Mouse Microsoft: 7 modelos para aumentar a produtividade

Escolher um mouse da Microsoft requer pesquisa e entendimento de qual é o tipo de uso e estilo desejados. Na lista abaixo, o preço dos periféricos começa em R$ 68 e pode atingir os R$ 454 , variando de acordo com as especificações de cada produto. Detalhes como conexão por fios, via receptor USB no estilo plug & play e até por Bluetooth são importantes na hora da compra.

Na lista a seguir, o TechTudo separou alguns modelos de mouses da Microsoft para comprar em 2023, que podem ser usados no desktop ou no notebook. As opções incluem desde periféricos mais simples, indicados para estudo e trabalhos menos exigentes, até versões robustas, com design ergonômico para encaixar na mão do usuário. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1 de 1 Mouses da Microsoft têm designs e usos indicados diferentes — Foto: Divulgação/Microsoft Mouses da Microsoft têm designs e usos indicados diferentes — Foto: Divulgação/Microsoft

1. Microsoft P5800061 - a partir de R$ 68

O mouse óptico P5800061 é um modelo simples, com fios e conexão via entrada USB. O design ergonômico e ambidestro faz com que o periférico seja confortável e se adapte bem tanto para canhotos quanto destros. O modelo deve ser uma opção indicada para quem busca um mouse para produtividade, seja para o trabalho ou estudos.

Os três botões do periférico podem ser programados e personalizados da maneira como o usuário preferir, enquanto a roda de rolagem também promete ser rápida, facilitando a usabilidade. No site da Amazon, é possível encontrar o modelo por cifras que partem de R$ 68. Por lá, o item é avaliado com nota 4,7 de 5, e consumidores destacam que o mouse possui estrutura durável. No entanto, alguns indicam que o tamanho é pequeno.

Prós: design ambidestro e botões programáveis;

design ambidestro e botões programáveis; Contras: a conexão por fios pode atrapalhar a usabilidade.

2. Microsoft Compact U8100010 - a partir de R$ 71

O mouse Compact U8100010 é um modelo bastante semelhante ao anterior. O periférico também se trata de um mouse óptico com orientação ambidestra, projetado para ser confortável no uso em qualquer uma das mãos. Ele também possui três botões programáveis, que podem ser personalizados da maneira como o usuário preferir, e a resolução é de 800 DPI.

A conexão do modelo também é feita por fios com saída USB, e o mouse é compatível com Windows e Mac. No site da Amazon, o periférico é classificado com nota 4,2 de 5 e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 71. Consumidores elogiam a qualidade de construção do produto, mas criticam que o modelo é pequeno e tem o fio bastante curto.

Prós: formato ergonômico e orientação ambidestra;

formato ergonômico e orientação ambidestra; Contras: tamanho menor que o padrão e cabo pequeno.

3. Microsoft Ocean Plastic - a partir de R$ 149

O mouse Ocean Plastic traz um design diferente e imponente. Ele é um modelo compacto e 20% da sua construção é feita com plástico reciclado retirado dos oceanos. Além disso, a embalagem que acompanha o produto é 100% reciclável, o que também pode agradar consumidores comprometidos com causas ambientais e de sustentabilidade. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 149.

A conexão é feita via Bluetooth e ele requer uma única pilha AA para funcionar, que tem durabilidade de até 12 meses. O design também é ambidestro, o que significa que o periférico pode ser usado tanto por destros quanto por canhotos. Consumidores que adquiriram o modelo o classificam com nota 4,6 de 5 e apontam que o mouse é confortável para as mãos. Como ponto negativo, indicam que a usabilidade pode ser limitada quando conectado a um dispositivo Linux.

Prós: construção com materiais recicláveis, design ambidestro e boa duração da bateria;

construção com materiais recicláveis, design ambidestro e boa duração da bateria; Contras: segundo relatos, pode apresentar falhas quando conectado a dispositivos Linux.

4. Microsoft Mobile 4000 - a partir de R$ 238

O modelo Mobile 4000 é uma opção de mouse compacto e sem fio, ideal para quem busca um periférico simples, voltado para produtividade, mas que possa ser transportado com facilidade. O acessório pode ser usado sobre quase qualquer tipo de superfície, tem design ambidestro e promete ser confortável para uso em ambas as mãos. O modelo pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 238.

