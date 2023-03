Monitor Acer: 7 modelos para jogos, trabalho ou estudo

A Acer oferece amplo portfólio de monitores no Brasil. A empresa oferece diversas opções que podem variar de resolução HD e Full HD. Os preços se iniciam em R$ 600 , como é o caso do modelo V206HQL, que possui tela de 19,5 polegadas e pode ser conectado tanto por cabo VGA como HDMI. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já o Acer ED270R conta com uma tela widescreen com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 1.600. Outra escolha é o Acer SA270, que tem visor de 27 polegadas, taxa de atualização de 75 Hz e é vendido por cerca de R$ 1.749. Veja a seguir sete monitores da Acer.

1. Acer V206HQL – a partir de R$ 600

A opção mais em conta desta lista é o modelo V206HQL, da Acer. De acordo com as especificações da fabricante, o monitor possui uma tela de 19,5 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. Além disso, o aparelho também oferece um ângulo de visão de 90 graus na horizontal e 65 graus na vertical. O item está disponível por cifras a partir de R$ 600.

Na parte traseira, o modelo conta com entradas para cabo VGA e HDMI. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os compradores elogiam a qualidade da imagem, apontam que o produto atende às expectativas e o classificam como bom custo-benefício. Porém, alguns compradores reclamam que o monitor não acompanha um cabo HDMI.

Prós: preço em conta

preço em conta Contras: não possui resolução Full HD

2. Acer V226HQL – a partir de R$ 759

O modelo V226HQL, é uma alternativa para quem busca um monitor abaixo dos R$ 1.000. Segundo a marca, o item dispõe de uma tela de 21,5 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, frequência de atualização de 60 Hz e taxa de brilho de 200. A fabricante destaca que o aparelho possui tecnologia eColor, que visa aprimorar as cores e a qualidade da imagem. O equipamento é visto a partir de R$ 759.

Diferente do item anterior, este conta com três tipos de conectividade: VGA, HDMI e DVI. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores listam que o aparelho é ideal para o uso doméstico ou em rotinas de escritório. No entanto, alguns consumidores alertam que este monitor não é adequado para PC gamers.

Prós: suporta conexão VGA, HDMI e DVI

suporta conexão VGA, HDMI e DVI Contras: modelo é indicado apenas para tarefas mais simples

O Acer V247Y vem com uma tela de 23,8 polegadas, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. Outra característica, é que o tempo de resposta do aparelho é de 4 milissegundos (ms). O monitor é vendido por cifras a partir de R$ 1.021.

O dispositivo também oferece uma inclinação que vai de -5° a 25° e pode ser conectado por meio de cabos HDMI e VGA. Já o design apresenta bordas finas que prometem oferecer uma maior imersão na visualização das imagens.

Prós: bordas finas que podem melhorar a imersão nas imagens

bordas finas que podem melhorar a imersão nas imagens Contras: não possui conexão via cabo DVI

O Acer QG241YP pode ser uma opção para os gamers. Segundo as especificações da marca, este item possui 23,8 polegadas, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. O modelo se destaca por possuir a tecnologia AMD FreeSync, que promete suavizar a taxa de quadros por segundo e melhorar a qualidade da imagem. O produto é ofertado por valores que começam em R$ 1.212.

Diferente dos itens anteriores, este possui duas portas HDMI, mas não oferece opções de conectividade para VGA ou DVI. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, os compradores elogiam a qualidade da taxa de atualização e do brilho. No entanto, alguns alegam que o monitor apresenta ghosting, um efeito que passa a impressão de imagem duplicada.

Prós: modelo voltado para os jogadores de PC

modelo voltado para os jogadores de PC Contras: alguns consumidores reclamam que o monitor apresenta efeito de imagem duplicada

O Acer VG272S é mais uma alternativa de monitor gamer. De acordo com a fabricante, o modelo conta com uma tela de 27 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 165 Hz. Assim como o item anterior, este também oferece a tecnologia AMD FreeSync. O item pode ser obtido por cerca de R$ 1.499.

Na parte traseira, o monitor oferece duas portas HDMI e uma DisplayPort. No site da Amazon, o produto é avaliado com 3 de 5 estrelas.

Prós: taxa de atualização de 165 Hz

taxa de atualização de 165 Hz Contras: segundo os compradores, o monitor pode deixar de funcionar com menos de três anos de uso

O Acer ED270R é um modelo que se destaca por possuir uma tela curva widescreen, com proporção de 16:9. De acordo com a fabricante, o item oferece uma tela de 27 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, taxa de atualização de 165 Hz e tecnologia AMD FreeSync, que visa atender o público gamer. O item é comercializado por aproximadamente R$ 1.600.

O aparelho também dispõe de duas portas HDMI, uma DisplayPort e uma saída de áudio. Já a inclinação, pode ser ajustada entre -5° e 20°. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas na Amazon, mas até a data de publicação desta matéria, nenhum comprador realizou críticas positivas ou negativas a respeito deste monitor.

Prós: tela curva widescreen, com proporção de 16:9

tela curva widescreen, com proporção de 16:9 Contras: preço elevado

O Acer SA270 é a opção mais cara desta lista. Assim como os dois últimos itens, este modelo também possui uma tela de 27 polegadas e resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Porém, a taxa de atualização se limita a 75 Hz, 1 ms de tempo de resposta e ângulo de visão de 178°, tanto na horizontal, quanto na vertical. Os consumidores interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 1.749.

Na parte de conectividade, o produto oferece uma entrada HDMI e outra VGA. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores exaltam a qualidade da imagem e o design. Por outro lado, alguns criticam que os pixels ficam muito visíveis na tela e outros consideram que a resolução poderia ser maior.

Prós: modelo dispõe de uma tela com 27 polegadas

modelo dispõe de uma tela com 27 polegadas Contras: taxa de atualização poderia ser maior

