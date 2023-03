Mouse gamer barato: 7 modelos a partir de R$ 32 para comprar em 2023

O mouse gamer pode ser um investimento interessante para quem procura um periférico mais preciso e confortável. Os modelos costumam ser um pouco mais caros do que os acessórios convencionais, mas existem opções baratas que podem suprir a necessidade de gamers menos exigentes. O produto mais barato da lista é vendido por R$ 32 , que é o caso do Fortrek Spider 2, que traz iluminação em LED vermelho e DPI ajustável. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já o MO273, da Multilaser, é bastante elogiado no site da Amazon, onde pode ser visto por cifras a partir de R$ 39. Outra opção é o Redragon Cobra, por sua vez, é bastante elogiado pelo conforto e especificações, mas sai um pouco mais caro do que a opção anterior e, para adquiri-lo, é necessário desembolsar cerca de R$ 111. Vale lembrar que, as opções, apesar de serem voltadas para o público gamer, também podem servir bem quem busca um mouse para trabalho ou estudos. Na lista a seguir, confira sete modelos de mouses gamer baratos para comprar em 2023.

1. Fortrek Spider 2 - a partir de R$ 32

O mouse gamer Fortrek Spider 2 é uma opção em conta, custando cerca de R$ 32. O modelo traz um design robusto, com linhas retas e desenhos de teias de aranha com detalhes em vermelho. Ele possui seis botões programáveis, tem acabamento antiderrapante e ainda conta com pontos de iluminação em LED vermelho que podem complementar o setup.

O modelo tem conexão por fios, e o cabo trançado pode garantir maior durabilidade e resistência à peça. O periférico pesa aproximadamente 240 gramas e também possui DPI ajustável, que pode variar de 1.200 a 3.200. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,7 de 5. Consumidores que adquiriram a peça elogiam o custo-benefício do modelo e destacam que seu uso é confortável. Como pontos negativos, no entanto, relatam que tiveram alguns problemas de conexão com o mouse, que, às vezes, desconecta sozinho.

Prós: DPI ajustável, e boa relação custo-benefício

DPI ajustável, e boa relação custo-benefício Contras: consumidores relatam problemas de conexão com o periférico

2. Multilaser MO273 - a partir de R$ 39

O mouse da Multilaser é outra opção bem em conta que pode agradar gamers não muito exigentes. O modelo pode ser visto por cifras que partem de R$ 39, traz um design robusto e ainda acompanha um mousepad. De acordo com a fabricante, o periférico possui uma rápida capacidade de resposta, com DPI máxima de 3.200. Ele também conta com seis botões programáveis, que podem ser úteis durante as partidas.

O modelo também conta com emborrachado na lateral para uma movimentação mais precisa, e o mouse pad possui uma superfície lisa que pode favorecer os movimentos. No site da Amazon, a opção é avaliada por consumidores com nota 4,7 de 5. Por lá, eles elogiam principalmente a precisão do modelo e velocidade dos cliques. Como pontos negativos, porém, relatam que sofreram com problemas envolvendo miss clicks com pouco tempo de uso.

Prós: acompanha mousepad

acompanha mousepad Contras: usuários relaram miss clicks durante o uso do mouse

3. Fortrek Crusader - a partir de R$ 49

O mouse Fortrek Crusader traz um design simples e minimalista. A opção também traz detalhes em LED RGB, que podem complementar o setup. O scroll é feito de silicone e garante uma maior aderência à ponta do dedo, e seu acabamento emborrachado pode aumentar a aderência da mão, tornando o seu uso mais confortável e preciso.

O modelo também conta com cinco botões programáveis, quatro modos de iluminação RGB e DPI ajustável até 7200. Além disso, seu cabo trançado de 1,7 metro garante mobilidade e resistência. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 49. Por lá, o item é avaliado com nota 4,8 de 5, e consumidores elogiam o custo-benefício da peça e o conforto em usar o mouse, mas criticam que não é possível configurar o RGB do modelo e que, quando configurado no máximo de DPI, a seta pode se movimentar sozinha sobre a tela.

