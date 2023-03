Michelle Yeoh: 7 filmes de destaque da atriz vencedora do Oscar 2023

A atriz sino-malaia Michelle Yeoh entrou para a história do cinema ao ser a primeira atriz asiática a ganhar o Oscar de Melhor Atriz no último domingo (12). A artista foi reconhecida pela Academia pelo seu papel como a imigrante chinesa Evelyn Quan Wang em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo . O filme da dupla de diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert (conhecidos como Os Daniels) recebeu outros seis prêmios, incluindo Melhor Filme, Roteiro Original e Ator Coadjuvante - conquistada pelo também asiático Ke Huy Quan.

Na ativa desde 1984, Michelle Yeoh teve boa parte de seu trabalho filmado na China, de onde saíram filmes de ação e drama como Yes, Madam! - Justiça em Dose Dupla (1985) e Moonlight Express (1999). Já entre o público ocidental, a atriz é conhecida por obras como A Múmia: Tumba do Imperador Dragão (2008), além de ter o nome confirmado em Wicked (previsto para 2024), ao lado da cantora Ariana Grande. A seguir, confira as produções de maior destaque da atriz no cinema.

2 de 9 Michelle Yeoh interpreta uma imigrante chinesa presa em uma aventura multidimensional em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo — Foto: Divulgação/A24 Michelle Yeoh interpreta uma imigrante chinesa presa em uma aventura multidimensional em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo — Foto: Divulgação/A24

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Veja no Fórum do TechTudo

007 - O Amanhã Nunca Morre (1997)

Após estrelar por anos produções de ação na China, Michelle Yeoh ganhou seu primeiro holofote em Hollywood com o filme 007 - O Amanhã Nunca Morre, ao lado do ator Pierce Brosnan (Adão Negro). Yeoh, no papel da espiã Wai Lin, tornou-se também a primeira Bond Girl asiática da franquia. Disponível no Amazon Prime Video, o longa tem no elenco Jonathan Pryce (The Crown), Judi Dench (Belfast), Teri Hatcher (Desperate Housewifes), entre outros.

O ganancioso empresário de mídia Elliot Carver (Pryce) quer provocar uma guerra entre a China e o Reino Unido e assim potencializar seus negócios. Ao descobrir o plano, o agente James Bond (Brosnan) conta com a ajuda da espiã chinesa Wai Lin para juntos acabarem com os planos de Carver. Entre os agregadores, o filme tem nota 6,5 no IMDb. O metascore no Metacritic é 52, ao lado da nota 7.2 entre o público. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 57%, junto com o índice de 53% da audiência.

3 de 9 Michelle Yeoh ao lado de Pierce Brosnan em 007 - O Amanhã Nnunca Morre, seu primeiro papel de destaque no mercado internacional — Foto: Reprodução/IMDb Michelle Yeoh ao lado de Pierce Brosnan em 007 - O Amanhã Nnunca Morre, seu primeiro papel de destaque no mercado internacional — Foto: Reprodução/IMDb

O Tigre e o Dragão (2000)

De volta à China, Yeoh foi uma das protagonistas do épico de artes marciais O Tigre e o Dragão, disponível no HBO Max e Oi Play. O filme do diretor Ang Lee (O Segredo de Brockback Mountain) teve 10 indicações ao Oscar de 2001, sendo vencedor em quatro categorias - entre elas, Melhor Filme Estrangeiro. Integram o elenco Chow Yun-fat (Anna e o Rei), Zhang Ziyi (Memórias de uma Gueixa), Chang Chen (O Clã das Adagas Voadoras) e Lang Sihung (Comer, Beber, Viver).

Durante a Dinastia Qing (1636 - 1912), os guerreiros Li Mu Bai (Yun-fat) e Yu Shu Lien (Yeoh) são amigos, mas nutrem entre si um sentimento maior que a amizade. Após uma espada centenária ter sido roubada na casa onde fazem a segurança privada, Mu Bai e Shu Lien partem em busca pelo artefato. Aclamada pela crítica durante o lançamento nos cinemas, O Tigre e o Dragão tem nota 7,9 no IMDb, metascore 94 (com selo "Deve Assistir") dos críticos e média 8.2 do público no Metacritic, além de aprovação de 98% (com selo "Fresco") no Rotten Tomatoes, ao lado da avaliação positiva de 86% entre o público.

