Monitor gamer curvo: 7 modelos para melhorar a jogatina

Os monitores curvos podem ajudar na imersão em jogos e ainda proporcionar conforto visual mesmo após longas horas. Empresas como AOC , Philco , Acer e Samsung oferecem modelos por preços a partir de R$ 999 , como é o caso do Warrior Shin Kai MN103, que traz resolução Full HD e tempo de resposta de 1 ms. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1. Warrior Shin Kai MN103 - a partir de R$ 999

O monitor Warrior Shin, da Multilaser, é uma opção em conta e pode agradar quem procura investir em painéis mais acessíveis. Além do preço atrativo, a ficha técnica também traz destaques, como tela de 24 polegadas, curvatura de 1800R e resolução Full HD+ (1920 x 1080 pixels). A taxa de atualização é de 165 Hz, número que deve afastar o efeito ghosting e garantir uma transição suave de imagens. O modelo pode ser adquirido por valores a partir de R$ 999.

As configurações ainda incluem alto contraste e tempo de resposta de 1 ms. A tela também traz a tecnologia FreeSync, que sincroniza os quadros gerados pela placa gráfica (GPU) com a taxa de atualização do monitor, o que deve garantir imagens fluidas nos jogos. Quanto às entradas, o modelo é compatível com HDMI, USB, DisplayPort e P2, para fones de ouvido. Avaliado em 4,2 estrelas de 5 na Amazon, o produto reúne elogios à qualidade do acabamento e da imagem, mas também há críticas sobre a falta de saída de áudio nativa.

Prós: preço acessível e taxa de atualização de 165 Hz

preço acessível e taxa de atualização de 165 Hz Contras: não acompanha cabos

2. HQ 24GHQ-Black RGB R300 - a partir de R$ 1.059

Outra opção de entrada é o modelo da HQ. Ele também investe em 24 polegadas e exibe imagens em Full HD+ (1920 x 1080 pixels). Assim como a maior parte dos itens listados, ele atualiza a tela até 165 vezes por segundo, característica que deve eliminar rastros durante cenas dinâmicas de jogos, por exemplo. Mais um fator que deve contribuir para a eficiência no processamento é o tempo de resposta, que neste caso fica em 1 ms. O produto aparece por valores que partem de R$ 1.059.

As entradas contempladas pelo monitor são VGA, HDMI, Display Port e P2 para fones de ouvido. Clientes da Amazon avaliam o produto em 4,3 estrelas. Por lá, é possível encontrar pontuações positivas quanto à imagem e ao acabamento, mas também relatos de possíveis instabilidades do painel.

Prós: custo-benefício e avaliações positivas sobre o acabamento

custo-benefício e avaliações positivas sobre o acabamento Contras: não conta com tantos recursos para otimizar a imagem

Além do primeiro modelo, a Multilaser também disponibiliza o Warrior MN101, uma opção ligeiramente diferente. O tamanho reserva 24 polegadas, enquanto a resolução fica em Full HD (1920 x 1080 pixels). A taxa de atualização, por sua vez, confere 144 Hz para evitar rastros durante a transição de imagens. O tipo de painel também deve contribuir para uma exibição mais precisa em termos de cor e resolução. O produto pode ser encontrado por preços a partir de R$ 1.317.

No campo dos recursos, marca presença a tecnologia AMD FreeSync, que sincroniza os frames por segundo com a taxa de atualização do monitor para reproduzir imagens sem o efeito screen tearing. As entradas oferecidas pela tela são no formato Display Port e HDMI, sem espaço para USB e saída P2, por exemplo. O item, avaliado em 4,6 estrelas, pode ser indicado para quem procura um produto intermediário em termos de valores e especificações. Na Amazon, ele reúne comentários positivos em relação ao custo-benefício. Entretanto, há pontuações sobre um encaixe não tão preciso dos cabos nas entradas da tela.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: sem saída de áudio

4. Acer Gamer Nitro ED270R - a partir de R$ 1.599

O Acer Gamer Nitro ED270R traz pode se destacar pela quantidade de recursos oferecidos. Entre eles, estão o Display Widget, que reúne configurações da tela em um software utilitário, e o Game Mode, ferramenta que garante modos pré-definidos para jogos de ação, corrida, além de filmes e esportes. Tudo isso é acomodado em um painel de 27 polegadas, em Full HD, que dispõe de uma curvatura de 1500R. O produto pode ser visto por cerca de R$ 1.599.

