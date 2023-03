Netflix Games: 5 jogos grátis para assinantes que você precisa conhecer

1 de 6 Spiritfarer traz belos gráficos desenhados à mão e uma abordagem sensível sobre a morte — Foto: Divulgação/Thunder Lotus Games Spiritfarer traz belos gráficos desenhados à mão e uma abordagem sensível sobre a morte — Foto: Divulgação/Thunder Lotus Games

Desenvolvido pela Choice Provisions e distribuído pela Riot Forge, Hextech Mayhem é um jogo de ritmo que se passa no universo de League of Legends (LOL). Por isso, conta com dois personagens do MOBA da Riot Games: Ziggs e Heimerdinger, sendo o primeiro aquele que os jogadores controlam para espalhar o caos na cidade de Piltover.

No quesito gameplay, o título conta com diversas mecânicas do gênero de ritmo. Por essa razão, o player deve desviar de obstáculos, eliminar inimigos e seguir as batidas das músicas com maestria para obter pontuações elevadas. O jogo é gratuito na Netflix Games, mas também está disponível para compra nas plataformas Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

Hextech Mayhem: Uma História de League of Legends conta com os personagens Ziggs e Heimerdinger — Foto: Divulgação/Riot Force

2. TMNT: Shredder's Revenge (Tartarugas Ninja)

Com referências aos fliperamas e aos clássicos dos anos 80 e 90, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge é um game estilo Beat'em up — focados em "andar e bater". Durante a gameplay, é possível selecionar um dos quatro irmãos para controlar: Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raphael, e outros personagens, como o Mestre Splinter.

O game promete muita diversão e nostalgia, visto que o seu visual é totalmente retrô. Durante a jogatina, o player enfrenta diversos inimigos clássicos do quarteto, como Destruidor, Beebop e Rocksteady e o alienígena Krang. O jogo está disponível para compra no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam), além do download grátis na Netflix Games.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ganha versão mobile no Android e iPhone (iOS) exclusiva para assinantes da Netflix — Foto: Reprodução/Google Play Store

3. Oxenfree

Em Oxenfree, um grupo de amigos abre acidentalmente um portal fantasmagórico. Jogando como Alex, uma adolescente brilhante e rebelde, o player aos poucos descobre um pouco mais sobre a misteriosa ilha onde se encontra. Vale dizer que ele é inteiramente responsável pelas mudanças na história, uma vez que, através de conversas, a trama e as relações entre os personagens mudam.

O título, que foi indicado a categoria de melhor narrativa no The Game Awards 2016, está disponível para download grátis na Netflix Games. Também é possível comprá-lo no PS4 (com reprodução no PS5), Xbox One (reproduzível no Xbox Series X/S), Nintendo Switch e PC (através das lojas digitais Steam e Epic Games Store).

Oxenfree é um suspense sobrenatural cheio de mistérios disponível no Netflix Games de graça — Foto: Reprodução/Steam

4. Spiritfarer

Spiritfarer, desenvolvido pela Thunder Lotus Games, é um jogo cheio de profundidade e reflexão. Nele, jogamos como Stella, alguém que se tornou a responsável por levar os espíritos para o pós-vida no lugar de Caronte. Durante a jornada, é preciso aprimorar sua embarcação, plantar e colher comida, pescar, coletar recursos e resgatar almas nas ilhas ao redor.

Com um visual de encher os olhos, o título possui diversos momentos sensíveis que abordam aspectos da vida e da morte. Considerado um dos sucessos de 2020, o jogo está disponível também para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store).

Spiritfarer recebe conteúdo inédito com lançamento da Farewell Edition — Foto: Divulgação/Thunder Lotus Games

5. This is a True Story

This is a True Story é um jogo baseado em eventos e entrevistas reais. Desenvolvido pela Frosty Pop, o título é inspirado no trabalho da Charity: Water, uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é levar água limpa e segura para pessoas em todo o mundo. Por essa razão, durante a jogatina, os jogadores testemunham os perigos e as complexidades dos indivíduos que não possuem acesso à água. O game está disponível para download gratuito para os assinantes da Netflix.