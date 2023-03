Memórias RAMs de 16 GB são recomendadas para quem deseja montar um hardware de alto desempenho ou aumentar a capacidade do seu dispositivo atual. Empresas como Corsair , Kingston , HyperX e PUSKILL oferecem modelos por preços a partir de R$ 249 , como é o caso da PUSKILL PJ16TFK1GM8, que traz padrão DDR4 e seu clock de 3.200 MHz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já a Kingston FURY Beast KF432C16BBA é compatível com desktop e pode ser encontrada por R$ 380. Outra opção é a Patriot Viper Elite 2, que apresenta dissipador de calor e design exclusivo por cerca de R$ 643. Confira a seguir a lista completa com sete opções de memória RAM de 16 GB para seu desktop ou notebook.

1 de 1 Memória RAM 16 GB: 7 modelos para montar seu computador ou notebook — Foto: Pond5 Memória RAM 16 GB: 7 modelos para montar seu computador ou notebook — Foto: Pond5

1. PUSKILL PJ16TFK1GM8 de 16 GB - a partir de R$ 249

A PUSKILL PJ16TFK1GM8 é a opção de investimento mais acessível da lista para uso em notebooks. Ela opera no padrão DDR4 e seu clock de 3200 MHz aliado aos seus 16 GB de capacidade devem oferecer bom desempenho para uso em escritórios, entretenimento e para vários tipos de jogos. De acordo com as informações do fabricante, a PJ16TFK1GM8 pode ser usada em vários produtos eletrônicos, como caixas registradoras. O modelo aparece por cerca de R$ 249.

Com mais de 60 avaliações de compradores, o produto possui classificação de 4,5 estrelas no site da Amazon. Os compradores elogiam seu custo-benefício e a melhora proporcionada no desempenho dos computadores. Segundo alguns relatos de usuários, um ponto negativo é que a memória RAM pode apresentar incompatibilidade com notebooks mais antigos.

Prós: custo-benefício e alta velocidade

custo-benefício e alta velocidade Contras: não possui recurso de overclock automático

A CT16G4SFRA32A, da Crucial, é uma memória RAM para notebooks que promete bom custo-benefício. Com padrão DDR4 e clock de 3200 MHz, o módulo é voltado para o uso em escritório e permite otimização do desempenho do sistema operacional e a realização de várias tarefas de forma simultânea. De acordo com informações do fabricante, a latência CAS - número de ciclos entre o recebimento de uma instrução e o fornecimento dos dados - é 22. Ela é vendida por cifras a partir de R$ 277.

A CT16G4SFRA32A conta com quase 5,4 mil avaliações no site da Amazon e classificação de 4,7 estrelas com avaliação máxima de 88% dos clientes. Os pontos mais elogiados pelos compradores foram o seu custo-benefício e facilidade de instalação. Alguns usuários relataram incompatibilidade da memória RAM com seus dispositivos, o que causou tela azul, lentidão e travamentos.

Prós: custo-benefício e alta velocidade

custo-benefício e alta velocidade Contras: não possui o recurso de overclock automático

3. HyperX Fury HX426C16FB316 de 16 GB - a partir de R$ 335

A HyperX Fury HX426C16FB316 é primeira opção de memória RAM para desktops. Com velocidade de 2666 MHz, o módulo não utiliza todo o potencial do padrão DDR4, mas tende a proporcionar bom desempenho para aplicativos pesados e também pode ser utilizado para executar alguns jogos de forma satisfatória. De acordo com as informações do vendedor, a HX426C16FB316 é otimizada para Intel com XMP, possui dissipador de calor em alumínio e garantia vitalícia. O modelo é visto por valores que partem de R$ 335.

Com 142 avaliações no site da Amazon, a memória RAM da HyperX é classificada com 4,6 estrelas. Entre os clientes, 84% avaliaram o produto com nota máxima. Entre os pontos positivos citados pelos compradores está a melhora que a Fury HX426C16FB316 proporciona no desempenho do computador e ao fato de ela ser instalada com memória RAM de outras marcas sem problemas de compatibilidade. Alguns usuários apontaram como ponto negativo o mau funcionamento do dispositivo com o passar do tempo.

