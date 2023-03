HDs externos de 500 GB são uma boa opção para aumentar a capacidade do computador por um preço acessível e para transportar arquivos para qualquer máquina com facilidade. O HD Somnambulist YD0002, por exemplo, pode ser encontrado por a partir de R$ 129 e traz conexão USB 3.0 e recurso plug and play. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já o YessTech Compact apresenta compatibilidade com sistemas operacionais Windows e Linux por valores que partem de R$ 208. Veja a seguir quatro HDs externos de 500 GB para comprar no Brasil.

1 de 1 HD externo 500 GB: 4 modelos para aumentar o armazenamento do seu PC — Foto: Rafael Leite/TechTudo HD externo 500 GB: 4 modelos para aumentar o armazenamento do seu PC — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Notebook desliga sozinho quando conecta o HD externo? Veja o que pode ser no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Somnambulist YD0002 - a partir de R$ 129

O Somnambulist YD0002 é uma opção que deve agradar a quem deseja memória extra sem investir muito. O YD0002 possui conexão USB 3.0 e um cabo de cobre que promete maior velocidade de transferência. De acordo com informações do vendedor, sua taxa de leitura pode chegar a 120 MB/s, enquanto sua velocidade de gravação atinge até 100 MB/s. A velocidade de rotação do modelo é de 5400 RPM. Ele conta com o recurso plug and play, ou seja, ele pode ser utilizado assim que for conectado ao dispositivo, sem formatação ou instalação de software. O produto é vendido por preços a partir de R$ 129.

O Somnambulist YD0002 é compatível com notebooks, desktops, sistemas operacionais Windows, Mac e Linux, além de Xbox, PS4 e TV. Com dimensões de 12 x 7,5 x 1,5 cm, ele promete portabilidade e funcionamento silencioso. Avaliado por 40 compradores, HD é classificado com 4,7 no site da Amazon. Os usuários elogiaram o seu custo-benefício e também o design do produto, vendido na cor azul-violeta.

Prós: custo-benefício e design

custo-benefício e design Contras: não há

Produto desta matéria | TechTudo PLUG AND PLAY ‎Somnambulist YD0002 de 500 GB R$ 130 IR À LOJA

Todas as ofertas de ‎Somnambulist YD0002 de 500 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PLUG AND PLAY ‎Somnambulist YD0002 de 500 GB R$ 130 IR À LOJA

2. UnionSine HD2510 - a partir de R$ 194

O UnionSine HD250 é outra opção de HD Externo abaixo dos R$ 200. Ele possui conexão USB 3.0 com velocidade de leitura que pode chegar a 137 MB/s e velocidade de gravação de até 103 MB/s. De acordo com o fabricante, seu cabo USB com núcleo de cobre com qualidade anti-interferência oferece além de velocidade de transmissão, maior estabilidade nas transferências. A sua velocidade de rotação é de 5400 RPM. O recurso plug and play permite que ele seja utilizado sem instalação ou formatação no dispositivo conectado. Ele é compatível com notebook, desktop, sistemas operacionais Windows, Linux, Mac, Android, PS4 e Xbox. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 194.

O UnionSine HD2510 tem avaliação de mais de 12,7 mil usuários da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. O custo-benefício e seu design compacto e leve foram os pontos mais elogiados. No entanto, alguns compradores relataram problemas de compatibilidade com alguns modelos de TV, ou ao tentar reproduzir os dados gravados em uma televisão em outra. Ele está disponível à venda em quatro cores: azul, cinza, preto e rosa.

Prós: custo-benefício e compatibilidade com diversas plataformas

custo-benefício e compatibilidade com diversas plataformas Contras: alguns usuários relataram problemas ao conectar o HD em alguns modelos de TV

Produto desta matéria | TechTudo FÁCIL DE USAR UnionSine HD2510 de 500 GB R$ 194 IR À LOJA

Todas as ofertas de UnionSine HD2510 de 500 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FÁCIL DE USAR UnionSine HD2510 de 500 GB R$ 194 IR À LOJA

O HD externo Seagate Expansion STEA500400 possui conexão USB 3.0 e acompanha um cabo nesta configuração. Segundo informações da fabricante, o STEA500400 foi projetado para funcionar de forma otimizada com o sistema de arquivos do Windows, mas também é compatível com consoles. Sua taxa de transferência pode atingir a casa dos 120 Mb/s e sua velocidade de rotação é de 5400 RPM. O modelo é visto por cerca de R$ 204.

Avaliado por quase 870 usuários no site da Amazon, o STEA500400 é classificado com 4,5 estrelas, onde é elogiado por sua qualidade e durabilidade. Ele possui dimensões de 12,19 x 1,52 x 8,13 cm e pesa 180g. Apesar da Seagate ser uma marca de qualidade conhecida, as especificações disponibilizadas não trazem muitas informações técnicas sobre o desempenho do HD.

Prós: custo-benefício e durabilidade

custo-benefício e durabilidade Contras: poucas informações sobre as especificações técnicas

Produto desta matéria | TechTudo MAIS MEMÓRIA Seagate Expansion STEA500400 de 500 GB R$ 204 IR À LOJA

Todas as ofertas de Seagate Expansion STEA500400 de 500 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MAIS MEMÓRIA Seagate Expansion STEA500400 de 500 GB R$ 204 IR À LOJA

4. YessTech Compact - a partir de R$ 208

O HD YessTech Compact é compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux. Sua conexão é USB 3.0 e acompanha um cabo com a mesma especificação. Não há informações sobre a sua velocidade de transferência ou de leitura, no entanto, sua média deve ser similar aos outros produtos. O HD possui garantia de três meses contra defeitos de fabricação. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 208 para comprar o produto.

O HD externo da YessTech é classificado com 4,6 estrelas no site da Amazon, com base na avaliação de mais de 150 usuários que elogiaram sua qualidade e custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: poucas informações sobre suas especificações

Produto desta matéria | TechTudo INSTALAÇÃO FÁCIL YessTech Compact de 500 GB R$ 208 IR À LOJA

Todas as ofertas de YessTech Compact de 500 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. INSTALAÇÃO FÁCIL YessTech Compact de 500 GB R$ 208 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?