iPhone: 7 atalhos do iOS que são muito úteis e você deveria usar agora

No iPhone ( iOS ), o aplicativo Atalhos conta com diversas opções de shortcuts que podem facilitar a sua vida de vários jeitos diferentes. A ferramenta está disponível de forma nativa nos dispositivos da Apple e serve para automatizar uma série de atividades no celular, além de adicionar funções a aplicativos - como salvar vídeo do Twitter e tirar água do celular, por exemplo. É possível criar um atalho do zero caso você saiba um pouco de programação, mas existem opções dentro do próprio app, além de criações de outros usuários no iCloud . Nas próximas linhas, aprenda a usar os Atalhos do iPhone e veja sete shortcuts úteis para ter no celular.

1 de 8 Os atalhos permitem programar aplicativos para realizar tarefas em poucos comandos — Foto: Marvin Costa/TechTudo Os atalhos permitem programar aplicativos para realizar tarefas em poucos comandos — Foto: Marvin Costa/TechTudo

O que são Atalhos no iPhone e como usá-los?

O aplicativo Atalhos (ou Shortcuts, em inglês) da Apple é uma ferramenta nativa do iPhone, iPad, Mac e Apple Watch que permite realizar ações dentro de um ou mais aplicativos e dispositivos ao mesmo tempo. O app já vem com opções de atalhos simples sugeridos pela Siri, mas o usuário pode fazer os próprios shortcuts ou baixar outros feitos por criadores diversos.

A ferramenta funciona por programação, mas seus códigos são simplificados. Caso você não saiba programar, o ideal é aproveitar os atalhos já prontos. Para adicioná-los, basta abrir o app, ir até "Galeria" e procurar por palavras-chave, como “colagem de fotos”, ou ainda pesquisar pelas categorias que o próprio aplicativo sugere. Após encontrar o atalho desejado, toque no “+” ou vá em “Adicionar atalho”. Os itens adicionados estarão disponíveis na aba “Atalhos”, no canto inferior esquerdo da tela do iPhone.

Agora, para criar um atalho do zero, toque no “+” no canto superior direito e comece a adicionar as ações. Depois de adicionar ou criar os atalhos, toque sobre ele para executar e pronto. Você pode conferir um guia completo de como criar shortcuts no iPhone aqui.

2 de 8 O usuário pode encontrar atalhos recomendados na galeria — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo O usuário pode encontrar atalhos recomendados na galeria — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

1. iPhone Notifications

O iPhone Notifications permite que o usuário simule mensagens e chamadas com um simples comando. Dessa forma, você pode sair de um ambiente, conversas ou outros tipos de situações indesejadas usando a desculpa de que alguém precisa falar com você.

É possível editar a quantidade de notificações que deseja enviar, além do som da notificação e a mensagem que vai ser mostrada na tela. Você também pode mudar o nome e o ícone do shortcut para simular um aplicativo de chamadas ou mensagens. Para usá-lo, pesquise por "iPhone Notifications" na galeria ou baixe-o em "https://www.icloud.com/shortcuts/029e0d2cbde84940b9f5f7685b75ae2f" (sem aspas).

3 de 8 O atalho iPhone Notifications manda alertas de mensagens e ligações para o iPhone — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo O atalho iPhone Notifications manda alertas de mensagens e ligações para o iPhone — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

2. Pesquisar no GIPHY

Com o Pesquisar no GIPHY e Compartilhar, é possível buscar por GIFs e enviar o arquivo via aplicativos de mensagem e redes sociais. Basta tocar no atalho ou usar a Siri por comando de voz, digitar palavras-chave e encontrar GIFs relacionados dentro de uma extensa biblioteca. Depois, é só escolher para qual aplicativo ou contato deseja enviar.

Para baixá-lo nos seus atalhos, busque pelo nome "Pesquisar no GIPHY" ou faça o download em "https://www.icloud.com/shortcuts/e05c1c7a4efc44e3b398f4ef33b27f16" (sem aspas).