Prós: garantia vitalícia

garantia vitalícia Contras: velocidade do clock poderia ser maior

4. Corsair Vengeance ‎CMSX16GX4M1A2666C18 de 16 GB - a partir de R$ 345

A Corsair Vengeance ‎CMSX16GX4M1A2666C18 é a opção para quem deseja investir um pouco mais em seu notebook, especialmente o público gamer. Com padrão DDR4, com velocidade de 2.666 MHz e latência CAS 18, a Vengeance possui recurso de overclock automático em notebooks compatíveis. De acordo com informações do fabricante, a ‎CMSX16GX4M1A2666C18 possui garantia vitalícia limitada, o que significa que a garantia se aplica a apenas alguns dos componentes do produto. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 345.

A memória RAM conta com mais de 14,7 mil avaliações de compradores e é classificada com 4,8 estrelas no site da Amazon. A facilidade de instalação e a melhora na performance do notebook foram os pontos positivos mais citados pelos compradores. Como ponto negativo, usuários relatam que a memória RAM apresentou incompatibilidade com modelos que a princípio seriam compatíveis.

Prós: bom desempenho, overclock automático e baixa latência

bom desempenho, overclock automático e baixa latência Contras: velocidade inferior a modelos mais baratos

5. Asgard Loki W2 de 16 GB - a partir de R$ 351

A Loki W2 da Asgard possui dois módulos de 8 GB cada para desktops. Ela traz padrão DDR4, com velocidade 3200 MHz e os módulos possuem latência CAS de 16. O produto pode ser uma boa alternativa para quem busca alto desempenho e custo-benefício. Um diferencial desse modelo, além do desempenho, é a estética proporcionada pela iluminação RGB. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 351.

De acordo com informações do comerciante, o recurso RGB é compatível com as principais placas-mães do mercado como Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 e MSI Mystic Light. Com mais de 257 avaliações no site da Amazon, o Loki W2 é classificado com 4,7 estrelas. Além do desempenho e custo-benefício, os compradores elogiam a beleza proporcionada pelo RGB.

Prós: função RGB e custo-benefício

função RGB e custo-benefício Contras: latência poderia ser melhor

6. Kingston FURY Beast KF432C16BBA de 16 GB - a partir de R$ 380

O Kingston FURY Beast KF432C16BBA é destinado ao público gamer de desktops. Com padrão DDR4, possui velocidade padrão de 3200 MHz e pode atingir velocidade de até 3733MHz, além de latência que pode chegar a 15 CAS. De acordo com informações do fabricante, seu dissipador de perfil baixo mantém o módulo frio mesmo quando ele é bastante exigido. A peça é vendida por valores a partir de R$ 380.

A memória RAM da Kingston também possui o recurso RGB para quem também busca um produto com apelo estético. No site da Amazon, o FURY Beast KF432C16BBA é classificado com 4,8 estrelas, com base em mais de 280 avaliações. Os compradores elogiaram o desempenho e beleza proporcionadas pela memória da Kingston com um bom custo-benefício em relação aos concorrentes.

Prós: alta velocidade, baixa latência, recurso RGB

alta velocidade, baixa latência, recurso RGB Contras: velocidade e latência podem variar de acordo com atualizações

7. Patriot Viper Elite 2 de 16 GB - a partir de R$ 643

O Patriot Viper Elite 2 é uma opção para agradar os gamers mais exigentes. Feito para notebooks, ele possui dissipador de calor em alumínio com design exclusivo e suporte para overclock automático. O produto apresenta padrão DDR4, oferece velocidade de 2666 MHz e latência de 16 CAS. De acordo com informações do fabricante, o Viper Elite II é compatível com as mais recentes plataformas Intel e AMD e oferece desempenho confiável e rápido. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 643 para comprar o produto.

Com quase 300 avaliações de clientes no site da Amazon, a memória RAM possui classificação de 4,6 estrelas. Os compradores citaram a facilidade de instalação e a versatilidade da memória para ser usada em várias configurações de setup como suas principais características positivas. Os pontos negativos citados por alguns clientes são problemas de compatibilidade com seus dispositivos, dificuldades na configuração e o preço elevado do produto.

Prós: recurso de overclock automático combinado com design exclusivo de dissipador térmico em alumínio combinam desempenho e estabilidade

recurso de overclock automático combinado com design exclusivo de dissipador térmico em alumínio combinam desempenho e estabilidade Contras: custo elevado, velocidade do clock poderia ser maior

