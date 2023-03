As impressoras multifuncionais são aparelhos ideais para a realização de trabalhos escolares ou para rotinas em empresas porque permitem escanear e copiar documentos de maneira prática. Empresas como HP , Canon , Epson e Brother, oferecem opções por valores a partir de R$ 299 , como é o caso da HP DeskJet Ink Advantage 2774, que funciona com cartuchos e possui um ciclo menção de 50 a 100 páginas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já a Epson Ecotank L4260, conta com funcionamento por tanque, promete imprimir até 7.500 páginas em preto e branco por recarga e é vista por aproximadamente R$ 1.619. Outra opção é a Brother Laser DCP1617NW, que possui velocidade de impressão de até 20 folhas por minuto, oferece conectividade via USB e Wi-Fi e pode ser encontrada por cerca de R$ 1.778. Acompanhe a lista com seis impressoras multifuncionais disponíveis no Brasil.

1 de 3 Impressora multifuncional: 6 modelos para sua casa ou empresa — Foto: Filipe Garrett/TechTudo Impressora multifuncional: 6 modelos para sua casa ou empresa — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Qual impressora comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. HP DeskJet Ink Advantage 2774 – a partir de R$ 299

2 de 3 HP DeskJet Ink Advantage 2774 permite imprimir arquivos direto do celular — Foto: Divulgação/HP HP DeskJet Ink Advantage 2774 permite imprimir arquivos direto do celular — Foto: Divulgação/HP

A HP DeskJet Ink Advantage 2774 é uma opção voltada para os que não querem gastar muito. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo pode copiar, digitalizar e realizar impressões coloridas ou preto e branco, por meio de cartuchos. O item conta com uma capacidade de 60 folhas e oferece um ciclo mensal de 50 a 100 folhas no formato A4. A impressora está disponível a partir de R$ 299.

O modelo traz conexão por cabo USB 2.0 ou Wi-Fi, e pode ser gerenciado pelo aplicativo de smartphone HP Smart, disponível no Android e no iOS. O aparelho também dispõe de uma velocidade de 7,5 ppm em preto e branco e 5,5 ppm para páginas coloridas. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com o equipamento e afirmam que o software de celular torna o uso mais prático. Porém, alguns alegam que o consumo por cartuchos é mais alto em comparação com as impressoras a laser.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: modelo por cartuchos pode ter um consumo maior

Gostou do produto? Compre aqui WI-FI HP DeskJet Ink Advantage 2774 R$ 341 IR À LOJA

Todas as ofertas de HP DeskJet Ink Advantage 2774 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WI-FI HP DeskJet Ink Advantage 2774 R$ 341 IR À LOJA

2. HP Deskjet 3776 – a partir de R$ 319

Outra alternativa abaixo dos R$ 500 é a HP Deskjet 3776, que possui as funções de escanear, copiar e imprimir. Segundo a fabricante, o modelo dispõe de um painel de gerenciamento no canto superior direito, conta com capacidade de até 60 páginas, e pode imprimir em preto e branco com resolução máxima de 1200 x 1200 dpi ou colorido em 4800 x 1200 dpi. O dispositivo está acessível por valores que se iniciam em R$ 319.

Na parte de conectividade, o modelo pode ser ligado via Cabo USB 2.0 ou Wi-Fi e também permite ser gerenciado pelo aplicativo HP Smart. A marca recomenda um ciclo mensal de 50 a 200 páginas. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam o tamanho compacto e a praticidade na hora de instalar. No entanto, alguns consumidores alegam problemas com o modo de hibernação da impressora.

Prós: atende ao básico

atende ao básico Contras: pode não ser indicada para quem busca um equipamento mais robusto

Gostou do produto? Compre aqui CONEXÃO WI-FI HP Deskjet 3776 R$ 398 IR À LOJA

Todas as ofertas de HP Deskjet 3776 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONEXÃO WI-FI HP Deskjet 3776 R$ 398 IR À LOJA

3. Canon Mega Tank G3110 – a partir de R$ 850

3 de 3 Canon Mega Tank G3110 é uma impressora multifuncional, ou seja, imprime, copia e digitaliza — Foto: Divulgação/Canon Canon Mega Tank G3110 é uma impressora multifuncional, ou seja, imprime, copia e digitaliza — Foto: Divulgação/Canon

A Canon Mega Tank G3110 pode ser outra escolha para quem busca uma impressora multifuncional. De acordo com a marca, o modelo funciona via tanque de tinta, que promete imprimir uma alta quantidade de páginas em uma qualidade satisfatória. Além disso, o equipamento pode ser conectado por cabo USB ou Wi-Fi, é compatível com os sistemas iOS, Android e também com computadores Windows. Este item não oferece compatibilidade com macOS. O produto é vendido a partir de R$ 850.

