Já o Boya BY-M2 é voltado para os donos de dispositivos da Apple, já que conta com conexão via cabo Lightning e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 217. Outra possibilidade é o VideoMic Me, da Rode, que possui padrão polar cardióide, indicado para ser usado na posição frontal e está acessível por cerca de R$ 441. Acompanhe a lista com sete microfones para celulares, disponível no Brasil em 2023.

1 de 1 Microfone para celular: 7 modelos para gravar com mais qualidade — Foto: Melissa Cruz/TechTudo Microfone para celular: 7 modelos para gravar com mais qualidade — Foto: Melissa Cruz/TechTudo

1. Escopo Lapela – a partir de R$ 11

O microfone de lapela, da Escopo, é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui padrão polar omnidirecional, que permite captar todo o áudio do ambiente, sem diferenciar a intensidade dos graves ou agudos. O modelo também promete uma qualidade de som de 34 dB. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 11.

O acessório vem com conexão P3, que o torna compatível com celulares, câmeras, notebooks, desktops e videogames. Além disso, o modelo também acompanha um clipe de metal, para prender o equipamento na gola da camiseta. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,1 de 5 estrelas e os compradores indicam o dispositivo para uso em ambientes internos. Porém, alguns alertam que a qualidade do áudio pode ficar prejudicada em locais externos.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: por ser omnidirecional, o microfone não é indicado para gravar em ambientes externos

2. Homesen TRRS – a partir de R$ 65

O modelo da Homesen é outra alternativa para gravação em celulares. Segundo a marca, o item vem com padrão polar cardióide, que permite uma captação de áudio mais precisa em tudo que está próximo do microfone. O acessório está disponível com plugue P3, de 3,5 mm, ou via conexão USB-C. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 65.

Além disso, o dispositivo possui sensibilidade de áudio de 40 dB e permite que o posicionamento seja ajustado em até 90 graus. A marca indica o aparelho para gravações em ambientes externos. O acessório é avaliado com 4 de 5 estrelas na Amazon.

Prós: modelo possui padrão polar cardióide, que melhorar a qualidade do áudio em ambientes externos

modelo possui padrão polar cardióide, que melhorar a qualidade do áudio em ambientes externos Contras: pode não atender os que buscam um equipamento mais sofisticado

O Lelong LE-930, da Lsmi Market, é uma opção para donos de dispositivos da Apple. De acordo com as especificações da fabricante, este microfone de lapela possui captação de áudio omnidirecional e conexão sem fio, por meio de um receptor USB lightning, compatível com os modelos a partir do iPhone 5. O produto aparece por cerca de R$ 56.

A marca ressalta que o aparelho pode funcionar em até 20 metros de distância do receptor, em locais que não possuem obstáculos. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e os compradores apontam que o dispositivo consegue livrar o áudio de ruídos externos. Porém, alguns relatam que o som gravado não é dos mais altos.

Prós: modelo conta com conexão sem fio, que pode oferecer praticidade

modelo conta com conexão sem fio, que pode oferecer praticidade Contras: compatível apenas com iPhone

Outra alternativa para microfone de lapela é o Boya By-M1. Segundo a marca, o item vem com um cabo de 6 m, ideal para os que precisam gravar distantes dos dispositivos e também possui padrão de conexão P3, compatível com celulares, câmeras e computadores. O kit também acompanha um clipe que permite prender o acessório na roupa. O produto é visto por valores que partem de R$ 95.

O modelo possui padrão polar omnidirecional, que pode favorecer gravações em ambientes internos. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a qualidade da captação de áudio e recomendam o acessório para os iniciantes na produção de conteúdo para internet. No entanto, alguns consideram que o tamanho do cabo é exagerado.

Prós: compatível com diversos dispositivos

compatível com diversos dispositivos Contras: alguns compradores reclamam que o tamanho do cabo é exagerado

Este outro modelo da Boya é indicado para usuários de iOS. Segundo as especificações do fabricante, o microfone de lapela conta com um cabo de 6 metros, clipe para ajuste na camiseta e conexão via cabo Lightning, o que o torna compatível com os dispositivos iPhone e iPad. Porém, a marca recomenda que o iOS seja atualizado para a versão 8 ou superior. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 217 para comprar o produto.

Assim como o item anterior, este também conta com padrão omnidirecional, voltado para gravações em ambientes internos. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade geral do acessório. Por outro lado, alguns reclamam que o microfone realiza alguns barulhos durante a gravação.

Prós: alternativa satisfatória para donos de iPhone

alternativa satisfatória para donos de iPhone Contras: o padrão omnidirecional pode prejudicar os que desejam gravar em ambientes externos

6. Ulanzi J12 – a partir de R$ 221

O Ulanzi J12 é mais uma escolha que pode favorecer os donos de iPhone. De acordo com a fabricante, o modelo acompanha dois microfones, um receptor Bluetooth com conexão USB lightning e um estojo de carregamento. Para um melhor funcionamento, a marca recomenda que o dispositivo esteja atualizado com o sistema iOS 13 ou superior.

O acessório vem com padrão polar omnidirecional, mas também dispõe de tecnologia que visa reduzir o ruído. A marca destaca que a bateria do microfone e do receptor, podem durar cerca de seis ou sete horas, porém, se o estojo estiver totalmente carregado, ele pode fornecer até cinco cargas completas. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores se mostram satisfeitos com o design e a qualidade do equipamento. Porém, alguns afirmam que a recepção fica ruim quando a distância chega a 10 m.

Prós: estojo de recarga, que visa aumentar a autonomia da bateria

estojo de recarga, que visa aumentar a autonomia da bateria Contras: produto se restringe apenas aos dispositivos da Apple

7. Rode VideoMic Me – a partir de R$ 441

O VideoMic Me, da Rode, é a opção mais cara desta lista. Segundo as especificações da marca, o modelo possui padrão polar cardióide, que pode favorecer gravações em ambientes externos e livrar o áudio de possíveis ruídos. O dispositivo também oferece uma sensibilidade de áudio de 33 dB e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 441.

O microfone conta com entrada P3, de 3,5 mm, compatível com a grande maioria dos celulares Android. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,1 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente a captação do áudio e afirmam que receberam o item bem embalado. Porém, alguns apontam que o dispositivo não apresenta melhorias significativas nas gravações.

Prós: padrão polar cardióide, ideal para gravações em ambientes externos

padrão polar cardióide, ideal para gravações em ambientes externos Contras: preço elevado

