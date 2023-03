Os microfones da Fifine são boas opções para quem busca equipamentos com custo-benefício ou qualidade profissional para gravações e transmissões. O Fifine A6V é a opção mais barata da lista e pode ser adquirido por valores que partem de R$ 233 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já o K658 é voltado para quem deseja áudio com qualidade profissional e pode ser adquirido por R$ 605. Outra opção voltada para este público é o Fifine K690, que tem como diferencial a possibilidade de escolher entre quatro modos de captação por cerca de R$ 649. Veja a seguir oito microfones Fifine para comprar no Brasil.

1 de 1 Microfone Fifine: 8 modelos para jogos, streaming ou vídeos — Foto: Reprodução/Unsplash Microfone Fifine: 8 modelos para jogos, streaming ou vídeos — Foto: Reprodução/Unsplash

1. Fifine A6V - a partir de R$ 233

O Fifine A6V é um microfone condensador destinado ao público que prioriza o custo-benefício para escolher seus equipamentos para jogos ou streaming. O microfone possui design cilíndrico com luzes RGB. Ao tocar no topo do microfone é possível ligar ou desligar o seu som por conta da função tap-top-mute. Quando o microfone está desativado, sua luz fica desligada. Na parte inferior do microfone, há um controle que ajusta sua sensibilidade. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 233.

A caixa do microfone acompanha um tripé, um cabo USB com entradas tipo A e C e um filtro de ruído para aumentar a qualidade da captação. O Fifine A6V é atualmente o microfone condensador mais vendido no site da Amazon. Ele possui mais de 4,7 mil avaliações de clientes e classificação de 4,8 estrelas. Os compradores elogiam o modelo por seu custo-benefício e qualidade sonora. O microfone é compatível com notebooks, desktops, PS4 e PS5.

Prós: custo-benefício e qualidade do som

custo-benefício e qualidade do som Contras: não é compatível com consoles Xbox

2. Fifine A8 - a partir de R$ 264

O Fifine A8 é uma opção que oferece mais funcionalidades para usuários que não abrem mão de qualidade por preço acessível. A sensibilidade do microfone é de 40 dB e sua resposta de frequência vai de 50Hz a 20kHz. Além do sensor tap-to-mute, do filtro de ruído e o botão para ajuste de sensibilidade, o AmpliGame A8 traz entrada para fone de ouvido e botão RGB para controlar a iluminação do aparelho. O produto é vendido por preços a partir de R$ 264.

O microfone possui design cilíndrico, no entanto, ele é sustentado por uma base redonda que o mantém suspenso no ar. No site da Amazon, o A8 foi avaliado por mais de 820 compradores e tem classificação de 4,7 estrelas. Os pontos mais elogiados do aparelho são a sua qualidade de som, seu custo-benefício e o seu design. O microfone está disponível nas cores preto, branco e rosa. O microfone acompanha filtro de ruído e cabo USB com entradas A e C com 2 metros de comprimento.

Prós: qualidade de som, custo-benefício e design

qualidade de som, custo-benefício e design Contras: microfone não é compatível com consoles Xbox

3. Fifine K670 - a partir de R$ 330

O K670 deve agradar os consumidores que buscam um design mais sóbrio. Segundo informações da Fifine, o microfone condensador e unidirecional possui sensibilidade de 46 dB e responde a frequências de 50 a 15kHz. Ele possui entrada para fone de ouvido, controle de sensibilidade e ajuste de altura de sua base. Com design cilíndrico, o microfone se assemelha aos aparelhos de estúdio com sua tela prateada e uma base preta, da mesma cor que seu suporte circular. O produto é vendido por cerca de R$ 330.

A classificação do Fifine K670 no site da Amazon é de 4,2 estrelas, baseada na avaliação de 660 compradores. Os usuários elogiaram o K670 pela boa qualidade sonora e sensibilidade oferecidas. No entanto, a captação de ruídos de fundo indesejado, bem como a ausência de um botão para mutar o microfone foram pontos que, de acordo, com alguns usuários, deixaram a desejar.

Prós: boa qualidade sonora e sensibilidade

boa qualidade sonora e sensibilidade Contras: captação excessiva de ruídos indesejados e ausência de botão para desligar o microfone

4. Fifine K669 - a partir de R$ 344

O Fifine K669 é outro microfone condensador e unidirecional. De acordo com as especificações do microfone, sua maior sensibilidade (36 dB) e alcance de frequência (20 Hz - 20 kHz) devem suprir as necessidades de usuários um pouco mais exigentes. Ele possui um botão de ajuste de sensibilidade que também ativa a sua função mute. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 344.

No site da Amazon, o microfone é classificado com 4,7 estrelas. Ele possui um design mais tradicional, mas se destaca por sua base colorida e corpo todo em metal escovado. Sua alimentação é realizada a partir de uma fonte USB de 5 V que vem junto com o seu tripé. O microfone é compatível com notebooks, desktops, PS4 e PS5. Contudo, ele não funciona em consoles Xbox.