4 de 9 Yeoh interpreta uma guerreira chinesa em O Tigre e o Dragão (2000) — Foto: Reprodução/IMDb Yeoh interpreta uma guerreira chinesa em O Tigre e o Dragão (2000) — Foto: Reprodução/IMDb

Memórias de uma Gueixa (2005)

O longa do diretor Rob Marshall (Chicago) é uma adaptação do romance homônimo escrito por Arthur Golden. Memórias de uma Gueixa está disponível no Netflix. Apesar do filme se passar no Japão, Yeoh é uma das escalações não-japonesas presentes no elenco, o que incomodou o país asiático na época do lançamento. Estão no filme a chinesa Zhang Ziyi (O Tigre e o Dragão), Ken Watanabe (O Último Samurai), Gong Li (live action de Mulan), Suzuka Ohgo (A Lenda de Kamui), entre outros.

Na década de 1920, Chiyo (Suzuka Ohgo) é levada ainda criança para uma casa de gueixas (mulheres habilitadas em diversas artes) no Japão. Lá, ela trabalha constantemente e é abusada pelas integrantes mais velhas. Quando cresce, a jovem abandona seu nome e se torna Sayuri, a mais cativante e requisitada entre as gueixas da região. O longa tem nota 7,3 no IMDb, metascore 54 no Metacritic (ao lado da pontuação 6.8 dos usuários) e aprovação de 35% no Rotten Tomatoes ("podre", na visão do site), com avaliação positiva de 83% entre o público.

5 de 9 Mesmo com raízes chinesa e malaia, a atriz fez parte do filme Memórias de uma Gueixa, que se passa no Japão — Foto: Reprodução/IMDb Mesmo com raízes chinesa e malaia, a atriz fez parte do filme Memórias de uma Gueixa, que se passa no Japão — Foto: Reprodução/IMDb

Além da Liberdade (2011)

A vida da ativista birmanesa e vencedora do Nobel da Paz Aung San Suu Kyi é contada no filme Além da Liberdade, disponível para aluguel no iTunes por R$ 11,90. O papel principal é de Michelle Yeoh, que atua ao lado do britânico David Thewlis (Mulher-Maravilha). Dirigido por Luc Besson (O Profissional), ainda integram o elenco do filme Jonathan Raggett (Wolfblood: Família Lobo), Benedict Wong (Doutor Estranho), Susan Wooldridge (Esperança e Glória), entre outros.

O longa narra a vida de Aung San Suu Kyi, da infância até a vida política da ativista. No final dos anos 1980, Aung e o marido, o historiador inglês Michael Aris (Thewlis), lutam em defesa da democracia e das eleições livres na Birmânia, pois o pais vive em um regime militar. O filme teve recepção mista entre a crítica no ocidente, como mostra a aprovação de 32% no Rotten Tomatoes por parte da crítica. No entanto, Além da Liberdade se saiu bem entre o público, com aprovação de 62% no mesmo site e nota 7 no IMDb.

6 de 9 No filme biográfico Além da Liberdade, Yeoh interpreta a ativista birmanesa Aung San Suu Kyi, vencedora do Nobel da Paz — Foto: Reprodução/IMDb No filme biográfico Além da Liberdade, Yeoh interpreta a ativista birmanesa Aung San Suu Kyi, vencedora do Nobel da Paz — Foto: Reprodução/IMDb

Podres de Ricos (2018)

A comédia romântica do diretor Jon M. Chu (Truque de Mestre 2) reúne um grande elenco de atores asiáticos em uma trama livre de estereótipos. Podres de Ricos está disponível para aluguel na loja da Microsoft por R$ 5,90 e no Amazon Prime Video, Google Play Filmes e iTunes por R$ 7,90. Além de Michelle Yeoh, o elenco conta com Constance Wu (As Golpistas), Henry Golding (Uma Segunda Chance Para Amar), Gemma Chan (Eternos), Lisa Lu (O Último Imperador) e Awkafina (A Despedida).

