Monitor 144 Hz: veja cinco modelos para jogos por a partir de R$ 1.199

Monitores com taxa de atualização de 144 Hz podem ser ideais para gamers que buscam telas com transições mais suaves. Os modelos prometem trazer um visual mais fluido e sem atrasos, oferecendo uma melhor experiência na hora da diversão e ainda podem fornecer vantagens em jogos competitivos. Empresas como Multilaser , LG , BenQ , ViewSonic e AOC comercializam produtos por preços a partir de R$ 1.199 , como é o caso do Warrior MN101, da Multilaser, que apresenta tempo de resposta de até 1 ms e um alto contraste. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já o AOC Hero 24G2 traz 23,8 polegadas com resolução Full HD e bordas finas por cerca de R$ 1.259. Outra opção é o BenQ Zowie XL2411K, que promete conforto visual e resolução Full HD por valores que partem de R$ 2.199. Confira na lista cinco monitores 144 Hz para comprar no Brasil.

O Warrior MN101, da Multilaser, é um monitor curvo de 24 polegadas com taxa de atualização alcança 144 Hz. Com uma tela finíssima, a tela reproduz imagens em Full HD a um tempo de resposta de 1 ms. Além disso, a fabricante promete melhor contraste na tela, maior nitidez para as partes escuras nas partidas e eficiência para minimizar o vazamento de luz nas laterais. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.199.

O monitor disponibiliza dimensões de 64 cm por 43 cm de altura, painel de conexão com entradas HDMI e DP, e tensão elétrica bivolt. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do sistema, mas criticam o valor elevado e a ausência de cabo HDMI.

Prós: bordas finas e tempo de resposta de 1 ms

bordas finas e tempo de resposta de 1 ms Contras: os pés do suporte ocupam muito espaço

2. AOC Hero 24G2 - a partir de R$ 1.259

O AOC Hero 24G2 é um monitor com tela plana que promete oferecer uma maior qualidade sem precisar investir muito. Ele é um modelo de 23,8 polegadas com resolução Full HD, sendo 1920 x 1080 pixels. A taxa de atualização de até 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms. O monitor possui um visual que traz bordas finas para a tela e sua base oferece um controle preciso da altura. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 1.259.

O periférico conta com AMD FreeSync, função que elimina qualquer corte ou travamento por meio da sincronização do GPU e do monitor. Além disso, ele é compatível com PS5 e Xbox Series X até 120 Hz. Na Amazon, o AOC, Hero 24G2 recebeu avaliação de 4,7 de 5 estrelas. Os consumidores apontam que monitor é uma boa opção pelo preço que é oferecido, além da confortabilidade e da função Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez e eficiência durante as partidas.

Prós: custo-benefício, base que permite alterar a altura e resolução

custo-benefício, base que permite alterar a altura e resolução Contras: vazamento de luz no monitor

3. LG Ultragear 27GL650F - a partir de R$ 2.149

O Ultragear 27GL650F, da LG, é um monitor que faz parte de uma das linhas principais da empresa sul-coreana e é indicado para o público gamer. O modelo de 27 polegadas com 144 Hz promete oferecer uma experiência avançada com seu painel IPS Full HD de 1920 x 1080 pixels com HDR10 e sRGB 99%, para cores mais realistas e uma visualização mais fluida durante o uso. O acessório está avaliado em 4,7 de 5 estrelas. O modelo aparece por cerca de R$ 2.149.

No quesito conectividade, o monitor conta duas conectividades HDMI, DisplayPort, visão ampliada de 178 Graus, taxa de atualização de 75 Hz e função G-Sync, função que elimina cortes e minimizando as repetições para uma experiência mais fluida. O destaque dos compradores é em relação às altas configurações visuais durante as partidas. A reclamação fica pelo botão de configuração do monitor, que é único e funciona como um sistema joystick, sendo difícil de se adaptar.

Prós: velocidade e HDR10

velocidade e HDR10 Contras: preço elevado

4. BenQ Zowie XL2411K - a partir de R$ 2.199

O BenQ Zowie XL2411K possui 24 polegadas, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 144 Hz. A proteção de tela é de 16:9 e o modelo é equipado com funções como Black eQualizer e Color Vibrance, que podem aumentar a visibilidade de cenas escuras e alterar os tons das cores para facilitar a detecção dos oponentes durante as partidas. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 2.199.

No site da Amazon, o periférico é avaliado com nota 4.,7 de 5 estrelas. Por lá, usuários site adquiriram o produto destacaram a qualidade da tela, além das cores e fluidez. Já outros consumidores, no entanto, informaram que mostram dead pixel se formando na tela do monitor com apenas poucas horas de uso da peça.

Prós: funções que podem aprimorar e trazer uma experiência mais imersiva

funções que podem aprimorar e trazer uma experiência mais imersiva Contas: relatos de usuários indicam que o modelo apresentou a formação de dead pixel em pouco tempo de uso

O VX-3268-2KPC-MHD, da ViewSonic, é um monitor com uma curvatura de tela de 1500R em 32 polegadas com qualidade Quad HD em 2560 x 1440 pixels. O periférico promete uma experiência de visualização imersiva ascendente que é mais confortável a olho nu com partes do campo de visão se estendendo para os lados. A taxa de atualização de 144 Hz oferece fluidez visual, independentemente da rapidez com que a ação do game se desenrola. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 3.490.

Já o tempo de resposta de 1 ms oferece melhor desempenho com transições suaves de pixel de cor para cor e fantasmas reduzidos. O modelo possui AMD FreeSync, função capaz de se adaptar e provocar menos oscilações e saltos na imagem. Além disso, o usuário também pode contar com o Black Stabilization. Ele ilumina as cenas mais escuras para maior visibilidade.​ Avaliado em 4.6 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade da imagem.

Prós: qualidade da imagem

qualidade da imagem Contras: preço alto

