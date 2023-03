A HyperX apresenta amplo portfólio de microfones no Brasil. A empresa que fabrica produtos com foco em jogos apresenta modelos por preços a partir de R$ 370 , como é o caso do HyperX Solocast, que traz tecnologia plug and play e design minimalista. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já o HyperX QuadCast apresenta pop filter e entrada de 3,5 mm por valores que partem de R$ 810. Outra opção é o HyperX ProCast, que conta com padrão cardióide e conexão XLR por cerca de R$ 3.148. Confira a seguir cinco microfones HyperX para comprar no Brasil.

1 de 2 Microfone HyperX: 5 modelos para usar em jogos, podcasts ou streamings — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Microfone HyperX: 5 modelos para usar em jogos, podcasts ou streamings — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. HyperX Solocast - a partir de R$ 370

O HyperX Solocast é um condensador plug and play, ideal para quem busca qualidade e praticidade. O modelo entrega captação cardioide com conexão USB e compatibilidade com consoles e computadores, além de um design minimalista na cor preta. Além disso, sua estrutura conta com ajuste de angulação e botão mute com LED indicador, sendo ideal para deixar o setup mais completo sem comprometer muito do orçamento. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 370.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações. Os compradores elogiam a facilidade no uso e o corte de ruídos automatizada, mas criticaram que ele capta muito o som do fundo. Vale destacar que, embora o modelo conte com um suporte de mesa, o microfone possui entrada para haste compatível com conectores 3/8" e 5/8".

Prós: plug & play, trazendo praticidade ao uso

plug & play, trazendo praticidade ao uso Contras: por se tratar de um condensador, exige um ambiente mais controlado para uso

O HyperX DuoCast apresenta conexão USB e entrega estrutura antichoque, que reduz a captação de ruídos. Além disso, traz sensor de toque para ativar o mute com LED indicador, ajuste de ganho, saída para retorno de 3,5 mm e design minimalista. O modelo também conta com dois padrões polares, cardióide e omnidirecional, que podem ser alterados com o simples toque de um botão. O produto pode ser encontrado por preços a partir de R$ 450.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 72% de suas avaliações. Segundo consumidores, o modelo entrega excelente custo-benefício e seu sistema de mute por sensor de toque é bastante prático. Porém, o modelo apresenta a necessidade de download de softwares extras.

Prós: modelo robusto e bom custo-benefício

modelo robusto e bom custo-benefício Contras: design simples

2 de 2 HyperX Quadcast entrega uma estrutura minimalista — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo HyperX Quadcast entrega uma estrutura minimalista — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O HyperX QuadCast entrega uma estrutura minimalista, mas com LED indicativo em toda a sua extensão. Em sua estrutura externa, o item conta com um suporte shock mount, que evita a interferência na captação por choques, um suporte de mesa, um adaptador para haste de 3/8" ou 5/8", um sensor de toque que ativa a função mute, entrada de 3,5 mm para retorno e controle manual de ganho. Ele é visto por preços a partir de R$ 810.

O produto entrega um pop filter, que reduz a captação de ruído e quatro padrões de polaridade: estéreo, omnidirecional, cardióide e bidirecional, todos controlados e selecionados por meio de um botão. Avaliado com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 93% de suas avaliações e se destaca por sua robustez, facilidade na instalação e alta qualidade de som. Porém, alguns consumidores reclamam da alta sensibilidade do microfone, que capta muitos ruídos externos.

Prós: quatro padrões de polaridade e estrutura bastante robusta

quatro padrões de polaridade e estrutura bastante robusta Contras: o corpo inteiro em LED pode incomodar alguns usuários, especialmente em ambientes corporativos

4. HyperX QuadCast S - a partir de R$ 1.231

O HyperX QuadCast S tende a ser interessante para quem busca um microfone robusto e com iluminação RGB. O QuadCast S surge como a evolução do modelo apresentado anteriormente. Ele também entrega suporte shock mount, mute com sensor de toque, entrada de 3,5 mm para retorno, controle de ganho, pop filter interno e quatro padrões de polaridade. Seu diferencial está nos detalhes, já que na versão S é possível controlar e personalizar a iluminação LED do dispositivo, que é compatível com PC, Mac e consoles como PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5).

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações. Segundo consumidores, o microfone entrega excelente custo-benefício e captação, mas peca ao ser muito sensível, captando também alguns ruídos. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 1.231.

Prós: quatro padrões de polaridade, estrutura robusta e iluminação RGB

quatro padrões de polaridade, estrutura robusta e iluminação RGB Contras: preço elevado

O HyperX ProCast é um condensador interessante para quem não se importa em realizar um investimento maior para garantir o que há de melhor no mercado. O modelo conta com padrão cardióide, ideal para captação de voz em fonte única, um diafragma robusto em ouro, suporte anti vibração, pop filter em metal e conexão XLR, fazendo necessário o uso de um pré-amplificador para fornecimento de energia.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 63% de suas avaliações. Os interessados precisam desembolsar R$ 3.148 para comprar o produto.

Prós: modelo extremamente robusto, perfeito para captação de voz

modelo extremamente robusto, perfeito para captação de voz Contras: necessita de um pré-amplificador para funcionar de maneira plena