O longa é baseado no romance homônimo do autor Kevin Kwan. Rachel Chu (Wu) viaja até Singapura, país do sudeste asiático, para conhecer os pais de Nick Young (Golding), seu futuro esposo. Mas o que Rachel não esperava é que Young viesse de uma família milionária, cuja matriarca Eleanor (Yeoh) é rígida e não aprova a união do casal. Podres de Ricos tem nota 6,9 no IMDb, metascore 74 e nota do público de 6.7 no Metacritic. Aprovação no Rotten Tomatoes é positiva, com 91% entre a crítica (selo "Fresco") e 76% entre a audiência.

7 de 9 Além de Michelle Yeoh, que interpreta a milionária Eleanor, outros atores asiáticos compõem o elenco de Podres de Ricos — Foto: Reprodução/IMDb Além de Michelle Yeoh, que interpreta a milionária Eleanor, outros atores asiáticos compõem o elenco de Podres de Ricos — Foto: Reprodução/IMDb

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021)

Depois de fazer uma pequena participação em Guardiões da Galáxia - Vol. 2 (2017), no papel da militar espacial Aleta Ogord, Michelle Yeoh voltou ao Universo Marvel três anos depois no filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, ambos disponíveis no Disney+. Com papel de maior destaque, a atriz atua ao lado de Simu Liu (Barbie), Awkwafina, Meng'er Zhang (The Witcher), Tony Leung (Chungking Express), com direção de Destin Daniel Cretton (Luta por Justiça).

Shang-Chi (Liu) é um imigrante chinês que vive na América de forma despreocupada ao lado da amiga Katy Chen (Awkwafina). Na verdade, ele quer esconder sua real identidade como filho do guerreiro milenar Xu Wenwu (Leung). Quando uma organização criminosa o persegue, Shang-Chi deve encarar o passado e lutar para proteger sua família. O 25º filme do MCU tem nota 7,4 no IMDb, metascore 71 e nota do público de 7.1 no Metacritic, além das aprovações de 91% (crítica, selo "Fresco") e 98% (audiência) no Rotten Tomatoes.

8 de 9 A entrada de Yeoh no MCU foi com o papel da guardiã Ying Nan em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis — Foto: Reprodução/IMDb A entrada de Yeoh no MCU foi com o papel da guardiã Ying Nan em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis — Foto: Reprodução/IMDb

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022)

O inclassificável filme que consagrou Yeoh ao Oscar foi lançado em março de 2022 pelos Daniels (a dupla de diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert). O longa, disponível no Amazon Prime Video e Claro TV+, foi o grande vencedor do Oscar 2023 ao receber sete estatuetas. Completam o elenco Stephanie Hsu (Maravilhosa Ms. Maisel), James Wong (Aventureiros do Bairro Proibido), Jamie Lee Curtis (franquia Halloween) e Ke Huy Quan (Os Goonies) - os dois últimos conquistaram na mesma noite os prêmios de Melhor Atriz e Ator Coadjuvante pelo filme.

Evelyn Quan Wang (Yeoh) é uma imigrante chinesa desgastada emocionalmente por conta das atribulações familiares e profissionais. Quando a microempresária está em uma auditoria da Receita Federal, ela é visitada por uma versão alternativa do seu marido Waymond (Quan), que afirma que só Evelyn é capaz de deter uma ameaça do multiverso chamada Jobu Tupaki. Em nota do IMDb, Tudo tem média 7,9. No Metacritic, o metascore é de 81 (com selo "Deve Assistir"). Já no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 95% (com selo "Fresco").

9 de 9 A atriz interpreta uma empresária e chefe de família que entra em um conflito interdimensional — Foto: Reprodução/Justwatch A atriz interpreta uma empresária e chefe de família que entra em um conflito interdimensional — Foto: Reprodução/Justwatch