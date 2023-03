Microfone Sennheiser: 7 modelos para comprar em 2023 por a partir de R$ 385

A Sennheiser oferece amplo portfólio de microfones no Brasil. Os dispositivos da marca alemã são ideais para karaokês, produções em estúdios, para artistas ou ainda palestras em auditório. Os valores começam em R$ 385 , como é o caso do microfone XS1, que traz conectividade XLR com o padrão de captação cardioide. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Outra alternativa é o Sennheiser MKE 400, que conta com conector de 3,5 mm e interruptor de sensibilidade de três passos por cerca de R$ 1.645. As opções mais avançadas podem custar até R$ 3.763, como é o caso do E965, microfone vocal de cápsula condensador de mão voltado para profissionais e produtores. Na lista a seguir, confira sete modelos de microfones Sennheiser disponíveis para comprar.

1 de 1 Microfones Sennheiser são boas opções para quem precisa gravar músicas, podcasts ou até fazer karaokês — Foto: Divulgação/Pixabay Microfones Sennheiser são boas opções para quem precisa gravar músicas, podcasts ou até fazer karaokês — Foto: Divulgação/Pixabay

O XS1 apresenta uma resposta de frequência na faixa de 55 Hz a 16 kHz e uma sensibilidade de 1,8 mV, aliando economia à qualidade da captação de som, sendo a escolha com melhor custo-benefício da lista. Desse modo, pode ser usado em estúdios de gravação e para captação de áudio em eventos externos, por exemplo. De acordo com a marca, o modelo é voltado para usuários iniciantes, tem boa rejeição de feedback e ativação silenciosa do mute para maior flexibilidade e controle. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 385.

O periférico é feito de metal, e por conta disso, possui uma boa resistência, sendo uma boa opção para quem busca produtos duradouros. Ele combina ainda a tecnologia de conectividade XLR com o padrão de captação cardioide, que permite seu emprego em diversas atividades. Avaliado em 4,2 de 5 na Amazon, ele se destaca pela qualidade sonora. Entretanto, decepciona na hora da instalação, que pode ser complicada para iniciantes.

Prós: custo-benefício e resistente

custo-benefício e resistente Contras: instalação para uso pode ser complicada para iniciantes

2. Sennheiser ME3 - a partir de R$ 845

O microfone Sennheiser ME3 é um modelo cápsula cardióide. Ele é indicado para sistemas wireless de microfones. O modelo profissional também serve como condensador estéreo pré-polarizado para capturar áudio para aplicações como palco ao vivo, televisão, salas de reuniões, apresentações, vocais, casas de shows e muito mais. O produto é vendido por cerca de R$ 845.

O cabo do acessório possui um conector mini-jack P2. Além de um windscreen de espuma. O seu nível máximo de pressão sonora é de 150 dB SPL, enquanto sua sensibilidade fica para 20 mV/Pa. Seu padrão de captação é omnidirecional, ou seja, ele é capaz manter frequências amplas de forma suave e uniforme quando a fonte sonora se posiciona perto da cápsula. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, ele se destaca pelo custo-benefício e pela fácil conexão com outros microfones, criando uma atmosfera maior. No entanto, ressaltam que sua captação deixa a desejar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: problemas na captação

3. Sennheiser MKE 400 - a partir de R$ 1.645

O MKE 400 conta com uma frequência de resposta de 40 Hz até 20 kHz e nível de saída de – 126 db e de entrada de 118 db. O modelo tem conector de 3,5 mm, que é compatível com todas as GoPro, e usa pilha AAA como fonte de energia. O modelo é visto por valores a partir de R$ 1.645.

De acordo com a fabricante, o filtro de corte baixo embutido e interruptor de sensibilidade de três passos oferece uma maior flexibilidade e controle em qualquer ambiente. Além disso, ele conta com proteção contra ventos e suporte de suspensão interna para minimizar o ruído de manuseio. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os clientes pontuaram que ele é uma ótima opção para filmmakers.