Prós: consumidores destacam que a usabilidade do mouse é bastante confortável

consumidores destacam que a usabilidade do mouse é bastante confortável Contras: o RGB é estático e não pode ser configurado

4. Fortrek Pro M7 - a partir de R$ 61

O modelo Fortrek Pro M7 é um mouse com design mais clean, todo em preto, mas com detalhes em LED RGB. Ele possui orientação ambidestra, pesa aproximadamente 240 gramas e pode ser usado tanto por gamers quanto por quem busca apenas um mouse para produtividade.

A opção também conta com sete botões programáveis e resolução ajustável de 250 a 4.800 DPI. Como a conexão do modelo é feita por fios, o mouse também conta com cabo trançado que promete maior resistência. No site da Amazon, o periférico pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 61. Consumidores que compraram o modelo elogiam o custo-benefício e a qualidade de construção da peça, mas criticam o fato do mouse ser pesado.

Prós: DPI ajustável pelo app e botões programáveis

DPI ajustável pelo app e botões programáveis Contras: consumidores destacam que o mouse é um pouco mais pesado em comparação com outras fabricantes, o que pode gerar incômodo para quem prefere mouses mais leves

5. Mancer Lead 2 - a partir de R$ 71

O mouse Mancer Lead 2 é um modelo óptico e com fios, que pode ser visto por cifras a partir de R$ 71. O periférico possui sete botões programáveis e conta com DPI ajustável, que pode variar de 1200 a 12400. O polling rate do periférico também é ajustável, e pode ir de 125 Hz a 1000 Hz, garantindo boa fluidez.

Seu peso é de aproximadamente 70 gramas, e o modelo também conta com efeitos de luz em LED. Por ser leve, o mouse garante movimentos mais rápidos e, de acordo com a fabricante, pode minimizar lesões causadas por movimentos repetitivos. A conexão do mouse é feita via cabo USB e o fio da peça mede cerca de 1,80 metro, garantindo maior mobilidade. No site da Amazon, o modelo é classificado com nota 5 de 5.

Prós: DPI e polling rate ajustável, bom-custo benefício

DPI e polling rate ajustável, bom-custo benefício Contras: não há

6. Vinik Void MGV110B - a partir de R$ 90

O modelo Void MGV110B traz um design diferenciado, com perfurações por toda sua extensão. Ele está disponível nas cores branco, preto e rosa, e também possui detalhes em LED RGB que podem complementar o setup. O mouse é outra opção com conexão USB por fios, que são trançados e garantem maior resistência à peça.

A DPI do modelo também é ajustável, podendo variar de 800 a 7.600. Sua orientação é ambidestra, o que significa que o mouse pode ser usado tanto por destros quanto canhotos. Além disso, ele também conta com sete botões programáveis, e pesa aproximadamente 127 gramas. No site da Amazon, o modelo pode ser visto por cifras a partir de R$ 90, e é avaliado com nota 4,5 de 5. Consumidores que adquiriram o mouse elogiam a qualidade de construção do modelo.

Prós: DPI ajustável, design ambidestro

DPI ajustável, design ambidestro Contras: não há

7. Redragon Cobra - a partir de R$ 111

O Redragon Cobra é a opção mais cara da lista, podendo ser vista por cifras a partir de R$ 111. O modelo conta com um sistema de iluminação RGB ajustável, possui DPI regulável até 10000 e polling rate de 1000 Hz. A fabricante garante uma alta performance do periférico, que é avaliado com nota 4,8 de 5 no site da Amazon.

O modelo também tem tempo de resposta ajustável de 1, 2, 4 e 8 ms, além de sete botões programáveis e dois laterais para macros. Quando o assunto é design, o mouse conta com superfície antideslizante e laterais texturizadas para um melhor posicionamento das mãos. 88% dos consumidores que adquiriram o modelo o classificaram com nota 5, elogiando o conforto da pegada e o tempo de resposta e precisão do mouse. Como pontos negativos, no entanto, relatam que o modelo começou a apresentar miss clicks e cliques fantasmas com pouco tempo de uso.

Prós: design pensado no conforto, configurações ajustáveis

design pensado no conforto, configurações ajustáveis Contras: usuários relatam a presença de cliques fantasmas e miss clicks com poucos meses de uso