Para funcionar, o mouse requer duas pilhas AA, com vida útil de até 10 meses. Ele também conta com botão liga/desliga, que pode conservar ainda mais a bateria. A conexão do modelo é do tipo plug & play, ou seja, basta conectar o receptor USB no computador para começar a usá-lo. No site da Amazon, é avaliado com nota 4,5 de 5, e consumidores elogiam a ergonomia e a duração da bateria. No entanto, alguns relatos indicam que o periférico começou a apresentar problemas de duplo clique após alguns meses de uso.

Prós: conexão plug & play simples;

conexão plug & play simples; Contras: segundo relatos, pode apresentar problemas com duplo clique com alguns meses de uso.

O mouse 222-00033 é um modelo diferenciado, com foco em ergonomia. Ele possui descanso para o polegar, para uma posição considerada natural da mão e do pulso, o que faz com que o uso fique mais confortável. A conexão do modelo é feita via Bluetooth, e a estrutura oferece três botões personalizáveis. Eles podem ser úteis para a produtividade, já que duas das teclas estão posicionadas ao lado do descanso para polegar.

O item requer duas pilhas AAA para funcionar, que têm durabilidade de até 15 meses. O modelo está disponível nas cores laranja, azul, branco e preto, e pode ser encontrado no site da Amazon por cifras que partem dos R$ 289. No site, o mouse é classificado com nota 4,6 de 5. Consumidores destacam que o modelo é bastante confortável para uso diário, mas alguns relatam problemas de conexão.

Prós: design ergonômico, com foco no conforto;

design ergonômico, com foco no conforto; Contras: segundo relatos, o mouse pode apresentar problemas de conexão.

O modelo Mobile KTF-00013 conta com um design minimalista, slim e moderno. De cor sólida e apenas com a roda de rolagem em prata, o item, além de elegante, também chama atenção por ser compacto. Ele está disponível nas cores rosa, azul, cinza, vermelho, preto e verde, e pode ser encontrado no site da Amazon por cifras que partem dos R$ 289.

A conexão é feita via Bluetooth, e o periférico foi projetado para funcionar em uma grande variedade de superfícies. Ele também conta com design ambidestro e os botões são personalizáveis. O mouse requer duas pilhas para funcionar, e a duração média da bateria é de 12 meses. No site da Amazon, o item é avaliado com nota 4,7 de 5, e os consumidores elogiam a precisão e leveza do mouse. Todavia, alguns comentários criticam o fato de o design não ser tão confortável para o uso diário.

Prós: design moderno e minimalista, projetado para funcionar em diversos tipos de superfícies;

design moderno e minimalista, projetado para funcionar em diversos tipos de superfícies; Contras: segundo relatos, o periférico não é tão confortável para uso diário.

7. Microsoft Arc ‎ELG-00026 - a partir de R$ 454

O mouse ARC ELG-00026 chama atenção por seu design diferenciado. O periférico foi projetado pensando na ergonomia e no conforto, com um desenho ultrafino em formato de arco, que se adapta à mão do usuário. O plano de rolagem pode ser feito tanto na vertical quanto na horizontal, o que otimiza o manuseio do mouse e ainda pode ser uma função útil para quem trabalha com planilhas, por exemplo.

A conexão do modelo é feita via Bluetooth e o periférico está disponível nas cores lilás, preto, rosa e verde. O peso é de 82 gramas e o mouse também é ambidestro. Vale dizer que o modelo requer duas pilhas AAA para funcionar e é compatível com Windows, Linux e Mac. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,6 de 5 e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 454. Consumidores destacam que o modelo é confortável, mas criticam que a peça possui superfície suscetível a marcas de dedo e não conta com feedback sonoro na rolagem.

Prós: conexão bluetooth, rolagem na horizontal e vertical e design ergonômico;

conexão bluetooth, rolagem na horizontal e vertical e design ergonômico; Contras: o design incomum pode desagradar alguns usuários.

