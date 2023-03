Mouse com fio: 7 modelos por a partir de R$ 26 para comprar em 2023

Mouses com fio podem ser ideais para quem deseja dispor da facilidade dos periféricos sem precisar se preocupar com bateria, por exemplo. Além disso, eles costumam ser compatíveis com grande parte dos dispositivos e sistemas operacionais, seja no computador ou no notebook. Empresas como Logitech , Multilaser , Dell , HP e HyperX oferecem modelos por preços a partir de R$ 29 , como é o caso do Logitech M90, que traz rastreamento óptico de 1.000 DPIs e sistema plug and play. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

HP M260 apresenta resolução ajustável e iluminação RGB por valores que partem de R$ 55. Outra opção é o HyperX Pulsefire Core, que é voltado para o público gamer por cerca de R$ 134. Veja a seguir sete mouses com fio para comprar no Brasil.

1. Logitech M90 - a partir de R$ 29

O mouse da Logitech é uma opção para quem procura um produto mais em conta, já que ele é vendido por cerca de R$ 29. Sua estrutura conta com proporções de ‎10,6 x 14,2 x 4,4 cm que acomoda três botões ao todo. O formato é projetado para o encaixe em ambas as mãos, por isso vale tanto para destros quanto para canhotos. Já a compatibilidade menciona PCs com Windows 10 ou superior, Linux e macOS a partir da versão 10.4.

As configurações mencionam rastreamento óptico de 1.000 DPIs, aspecto que deve cumprir com eficiência tarefas do dia a dia. A conexão é feita via cabo USB e dispõe de um sistema plug and play, ou seja, basta conectar para usar o periférico. As avaliações classificam o mouse em 4,8 estrelas de 5 na Amazon. Entre os comentários de consumidores que já adquiriram o item, é possível encontrar relatos satisfeitos com o custo-benefício e com a ergonomia dele.

Prós: eficiente para tarefas básicas do dia a dia

eficiente para tarefas básicas do dia a dia Contras: necessita de pilhas para funcionar

2. Rapoo RA017 - a partir de R$ 44

Outro item acessível, vendido por cerca de R$ 44, é o mouse Rapoo RA017. Dessa vez, a indicação é para quem procura um periférico simples e eficiente para realizar tarefas do dia a dia. Segundo a fabricante, o formato ambidestro amplia a possibilidade de uso tanto para destros quanto para canhotos. A conexão é feita via USB, o que confere compatibilidade com quase todos os dispositivos que possuem a entrada.

As configurações do produto mencionam velocidade de 1.600 DPI e dimensões de ‎13,4 x 4,2 x 4,2 cm. O sensor utilizado é o óptico. Todo este conjunto alcança 4,8 estrelas na Amazon. Os comentários de usuários que já tiveram contato com o mouse elogiam a rolagem e o clique silencioso. No entanto, há contrapontos sobre o peso, que chega a 110 g.

Prós: funcionamento com clique silencioso

funcionamento com clique silencioso Contras: peso de 110 g pode incomodar alguns usuários

3. HP M260 - a partir de R$ 55

A opção da HP deve ser uma boa pedida para quem deseja um produto com desempenho elevado, sobretudo em jogos. Isso porque o mouse M260 traz resolução ajustável que varia entre 800 e 6.400 DPI. Outro recurso que pode agradar os consumidores é a inclusão de luzes RGB em parte da estrutura. Quanto ao funcionamento, vale dizer que o sensor utilizado é o óptico. O produto é vendido por cerca de R$ 55.

Ao todo, são conferidos 11,6 x 6,3 x 3,7 cm ao mouse, que distribui seis botões ao longo da estrutura. O fio, por sua vez, confere 1,5 m para garantir a mobilidade do periférico. As avaliações dos clientes da Amazon resultam em um produto de 4,6 estrelas. Parte dos comentários aponta que a estrutura é relativamente pequena e que o clique tem um barulho acentuado. Além disso, há várias indicações do item para produtividade.

Prós: velocidade de até 6.400 DPIs

velocidade de até 6.400 DPIs Contras: barulho do clique pode ser alto

4. Multilaser MO276 - a partir de R$ 65

O produto da Multilaser deve contemplar públicos mais criteriosos com o design dos periféricos, já que traz acabamento em preto com luzes de LED que apresentam até sete cores diferentes. Além da parte estética, a estrutura inclui laterais de gel para garantir o conforto mesmo após longas horas de uso. As proporções ficam em ‎6,4 x 3,8 x 4 cm e o cabo oferece até 1,5 m de comprimento. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 65.

