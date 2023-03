Notebook Dell i7: 6 modelos para produtividade e jogos

A Dell oferece uma variedade de notebooks com o processador Intel Core i7 no Brasil. Os modelos da empresa podem conquistar usuários que buscam por um computador para produtividade, para o home office, para entretenimento ou até mesmo para jogar. A opção mais barata da lista é o Dell Inspiron i15-3501-WA70S, equipado com chip de 11ª geração, 8 GB de memória RAM e tela Full HD de 15,6 polegadas por valores a partir de R$ 4.999 .

Já o Dell Vostro V15M-3520-P45T apresenta SSD de 512 GB e memória RAM de 16 GB por preços que partem dos R$ 6.989. Outra alternativa é o modelo gamer Alienware M15 R7, que conta com placa de vídeo dedicada e tela com taxa de atualização de 165 Hz, ideal para jogos, por cerca de R$ 17.199. Confira na lista abaixo seis notebooks da Dell à venda em 2023.

Notebooks Dell: lista reúne 6 modelos para produtividade e jogos por preços a partir de R$ 4.999,01

O Dell Inspiron i15-3501-WA70S é um computador indicado para usuários que procuram uma máquina para o dia a dia, rotina de escritório, ou para jogos não muito pesados. Isso porque a memória RAM de 8 GB e o armazenamento em SSD de 256 GB auxiliam na execução fluida dos softwares e dos aplicativos. O modelo apresenta uma tela antirreflexo de 15,6 polegadas com resolução HD (1290 x 720 pixels), retroiluminada por LED e com borda fina.

Com Windows 11 de fábrica, a máquina é equipada com um processador i7 de 11ª Geração e uma placa de vídeo dedicada, para o processamento de vídeos e gráficos. A velocidade da CPU alcança os 4,7 GHz. As laterais do modelo fornecem quatro portas de conexão USB, uma P2 para fone de ouvido, uma HDMI e um slot para cartão de memória SD. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a performance da máquina. No entanto, alguns comentários indicam que o laptop pode esquentar. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 4.999.

O Dell Inspiron i13-i1100-A20S tem foco em um público que busca mobilidade para a máquina. O modelo conta com uma tela antirreflexo Full HD+ (1920 x 1200 pixels) de 13,3 polegadas com bordas finas, para uma visão mais imersiva e completa. As especificações incluem ainda armazenamento em SSD de 512 GB e memória RAM de 8 GB, sem possibilidade de expansão. O laptop se destaca ao entregar Windows 11 de fábrica e processador Intel EVO Core i7 de 11ª geração, com promessa de cache de 12 MB e velocidade de até 4,8 GHz. Além disso, o chip deve oferecer uma eficiência até 40% maior no tempo de resposta.

A estrutura é construída em alumínio e a bateria tem duração média superior às 10 horas. O modelo ainda conta com o sistema ExpressCharge, que minimiza o tempo conectado à tomada e recarrega até 80% em 60 minutos. Avaliado com 4 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam o estilo e o custo-benefício do computador. No entanto, ressaltam que ele não permite a expansão de memória RAM. O produto pode ser encontrado por valores que partem dos R$ 6.399.

O Dell Vostro aqui listado deve oferecer um salto em desempenho se comparado aos modelos anteriores. Isso porque o notebook traz 16 GB de memória RAM, além de 512 GB em armazenamento SSD. O processador Intel Core i7 é de 12ª geração, um 10-core com cache de 12 MB e velocidade de até 4,7 GHz, enquanto a solução de vídeo traz placas gráficas dedicadas NVIDIA GeForce MX550, o que deve ajudar a rodar programas mais pesados e até alguns jogos.

No design é possível encontrar um notebook discreto na cor cinza chumbo, com tela Full HD de 15,6 polegadas, teclado retroiluminado com extensão numérica e leitor de impressão digital. Ele acompanha o Windows 11 Pro de fábrica e também traz a função de carregamento rápido. Na Amazon, o notebook pode ser comprado por cerca de R$ 6.989.

O Dell G15-i1200-M40P é um dos lançamentos da marca com foco no público gamer. De acordo com a fabricante, ela dá conta de rodar os títulos mais recentes sem nenhum problema, além de ser construído para quem precisa de desempenho ao máximo. A tela de 15,6 polegadas oferece resolução Full HD WVA, com 1920 x 1080 pixels. Já a taxa de atualização de 165 Hz e os 300 nits de brilho prometem uma qualidade de exibição mais fluida, realista e nítida. O laptop se destaca ao apresentar também as atualizações do Windows 11 Home e um processador Intel EVO Core i7 de 12ª Geração.

O formato térmico aprimorado, inspirado na linha gamer Alienware, oferece uma ventilação especial com duas entradas de ar, lâminas de ventilador ultrafinas, tubos de cobre e quatro aberturas para ventilação. Os 16 GB de memória RAM (expansíveis em até 32 GB) e o SSD de 512 GB são suficientes para os jogos mais atuais, além de funcionarem em conjunto com a placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060. Até o momento, o computador não possui avaliações na Amazon. Os interessados vão precisar investir cerca de R$ 10.509.

5. Dell XPS 13 Plus i1200-M20 - a partir de R$ 12.599

O Dell XPS 13 Plus i1200-M20 é um dos modelos premium da marca. Ele possui hardware potente para suprir as necessidades dos usuários que buscam flexibilidade, desempenho e mobilidade, tanto para entretenimento quanto para atividades profissionais. A tela antirreflexo de 13,4 polegadas é um dos maiores destaques devido ao touchscreen, resolução UHD 4K, proporção de 16:10 e painel do tipo WVA, com 500 nits de brilho.

O processador Intel Core i7 de 12ª Geração vem acompanhado de memória RAM de 32 GB soldada e armazenamento em SSD de 1 TB. A GPU é a Intel Iris Xe Graphics G7, capaz de promover um desempenho satisfatório em várias atividades, combinando com o sistema operacional Windows 11 Home. Até o momento, o produto não recebeu nenhuma avaliação dos últimos compradores na Amazon. O Dell XPS 13 Plus pode ser encontrado a partir de R$ 12.599.

6. Dell Alienware M15 R7 AW15-i1200-M20BPM - a partir de R$ 17.199

A Dell investe na linha Alienware pensando especificamente no público gamer e oferece computadores premium, que se destacam pela potência e capacidade de executar aplicativos com maior velocidade e mais fluidez. O modelo, inclusive, conta com chip Intel Core i7 Alder Lake de 12ª geração, um 14-core com cache de 24 MB e velocidade de até 4,7 GHz Turbo. A solução de vídeo é a placa gráfica dedicada NVIDIA GeForce GTX 3070 Ti de 8 GB. Os valores para compra partem dos R$ 17.199.

O modelo possui um sistema de iluminação personalizável e vem com o Windows 11 Home. Ele conta com uma tela de 15,6 polegadas em resolução QHD (2560 x 1440 pixels), taxa de atualização de 240 Hz e 2 ms de tempo de resposta, para jogos mais fluidos. Outros pontos de destaque são a memória RAM de 32 GB e o armazenamento em SSD de 1 TB. O teclado possui luzes RGB e zonas de iluminação AlienFX, que podem ser personalizadas com até 16,8 milhões de cores.

Com informações de Amazon e Dell