4 de 8 O Pesquisar no GIPHY e Compartilhar ajuda o usuário a encontrar o GIF perfeito para compartilhar nas redes sociais ou aplicativos de mensagem — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo O Pesquisar no GIPHY e Compartilhar ajuda o usuário a encontrar o GIF perfeito para compartilhar nas redes sociais ou aplicativos de mensagem — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

3. Walk to Coffee Shop

O Walk to Coffee Shop mostra uma lista dos cafés mais próximos de você com um só toque. Basta selecionar o local desejado entre as opções, e o atalho vai abrir o Maps para mostrar o percurso até o café. Você pode mudar a categoria de local acessando as configurações do atalho - ou seja, o usuário pode fazer com que o shortcut mostre restaurantes em vez de cafés.

Para baixá-lo, procure pelo nome na galeria do app ou vá em "https://www.icloud.com/shortcuts/9f42e22b33294e6ab889fcb10f4bbda8" (sem aspas).

5 de 8 Walk to Coffee Shop shortcut mostra uma lista e a rota dos cafés mais próximos — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Walk to Coffee Shop shortcut mostra uma lista e a rota dos cafés mais próximos — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

4. Remind Me at Work

Com o Remind Me At Work, o usuário é notificado com um lembrete de todas as tarefas que ele precisa executar assim que chegar no endereço do trabalho. É só abrir o atalho, colocar o endereço do seu trabalho e escrever o que você quer ser lembrado quando chegar ao local. É possível personalizar o atalho e ser notificado com a lista de compras ao chegar no supermercado, por exemplo. Para isso, basta alterar o nome do atalho e colocar o endereço do supermercado.

Para instalá-lo no iPhone, procure pelo nome na galeria ou vá em "https://www.icloud.com/shortcuts/d7ae070c7ab94157ae58539ef7a3a7c2" (sem aspas).

5. Photo Grid

Se você procura uma maneira rápida de fazer colagem com fotos da sua galeria, o Photo Grid não pode faltar nos seus shortcuts. Basta adicionar o atalho ao seu app e tocar sobre ele para abrir sua galeria de fotos. Ali, selecione as imagens pela barra de rolagem, toque em "Adicionar", confirme a imagem gerada e pronto. O ideal é não passar de nove imagens, pois o resultado fica melhor com esse mínimo.

Para baixar o atalho, procure pelo nome dele ou vá em "https://www.icloud.com/shortcuts/37731fc55c9b4c1194d45f93a50ecef0", sem aspas.

6 de 8 O atalho Photo Grid cria colagens em poucos toques — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo O atalho Photo Grid cria colagens em poucos toques — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

6. Speed Dial

O Speed Dial é um atalho que possibilita ligar para um contato com apenas um toque. Após adicioná-lo aos seus shortcuts, configure o atalho escolhendo o contato para o qual deseja ligar e toque em Ok, no canto superior direito da tela, para salvar. Depois, é só tocar no Speed Dial dentro da sua biblioteca de atalhos, ou usar o comando de voz para acioná-lo, dizendo “Hey Siri, Speed Dial”.

Para baixar esse atalho no seu iPhone, vá em "https://www.icloud.com/shortcuts/2302fc75694f4b7f959874c6c11efe36" (sem aspas).

7 de 8 O Speed Dial também pode ser acionado por comando de voz — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo O Speed Dial também pode ser acionado por comando de voz — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

7. Water Eject

O Water Eject é um atalho que ajuda a expelir líquidos que tenham entrado no interior do celular. Ele funciona da seguinte maneira: ao fazer o iPhone vibrar de uma forma específica, o líquido sai pelo alto-falante do smartphone. Para usá-lo no seu celular, basta conferir o tutorial completo aqui. Vale dizer que o shortcut é muito útil para casos em que uma pequena quantidade de água tenha entrado no iPhone, mas, para casos mais sérios, há outras medidas que você pode tomar.

8 de 8 Atalho Water Eject permite expelir água de dentro do iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Atalho Water Eject permite expelir água de dentro do iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

