128 MB de cache

128 MB de cache Contras: vantagens podem não justificar o preço cobrado

5. Toshiba MQ04ABF100 – a partir de R$ 280

O MQ04ABF100, da Toshiba, é mais uma opção para os que desejam dar um upgrade no notebook. De acordo com a fabricante, este modelo oferece um 1 TB de armazenamento, possui velocidade de 5.400 RPM, conexão do tipo SATA, taxa de transferência de 6 GB por segundo e memória cache de 128 MB. O item pode ser obtido por cerca de R$ 280.

O acessório vem em um tamanho compacto, de 2,5 polegadas, que promete se adequar ao espaço do notebook. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam que o HD é funcional. Entretanto, alguns usuários reclamam que a velocidade oferecida pelo dispositivo deixa a desejar.

Prós: taxa de transferência de 6 GB por segundo

taxa de transferência de 6 GB por segundo Contras: alguns compradores reclamam que o HD é lento

