Memória RAM RGB: 7 modelos de 8 GB, 16 GB ou 32 GB

A memória RAM é um componente que merece atenção na hora de montar um computador, principalmente para os que desejam realizar tarefas exigentes, como rodar jogos pesados ou renderizar vídeos. Modelos com iluminação RGB ajudam na eficiência e também no estilo da máquina. No Brasil, Kingston , Corsair , Adata, Gigabyte e outras marcas oferecem modelos por valores a partir de R$ 279 , como a XPG Spectrix D60, que acompanha um pente de 8 GB e design diferenciado.

Já o kit Aorus GP-ARS16G44, da Gigabyte, oferece 16 GB divididos em dois pentes e custa aproximadamente R$ 1.756. Outra opção mais avançada é a Dominator Platinum RGB de 32 GB, da Corsair, que oferece o padrão DDR5, frequência de 5.600 MHz e pode ser adquirida por cerca de R$ 2.161. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1. Adata XPG Spectrix D60 de 8 GB – a partir de R$ 279

A XPG Spectrix D60, da Adata, é o modelo mais barato da lista. De acordo com as especificações do fabricante, o item acompanha um pente de 8 GB, com o padrão DDR4, tem velocidade de 3.200 MHz e a temperatura que pode variar entre -55°C e 100°C, a depender do uso. A peça está disponível a partir de R$ 279.

O pente também vem equipado com uma capa RGB, que pode oferecer um efeito de luminosidade no gabinete e deixá-lo mais estiloso. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas, e os compradores apontam que a memória é funcional e possui um preço em conta para o que oferece. Até a data de publicação desta matéria, nenhuma crítica negativa foi realizada.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: outros modelos da lista oferecem velocidade superior aos 3.200 MHz

O kit Loki W2, da Asgard, é mais uma opção para os que querem montar um computador com estilo. Segundo a marca, o conjunto acompanha dois pentes de 8 GB cada, que totalizam 16 GB de memória RAM. As peças possuem padrão DDR4, contam com uma frequência de 3.200 MHz e operam em uma tensão de 1,35 V. O produto é visto por valores a partir de R$ 343.

A parte superior das memórias dispõe de uma barra luminosa em RGB, compatível com os principais modelos de placas-mães do mercado, entre as marcas Asus, Gigabyte e MSI. O item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores destacam que as peças atendem às expectativas. Até então, nenhuma crítica negativa foi feita.

Prós: o valor cobrado pode compensar pelo volume oferecido

o valor cobrado pode compensar pelo volume oferecido Contras: pode não atender quem procura algo mais robusto

3. HyperX Fury HX430C15FB3A/8 – a partir de R$ 515

A HyperX Fury HX430C15FB3A/8, da Kingston, é um modelo que pode agradar aos que procuram um RGB mais discreto. De acordo com a fabricante, o item acompanha um pente com 8 GB de memória RAM no padrão DDR4, com frequência de 3.000 MHz, tensão de 1,2 V e 288 pinos. Além disso, a peça também oferece um dissipador de calor confeccionado em alumínio de cor preta. É possível adquirir a memória por valores que se iniciam em R$ 515.

O modelo inclui um RGB na parte superior, acionado durante o uso do computador. Na Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas, e os compradores elogiam a luminosidade da memória e o desempenho oferecido. Até o momento, nenhum comprador realizou críticas negativas sobre o produto.

Prós: dissipador de calor

dissipador de calor Contras: frequência de 3.000 MHz é inferior aos itens anteriores desta lista

A T-Force Delta, da TeamGroup, é outro conjunto que pode melhorar o desempenho do computador. Segundo a fabricante, o modelo oferece dois pentes de 8 GB cada, que totalizam 16 GB de memória RAM; traz padrão DDR4; velocidade de 3.200 MHz; tensão de 1,35 V e iluminação RGB. O modelo está disponível em diversas opções de cores e também em outros tamanhos por preços que começam em R$ 574.

Assim como o item anterior, este vem equipado com um dissipador de calor, feito de liga de alumínio. As memórias RAM são avaliadas com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores ressaltam o design das peças, as luzes de LED e o desempenho que proporcionam. Até a data de publicação desta matéria, nenhum consumidor realizou reclamações.

Prós: 16 GB de memória RAM

16 GB de memória RAM Contras: não há

5. Corsair Vengeance RGB Pro de 16 GB – a partir de R$ 689

A Vengeance RGB Pro, da Corsair, é outra alternativa para quem busca um modelo abaixo dos R$ 1.000. De acordo com a marca, o item oferece 16 GB de memória RAM DDR4, divididos em dois pentes de 8 GB cada. Além disso, cada uma das peças dispõe de 3.200 MHz de velocidade e possui sistema de iluminação em RGB. Os itens podem ser adquiridos nas cores branco e preto, por aproximadamente R$ 689.

A marca destaca que o modelo é compatível com placas-mães DDR4, com soquetes da Intel ou AMD. O dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores relatam que as memórias estão de acordo com a descrição do anúncio e entregam um bom desempenho. No entanto, alguns reclamam de problemas com o RGB.

Prós: atende as expectativas

atende as expectativas Contras: alguns consumidores relatam problemas com o RGB

A Aorus GP-ARS16G44, da Gigabyte, pode agradar quem busca por desempenho. Segundo as especificações da fabricante, o kit acompanha dois pentes de 8 GB cada no padrão DDR4, que formam 16 GB de memória RAM. Diferente de outros itens desta lista, este oferece uma velocidade de 4.400 MHz, ideal para executar tarefas pesadas. O equipamento é vendido pela economia de R$ 1.756.

Além disso, cada um dos pentes vem equipado com iluminação RGB na parte superior das peças, que pode ser ativada conforme o uso do computador. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas, e os compradores apontam que a instalação é prática e elogiam a qualidade do RGB. Porém, alguns relatam problemas ao receber o produto.

Prós: velocidade de 4.400 MHz

velocidade de 4.400 MHz Contras: não há

7. Corsair Dominator Platinum RGB de 32 GB – a partir de R$ 2.041

A opção mais cara da lista é o kit Dominator Platinum RGB, da Corsair. De acordo com a marca, o produto acompanha dois pentes de 16 GB, que totalizam 32 GB de memória RAM. Diferente dos outros itens apresentados, este utiliza o padrão DDR5 e possui velocidade de 5.600 MHz. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 2.041.

A fabricante aponta que cada pente vem com 12 LEDs RGB, que prometem deixar o gabinete bastante iluminado. O produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores afirmam que as peças são de qualidade e oferecem uma boa velocidade para o computador. Por outro lado, alguns relatam ter recebido as memórias com os parafusos laterais frouxos.

Prós: 32 GB de memória RAM, padrão DDR5 e velocidade de 5.600 MHz

32 GB de memória RAM, padrão DDR5 e velocidade de 5.600 MHz Contras: preço elevado