O modelo MO276 traz 3.200 DPIs, fator relevante para os gamers, visto que pontua a eficiência no tempo de resposta de um clique. Outra característica de destaque do item são os seis botões, incluindo seletor de DPI e scroll. Compatível com Windows e macOS, o produto soma 4,7 estrelas na Amazon. No site, as avaliações ressaltam a qualidade do mouse, mas alertam que não é possível mudar as cores ou mesmo desligar o LED contido na estrutura – o que pode incomodar alguns usuários a longo prazo.

Prós: resolução de até 3.200 DPIs

resolução de até 3.200 DPIs Contras: sem controle para as luzes de LED

5. Dell MS116 - a partir de R$ 74

Um dos modelos comercializados pela Dell é o MS116, uma versão destinada para o dia a dia, seja em casa ou no trabalho. O destaque do item vai para a estrutura alongada, que promete uma pegada ergonômica para todos os tipos de mãos. Outro ponto relevante é que o cabo conta com 1,8 m e pode facilitar a mobilidade e o uso do periférico. Ele custa cerca de R$ 74 na Amazon.

A ficha técnica menciona 1.000 DPIs entre as configurações, além de um sensor óptico para a detecção de movimento. A conexão é feita via cabo USB e a instalação é descomplicada, habilitando o funcionamento assim que o cabo for plugado no computador ou no notebook desejado. Avaliado em 4,7 estrelas, o mouse reúne elogios ao bom funcionamento e críticas ao barulho durante os cliques.

Prós: design alongado e com pegada ambidestra

design alongado e com pegada ambidestra Contras: velocidade de no máximo 1.000 DPIs

6. Trust Verto 22885 - a partir de R$ 81

O Trust Verto 22885 pode ser interessante para quem procura um item ergonômico. O mouse, que tem um design totalmente voltado para o conforto do usuário, busca apoiar as mãos de forma correta para evitar cansaço no braço e no pulso após longas horas em frente às telas. O revestimento emborrachado também deve contribuir para a experiência, uma vez que reforça a aderência. Ainda vale mencionar que o acabamento traz retroiluminação em LED azul. O produto é comercializado por valores que partem de R$ 81.

As configurações indicam que o mouse tem velocidade variável entre 1.000 e 1.600 DPIs, ajuste que pode ser feito no próprio botão do periférico. Ao todo, são seis botões espalhados pela estrutura, alguns com configuração programável. Assim como os outros modelos, este também precisa apenas ser plugado no computador ou notebook para funcionar. O cabo tem 1,5 m. As classificações do item na Amazon conferem 4,6 estrelas. Entre as avaliações, há comentários positivos quanto à ergonomia prometida, mas também existem alertas sobre a possível dificuldade no controle do DPI.

Prós: estrutura ergonômica e seis botões configuráveis

estrutura ergonômica e seis botões configuráveis Contras: ajuste de DPI pode ser dificultoso

7. HyperX Pulsefire Core - a partir de R$ 134

O HyperX Pulsefire Core se destaca por conta dos sete botões personalizáveis e programáveis de sua estrutura. Isso ajuda a evidenciá-lo, sobretudo, entre o público gamer, que precisa de agilidade ao acessar alguns comandos durante a jogatina. Além da estrutura, a configuração também é notável em termos de resolução, pois traz até 6.200 DPIs.

A ficha técnica inclui ainda um sensor óptico Pixart 3327 e dimensões de 11,94 x 6,35 x 3,81 cm, bem como peso de 87 g. As cores RGB e as configurações dos botões do mouse podem ser feitas via HyperX NGenuity, um software exclusivo para esses ajustes. Apesar do preço elevado, de R$ 134, o retorno em termos de avaliação é considerável, já que o mouse acumula 4,8 estrelas na Amazon. Entre os comentários, é possível encontrar elogios ao funcionamento, mas pontuações negativas sobre o app disponibilizado para controlar funções.

Prós: DPI ajustável e botões personalizáveis

DPI ajustável e botões personalizáveis Contras: cifras elevadas e possível dificuldade na programação dos botões

Com informações de Multilaser, Dell, Rapoo, Logitech, HyperX e Trust

