Memória RAM DDR3: 6 modelos para seu computador ou notebook

A memória RAM é o componente responsável por gerenciar o desempenho do computador e, embora os modelos DDR4 e DDR5 sejam os mais requisitados, algumas placas-mães antigas ainda requerem o formato DDR3. Empresas como Kingston, Multilaser e Team Group oferecem opções por preços a partir de R$ 80 , como é o caso da Kingston KVR16LS11/4, que é indicada para notebooks e possui frequência de 1600 MHz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já a TED3L8G1600C11, da Team Group, acompanha um pente de 8 GB, que opera a uma voltagem de 1.35 V e pode ser encontrada por preços que partem de R$ 283. Outra alternativa é o kit da HyperX Fury HX316C10FBK216, de 16 GB, composto por dois pentes de 8 GB e pode ser adquirido por valores próximos a R$ 908. Veja a lista com sete modelos disponíveis no Brasil.

A KVR16LS11/4, da Kingston, pode ser uma opção para quem procura um modelo mais em conta. O item se trata de um pente de 4 GB, DDR3, com frequência de 1600 MHz. Vale destacar que este modelo é compatível apenas com notebooks. O produto está disponível por preços a partir de R$ 80.

A marca destaca que a memória RAM opera em uma potência que varia entre 1,35 V e 1,5 V. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores afirmam que se trata de uma peça original, destacam a praticidade na hora de instalar e indicam que o item é funcional. Porém, alguns reclamam que receberam um dispositivo diferente do anunciado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: é compatível apenas em notebooks

A KAC-VR313S/4G, da Kingston, é mais uma alternativa para quem busca uma memória RAM DDR3. O modelo vem em um pente de 4 GB, possui frequência 1333 MHz e, diferente do item anterior, este é voltado para desktop. O produto pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 90.

Este modelo pode ser indicado para uso em computadores de escritórios, voltados para tarefas básicas, como digitação de textos e planilhas. A memória é avaliada com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores apontam que o produto é funcional e atende às expectativas.

Prós: produto pode atender tarefas básicas

produto pode atender tarefas básicas Contras: possui uma frequência de 1333 MHz, que é inferior ao item anterior

A MM410, da Multilaser, pode ser outra escolha para quem possui uma placa-mãe DDR3. De acordo com a fabricante, o pente vem com 4 GB de memória RAM, possui 240 pinos e conta com uma frequência de 1600 MHz. A marca também destaca que o produto é indicado apenas para uso em desktop. A peça é comercializada por cifras a partir de R$ 91.

Este equipamento opera em uma tensão de 150 V. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores elogiam a qualidade da memória RAM e o desempenho que ela proporciona para o computador.

Prós: cumpre com o prometido

cumpre com o prometido Contras: não há

A Kingston KVR16S11/8 é uma opção para quem busca mais desempenho. Diferente dos itens anteriores, este possui 8 GB de memória RAM, padrão DDR3, que pode suportar tarefas mais pesadas no computador, como edições de vídeos e jogos. A fabricante aponta que o modelo conta com frequência de 1600 MHz e trabalha em uma tensão de 1,5 V. O produto é visto por aproximadamente R$ 109.

Esta memória RAM é compatível apenas com notebooks. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores comentam que a memória está de acordo com o anúncio e relatam que ela é eficiente em melhorar o desempenho dos computadores.

Prós: oferece 8GB de memória RAM em um único pente

oferece 8GB de memória RAM em um único pente Contras: não atende os donos de desktop

5. Team Group TED3L8G1600C11 – a partir de R$ 283

A TED3L8G1600C11, da Team Group, é outra alternativa para os que querem melhorar o desempenho de um laptop. Segundo as especificações da marca, o pente conta com 8 GB de memória RAM, padrão DDR3, com frequência de 1.600 MHz e tensão de 1,35 V. A fabricante aponta que este modelo não é compatível com desktops. O item está disponível por a partir de R$ 283.

Outra característica, é que o produto conta com encaixe de 204 pinos e promete ser de fácil instalação. A memória RAM é avaliada com 5 de 5 estrelas no site da Amazon.

Prós: pente vem com 8 GB de memória RAM que pode aprimorar a velocidade de um notebook

pente vem com 8 GB de memória RAM que pode aprimorar a velocidade de um notebook Contras: não pode ser usada em desktop

6. HyperX Fury HX316C10FBK216 – a partir de R$ 908

A HyperX Fury HX316C10FBK216 é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, o kit acompanha dois pentes de memória RAM, padrão DDR3, de 8 GB cada, que totalizam 16 GB. Cada uma das peças conta com frequência de 1.600 MHz, tensão de 1,5 V e são indicados para uso em desktops. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 908.

Segundo dados da fabricante, as duas memórias trabalham em uma temperatura que pode variar de 0° C até 85° C. O kit pode auxiliar aqueles que desejam montar um PC para jogos e buscam por desempenhos satisfatórios.

Prós: kit oferece 16 GB de memória RAM

kit oferece 16 GB de memória RAM Contras: preço elevado