As configurações ainda mencionam taxa adaptativa de até 165 Hz, suporte ao FreeSync Premium e ajuste de cores de seis eixos. A estrutura inclui portas HDMI, Display Port e saída de áudio. O monitor é avaliado em cinco estrelas na Amazon.

Prós: recursos variados e taxa de atualização de até 165 Hz

recursos variados e taxa de atualização de até 165 Hz Contras: não traz entrada USB

5. AOC Agon AG323FCXE - a partir de R$ 1.999

O monitor da AOC traz 32 polegadas, um atrativo para quem procura um painel maior para a jogatina. As configurações que acompanham a telona são taxa de atualização de 165 Hz e resolução Full HD+ ‎(1920 x 1080 pixels). O design também se destaca, já que investe em luzes RGB em sua composição, na parte traseira. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 1.999.

O tipo de painel é o VA, tecnologia que deve garantir um bom contraste e cores mais fiéis, principalmente em tons pretos. Em termos de recursos, é possível mencionar o dial point, uma mira vermelha no centro da tela, e o FreeSync, para evitar travamentos durante o jogo. As entradas oferecidas são para formatos VGA, HDMI e Display Port. As avaliações na Amazon garantem 4,7 estrelas ao painel. Na maior parte dos casos, há comentários satisfeitos com o desempenho da tela, mas há também alertas sobre a falta de balanço de cores da tela.

Prós: tamanho significativo e design diferenciado

tamanho significativo e design diferenciado Contras: não dispõe de ferramenta de balanço de cores

O Philco PMG30C900WFG é ideal para quem procura uma opção intermediária. Ele oferece 30 polegadas e eleva a resolução Full HD para 2560 x 1080 pixels, o que pode otimizar a qualidade da imagem transmitida. A taxa de atualização segue a regra das outras especificações e oferece 200 Hz, número maior em relação a modelos mais em conta. O produto é vendido por valores a partir de R$ 1.999.

Os recursos podem chamar a atenção de consumidores, pois ele traz FreeSync e Adaptive Sync para aumentar a fluidez dos jogos e evitar a quebra de quadros, conhecida como screen tearing. O HDR10 também aparece no campo de tecnologias de imagem para aperfeiçoar brilho, contraste e precisão de cor. O campo da compatibilidade inclui cabos HDMI, Display Port, P2 e USB Charger, com destaque para o último, que é capaz de repor a energia de outros dispositivos, caso seja necessário. Até o momento, não há avaliação de consumidores sobre o produto na Amazon.

Prós: tamanho significativo e taxa de atualização de 200 Hz

tamanho significativo e taxa de atualização de 200 Hz Contras: não há

7. Samsung Odyssey G9 - a partir de R$ 8.799

O Samsung Odyssey G9 a faz jus ao valor, a começar pelo tamanho generoso de 49 polegadas. A resolução que acompanha a telona é em DQHD, equivalente a 5120 x 1440 pixels, e a taxa de atualização chega a 240 Hz. Já a tecnologia utilizada no painel é a QLED, que tende a proporcionar cores mais brilhantes. O HDR10+ e o HDR100 também otimizam a imagem, uma vez que elaboram um contraste mais dimensional e também aperfeiçoam o brilho. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 8.799 para comprar o produto.

O modelo corresponde a curvatura 1000R, um pouco mais acentuada do que a maior parte dos modelos, que contam com 1800R. Entre os recursos, estão o G-Sync e o FreeSync Premium Pro, que buscam eliminar a quebra de quadros nos jogos causada pela diferença de frequências entre a placa de vídeo e a tela. O design também pode se destacar, pois traz um núcleo de iluminação e acabamento na cor branca. A estrutura conta com ajuste de altura. Enquanto isso, as portas oferecem entrada HDMI, USB, Display Port, mas não incluem áudio integrado. O painel é avaliado em 3,9 estrelas na Amazon.

Prós: tamanho generoso, recursos premium e qualidade na imagem exibida

tamanho generoso, recursos premium e qualidade na imagem exibida Contras: cifras elevadas