Prós: boa sensibilidade e resposta de frequência

boa sensibilidade e resposta de frequência Contras: não compatível com consoles Xbox

5. Fifine K678 - a partir de R$ 465

O microfone condensador e unidirecional Fifine K678 pode ser uma boa aquisição para quem busca equipamento com qualidade e design minimalista. Segundo informações do fabricante, o modelo possui sensibilidade de 45 dB e responde a frequências de 40 Hz a 20 kHz. Em sua parte frontal há um botão para deixar o microfone no mudo, enquanto atrás há um controle para a sensibilidade do microfone e outro para o volume do fone de ouvido, conectado na parte inferior. O modelo é comercializado por cerca de R$ 465.

O K678 conta com mais de 5 mil avaliações no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas. Os compradores elogiaram o microfone por conta da sua qualidade de som e da sua construção com materiais de qualidade. Porém, a captação de ruídos de fundo é um aspecto que deixa a desejar segundo alguns usuários.

Prós: qualidade de som e de materiais utilizados na sua construção

qualidade de som e de materiais utilizados na sua construção Contras: a presença de ruídos de fundo deixou a desejar, de acordo com alguns compradores

6. Fifine T683 - a partir de R$ 539

O Fifine T683 é uma opção para quem não quer se preocupar com mobilidade durante jogos ou transmissões. Seu braço ajustável da haste da tesoura pode ser inclinado e girado para caber em praticamente qualquer configuração. O microfone condensador unidirecional possui sensibilidade de 43 dB e responde a frequências de 50 Hz a 17 kHz. O microfone possui um botão para interromper a captação do som, ajuste de sensibilidade e entrada para fone de ouvido. Ele também acompanha um filtro de ruído e aparece por valores a partir de R$ 539.

O microfone é classificado com 4,6 estrelas com base na avaliação de 642 usuários que elogiam a sua qualidade sonora e sensibilidade de captação. Apesar disso, alguns compradores relataram que o cancelamento de ruído do microfone deixou a desejar. O Fifine T683 é compatível com Mac, Windows e PlayStation. O produto acompanha um cabo USB de 2 metros com entradas A e C.

Prós: qualidade e sensibilidade na captação de som

qualidade e sensibilidade na captação de som Contras: filtro de ruído deixa a desejar, segundo alguns compradores

7. Fifine K658 - a partir de R$ 605

O microfone dinâmico e unidirecional Fifine K658 é direcionado para quem busca equipamento para uso profissional em jogos, podcasts, narrações e música. De acordo com as especificações do fabricante, o microfone possui sensibilidade de 50 dB e responde a frequências de 70 Hz a 15 kHz. O microfone possui um design mais moderno e a sua base conta com iluminação RGB que pode ser controlada por meio do botão. O modelo aparece por cerca de R$ 605.

O usuário também pode controlar a captação de áudio e a sensibilidade do microfone por meio de um único botão. Basta pressionar para ativar/desativar o mute e girar para aumentar/diminuir a sensibilidade. No site da Amazon o Fifine K658 possui quase 740 avaliações e é classificado com 4,7 estrelas. Os usuários destacaram como pontos positivos a sua qualidade sonora, beleza e fácil instalação. A qualidade do filtro que acompanha o produto, no entanto, não agradou a todos os clientes.

Prós: qualidade sonora, beleza e fácil instalação

qualidade sonora, beleza e fácil instalação Contras: desempenho de filtro deixou alguns consumidores desapontados

8. Fifine K690 - a partir de R$ 649

O microfone condensador Fifine K690 é outra alternativa para quem busca qualidade profissional na gravação ou transmissão de áudio. O principal diferencial do microfone é a possibilidade de escolher entre modos de captação - cardioide (unidirecional), bidirecional, omnidirecional e estéreo. O controle é realizado pelo botão que fica abaixo do controle de sensibilidade do microfone. O K690 ainda conta com ajuste de volume para fone de ouvido e botão mute. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 649 para comprar o produto.

Segundo informações do fabricante, o microfone possui sensibilidade de 45 dB e responde a frequências de 40 Hz a 20 kHz. O microfone é alimentado por uma fonte de energia com entrada USB. Com mais de mil avaliações no site da Amazon, o Fifine K690 é classificado com 4,6 estrelas. Entre os pontos mais destacados por quem comprou o microfone estão a qualidade sonora, versatilidade e sensibilidade. Como ponto negativo alguns clientes citaram qualidade do cabo USB que acompanha o microfone.

Prós: qualidade sonora, sensibilidade e versatilidade na captação de áudios

qualidade sonora, sensibilidade e versatilidade na captação de áudios Contras: qualidade do cabo USB desapontou alguns compradores