Prós: indicado para filmmakers e produtores de conteúdo

indicado para filmmakers e produtores de conteúdo Contras: apresenta ruídos

O E945 é um modelo que promete presença sonora em todas as dimensões devido ao padrão de captação supercardioide, tecnologia capaz e oferecer isolamento de outros sinais no palco. Ainda de acordo com a marca, o periférico conta com um ímã ferroso de neodímio com boro, função capaz de manter o microfone estável independentemente do clima. Ele é vendido por valores que partem de R$ 1.699.

Sua estrutura de metal promete resistência e segurança na hora do uso. Além disso, sua cápsula de choque é de baixa sensibilidade a impactos. O modelo é compatível com rádio, alto-falante, amplificador e máquina de karaokê. Avaliado com 100% de aprovação, ele se destaca pela qualidade sonora e fácil conexão.

Prós: qualidade sonora e fácil conexão

qualidade sonora e fácil conexão Contras: não há

O modelo XSW1-825-A conta uma transmissão sem fio sólida de até dez canais compatíveis. De acordo com a marca, esse modelo é ideal para shows e apresentações ao vivo, sobretudo para os usuários que buscam um periférico com funções práticas que permita uma configuração mais fácil. Isso porque, para funcionar, basta ligar o XSW 1 e deixar o gerenciamento automático de frequência fazer o restante do trabalho. O modelo aparece por cerca de R$ 2.579.

Além disso, o modelo profissional é pensado para vocalistas que procuram um aparelho com mixagem na fala. Ele presenta um aumento suave de 3kHz a 5kHz para ajudar na presença vocal, além de frequências aprimoradas de até 12kHz para maior encorpamento da voz. Na Amazon, tem nota 4,4 de 5, sendo destacado pela qualidade de som. As principais críticas, por sua vez, são relacionadas à conexão, que pode ser instável.

Prós: funções práticas e mixagem na voz

funções práticas e mixagem na voz Contras: conexão instável

O MK4 é um microfone exclusivamente desenvolvido para podcasts e streamings. O periférico é um modelo USB condensador cardioide desenvolvido para aqueles que procuram algo com sonoridade neutra, mas que tenha um pequeno incremento nos médios agudos, dando uma clareza maior à fala dos podcasters e streamers, além de oferecer um som natural, capaz de destacar a presença da voz. Sua sensibilidade de áudio fica para 140 dB e ele é encontrado na Amazon por preços que partem de R$ 2.599.

O usuário pode controlar diretamente no dispositivo as configurações de ganho, mudo, volume da saída para fones de ouvido e um controle de equilíbrio entre a voz e o áudio do computador. Além disso, ele é um modelo unidirecional, capaz de envolver uma única direção, se propagando e funcionando em uma única direção. Avaliado em ,.4 de 5 estrelas, o microfone recebeu destaque para o som unidirecional. No entanto, ressaltam que ele não possui isolamento de ruído.

Prós: som unidirecional

som unidirecional Contras: não possui isolamento de ruído

O E965 é um microfone vocal de cápsula condensador de mão com uma resposta de frequência personalizada adequada para aplicações vocais e de desempenho. O modelo utiliza padrão polar selecionável e filtro low-cut. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.763 para comprar o produto.

Seu padrão de captação é comutável, sendo cardióide e supercardioide, enquanto sua pré-atenuação comutável é de -10 dB. Ainda de acordo com a marca, ele conta com proteção contra umidade e sua cápsula montada em choque é ideal para instrumentos acústicos e promete bloquear eficientemente o ruído de manuseio para um som dinâmico e claro. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o produto se destaca pela fácil instalação e conexão. Porém, profissionais destacam que ele é difícil de equalizar.

Prós: som dinâmico e ideal para ao vivo

som dinâmico e ideal para ao vivo Contras: difícil de equalizar

