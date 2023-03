Memória RAM HyperX: 6 modelos para montar seu computador

Já a HyperX Fury Black HX318C10FB/8 apresenta plataforma DDR3 e até 1.866 MHz de velocidade por valores que partem de R$ 402 . Outra opção é a HyperX Predator RGB ‎HX436C17PB3AK2/32, que é um kit com dois módulos de 16 GB cada por cerca de R$ 3.130 . Veja a seguir seis memórias RAM HyperX para comprar no Brasil.

Com 8 GB, o modelo pode ser o ideal para quem procura expandir a memória de notebooks, uma vez que muitos equipamentos modernos são comercializados com parte da RAM já soldada à placa mãe. O módulo SODIMM da HyperX aparece com aprovação de mais de 90% dos consumidores da Amazon, que destacam a qualidade e desempenho do produto.