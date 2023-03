Nintendo Switch: 5 jogos em mídia física para comprar em 2023

O Nintendo Switch é um console que possui uma vasta biblioteca de jogos que podem atender diferentes públicos, que vão desde os jogadores mais casuais até aqueles que buscam por um desafio mais elevado. Embora seja comum adquirir games no formato digital, a mídia física pode agradar os colecionadores ou aqueles que pretendem emprestar os jogos. Esta lista reúne opções por preços a partir de R$ 250 , como é o caso do game Ben 10 Steard Edition, que é baseado no famoso desenho animado.

Ben 10 Steard Edition é uma opção voltada para o público infantil. O game é baseado no desenho animado de mesmo nome e narra a jornada do garoto Benjamin, que utiliza um relógio alienígena para se transformar em diferentes criaturas. Neste game de ação e aventura, o jogador terá que lidar com clássicos vilões, entre eles, a Rainha Abelha, os Weatherheads e Zonbozo. O produto está disponível por preços a partir de R$ 250.

O título é desenvolvido e publicado pela Outright Games e é compatível com todos os modelos de Nintendo Switch. O game possui classificação indicativa para acima dos 10 anos.

Prós: game é indicado para o público infantil

game é indicado para o público infantil Contras: pode não agradar aqueles que não acompanham o desenho animado

Streets of Rage 4 Anniversary Edition é uma alternativa para os mais nostálgicos. Após o lançamento do terceiro título em 1994, no console Mega Drive, da Sega, a famosa franquia de beat 'em up (briga de rua) retorna para uma quarta aventura. O game apresenta uma repaginação gráfica e otimizações na jogabilidade, ao mesmo tempo que promete manter a identidade da saga. O jogo pode ser adquirido por cerca de R$ 252.

O game é desenvolvido pela DotEmu e possui classificação indicativa para a partir dos 12 anos. Está edição inclui todos os DLCs já lançados, como novos modos de jogo e personagens adicionais. O jogador poderá escolher entre os combatentes Axel, Adam, Blaze, Cherry Hunter, Floyd Iraia, Max e Shiva. O TechTudo testou o jogo em maio de 2020 e constatou que ele traz gráficos 2D bem desenhados e muitos personagens jogáveis.

Prós: mantém a essência dos clássicos dos anos 90

mantém a essência dos clássicos dos anos 90 Contras: por ser um beat 'em up, pode ter um tempo de duração curto

3. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild – a partir de R$ 397

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild é um dos principais títulos exclusivos do Nintendo Switch e muitos fãs consideram este game como um dos mais influentes no gênero de mundo aberto. O jogador assume o controle do personagem Link e é colocado para explorar livremente o vasto mundo de Hyrule, que possui cenários que variam de cavernas, campos, florestas, vulcões e bases inimigas. O game é vendido por aproximadamente R$ 397.

Publicado e desenvolvido pela própria Nintendo, o jogo conta com classificação indicativa para a partir dos 12 anos e está disponível apenas no idioma inglês. Vale destacar que este título também não dispõe de um modo multiplayer. O TechTudo testou o game em março de 2017 e constatou que o jogo é uma rara conquista técnica e artística.

Prós: game apresenta um mundo aberto livre para ser explorado

game apresenta um mundo aberto livre para ser explorado Contras: não vem com legendas em português

Bayonetta 3 é uma opção para quem busca por um título de ação e aventura. O jogador assume o controle da bruxa umbra, que deve avançar por diversos cenários, enquanto enfrenta um exército de anjos selvagens. Vale destacar que Batonetta é uma criação do designer de jogos Hideki Kamiya, responsável pela saga Devil May Cry, da Capcom. O game é oferecido por cerca de R$ 449.

O jogo foi desenvolvido pela PlatinumGames, publicado pela Nintendo e possui classificação indicativa para maiores de 17 anos. O game conta com dublagem e legendas apenas em inglês, acompanha o manual de instruções e pode alcançar resoluções de até 1080p.

Prós: título pode agradar ao público mais velho

título pode agradar ao público mais velho Contras: assim com o item anterior, este também não oferece o idioma português

5. Super Mario 3D All Stars – a partir de R$ 512

Super Mario 3D All Stars é o item mais caro desta lista. O título se trata de uma coletânea, que reúne três aventuras em 3D do famoso mascote da Nintendo, que são: Super Mario 64, do Nintendo 64; Super Mario Sunshine, do GameCube; e Super Mario Galaxy, do Nintendo Wii. Todos os três jogos estão remasterizados em Full HD. Interessados terão que desembolsar aproximadamente R$ 512.

A coleção é publicada pela Nintendo e possui classificação indicativa para a partir dos sete anos. O jogo celebra o aniversário de 35 anos do Super Mario e é indicada para aqueles que acompanham o personagem desde os primeiros títulos.

Prós: acompanha três games em único pacote

acompanha três games em único pacote Contras: preço elevado