A fabricante ressalta que o aparelho acompanha um visor de LCD de 1,2 polegadas, que visa facilitar o gerenciamento. O aparelho pode imprimir por recarga, até 6.000 páginas em preto e branco ou 7.000 no modo colorido. Avaliada com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os compradores afirmam que ela não amassa o papel e que possui uma qualidade de impressão satisfatória.

Prós: pode ser ideal para atender altas demandas

pode ser ideal para atender altas demandas Contras: não é compatível com computadores macOS

Gostou do produto? Compre aqui COM VISOR LCD Canon Mega Tank G3110 R$ 979 IR À LOJA

Todas as ofertas de Canon Mega Tank G3110 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM VISOR LCD Canon Mega Tank G3110 R$ 979 IR À LOJA

4. Epson EcoTank L3250 – a partir de R$ 1.099

A Epson EcoTank L3250 é outra opção para quem busca uma impressora tanque. Segundo as especificações da marca, o modelo permite imprimir por recarga, até 4.500 páginas em preto e branco ou 7.500 em formato colorido. A fabricante reforça que para obter uma qualidade satisfatória, é recomendado utilizar tintas originais da Epson. O item pode ser encontrado por aproximadamente R$ 1.099.

Além de imprimir, o modelo também pode digitalizar e copiar. É possível conectar a impressora por cabo USB ou Wi-Fi. Na Amazon, o equipamento é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade da impressão e apontam que ela possui uma instalação prática. Contudo, alguns consumidores reclamam que ela engole algumas páginas durante o uso.

Prós: modelo é multifuncional e funciona por tanque de tinta

modelo é multifuncional e funciona por tanque de tinta Contras: alguns consumidores apontam que ela enrosca páginas durante o uso

Gostou do produto? Compre aqui WI-FI Epson EcoTank L3250 R$ 1.099 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson EcoTank L3250 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WI-FI Epson EcoTank L3250 R$ 1.099 IR À LOJA

5. Epson Ecotank L4260 – a partir de R$ 1.649

A Epson Ecotank L4260 é outra alternativa de impressora multifuncional. De acordo com a fabricante, este modelo é capaz de imprimir 7.500 páginas em preto e branco por recarga, mas, diferente da L3250, esta visa uma demanda de até 6.000 páginas coloridas. O equipamento também pode ser gerenciado pelo aplicativo de celular Epson Smart Panel, disponível no Android e no iOS. O produto é ofertado por cerca de R$ 1.649.

O equipamento também dispõe de conexão por cabo USB ou por Wi-Fi. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade da impressora e listam que ela é fácil de instalar. No entanto, alguns alegam que as folhas enroscaram nas primeiras tentativas de uso.

Prós: pode imprimir até 6.000 páginas coloridas por recarga

pode imprimir até 6.000 páginas coloridas por recarga Contras: também possui o problema de enroscar as páginas

Gostou do produto? Compre aqui LINHA ECOTANK Epson Ecotank L4260 R$ 1.529 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson Ecotank L4260 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LINHA ECOTANK Epson Ecotank L4260 R$ 1.529 IR À LOJA

6. Brother Laser DCP1617NW – a partir de R$ 1.778

A Brother Laser DCP1617NW é o modelo mais caro desta lista. Segundo as especificações da marca, a impressora funciona via laser, possui funções para digitalizar, copiar e imprimir. A bandeja do equipamento oferece uma capacidade de 150 páginas, além de um alimentador automático de 10 folhas. Interessados precisarão desembolsar valores próximos a R$ 1.778.

O aparelho também pode ser conectado via USB e Wi-Fi. A fabricante ressalta que a velocidade de impressão pode chegar a até 20 páginas por minutos. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores comentam positivamente sobre a facilidade de instalação e afirmam que ela oferece uma impressão satisfatória. Por outro lado, alguns relatam que ela não acompanha o cabo USB.

Prós: velocidade que pode chegar até a 20 páginas por minutos

velocidade que pode chegar até a 20 páginas por minutos Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui LASER Brother Laser DCP1617NW R$ 1.779 IR À LOJA

Todas as ofertas de Brother Laser DCP1617NW × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LASER Brother Laser DCP1617NW R$ 1.779 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?