O Agente Noturno: conheça elenco e personagens da série da Netflix

O seriado é uma adaptação do romance de Matthew Quirk, tendo como showrunner o roteirista e produtor Shawn Ryan (The Shield). Com uma trama cheia reviravoltas, é preciso ficar atento em cada um dos personagens para entender a conspiração proposta no seriado. A seguir, você conhece os principais personagens no enredo de O Agente Noturno.

2 de 13 O ator Gabriel Basso interpreta um agente do FBI inserido em uma conspiração que pode custar sua vida — Foto: Reprodução/JustWatch O ator Gabriel Basso interpreta um agente do FBI inserido em uma conspiração que pode custar sua vida — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Gabriel Basso é Peter Sutherland

O protagonista é um agente iniciante no FBI que vai trabalhar na Casa Branca após salvar a vida de passageiros em um atentado terrorista no metrô. Após atender uma chamada de emergência em uma das salas da residência presidencial, ele se coloca sem querer dentro de uma conspiração que envolve até mesmo figuras grandes do governo americano. A ligação é feita por Rose Larkin (Luciane Buchanan), uma mulher que viu os tios serem assassinados misteriosamente.

3 de 13 Em O Agente Noturno, Peter Sutherland (Gabriel Basso) cuida de um telefone que nunca toca, até receber uma ligação que mudará sua vida — Foto: Divulgação/Netflix Em O Agente Noturno, Peter Sutherland (Gabriel Basso) cuida de um telefone que nunca toca, até receber uma ligação que mudará sua vida — Foto: Divulgação/Netflix

Luciane Buchanan é Rose Larkin

Uma jovem empreendedora de tecnologia que ligou para um número misterioso após ver os tios Emma (Simone Kessell) e Henry (William MacDonald) serem assassinados sem motivo aparente. Após a tragédia, Rose descobre segredos de sua família que a deixaram na mira de pessoas perigosas. Agora, cabe a Rose e Peter descobrir como escapar da conspiração que os colocou em risco.

4 de 13 A atriz Luciane Buchanan interpreta uma empreendedora do ramo da tecnologia que ajuda Peter durante a investigação sobe o conflito em que está envolvido — Foto: Divulgação/Netflix A atriz Luciane Buchanan interpreta uma empreendedora do ramo da tecnologia que ajuda Peter durante a investigação sobe o conflito em que está envolvido — Foto: Divulgação/Netflix

Hong Chau é Diane Farr

Diane é chefe de gabinete na Casa Branca e amiga de longa data da presidente Michelle Travers (Kari Matchett). Após o assassinato dos tios de Rose, é ela quem faz a proteção da co-protagonista e de Peter. Dessa forma, será possível realizar a investigação para entender o que de fato aconteceu para que os dois estejam na mira de criminosos.

5 de 13 A chefe de gabinete na Casa Branca Diane Farr é uma fonte de ajuda para os protagonistas Peter e Rose — Foto: Divulgação/Netflix A chefe de gabinete na Casa Branca Diane Farr é uma fonte de ajuda para os protagonistas Peter e Rose — Foto: Divulgação/Netflix

Fola Evans-Akingbola é Chelsea Arrington

Outra heroína desta história é Chelsea Arrington, que atua no serviço secreto do governo americano. A agente é responsável pela segurança da filha do vice-presidente Ashley Redfield (Christopher Shyer). Num ambiente de trabalho cercado de homens, Chelsea faz de tudo para deixar sua marca.

D.B. Woodside é Erik Monks

O também agente do serviço secreto é colega de trabalho de Chelsea e está de volta ao cargo após um longo hiato. No passado, Erik quase foi morto baleado em uma tentativa de assassinato à presidente Michelle. Mesmo sobrevivendo ao ataque, o agente ainda carrega as dores da bala que o atingiu.

6 de 13 Os personagens Chelsea Arrington (esq.) e Erik Monks (dir.) em um dos episódios de Agente Noturno — Foto: Divulgação/Netflix Os personagens Chelsea Arrington (esq.) e Erik Monks (dir.) em um dos episódios de Agente Noturno — Foto: Divulgação/Netflix

Eve Harlow é Ellen

A assassina de aluguel é uma das maiores pedras no caminho de Peter e Rose. Uma profissional letal, mas que, em seu íntimo, deseja constituir uma família ao lado do companheiro (de profissão e no amor) Dale.

7 de 13 O casal de assassinos de aluguel Ellen e Dale cobra um preço alto pelas suas ações — Foto: Divulgação/Netflix O casal de assassinos de aluguel Ellen e Dale cobra um preço alto pelas suas ações — Foto: Divulgação/Netflix

Kari Matchett é a presidente Michelle Travers

A presidente dos EUA é uma mulher bastante dependente da proteção da chefe de gabinete (e sua amiga pessoal) Diane Farr. Ela está empenhada em descobrir quem foi o autor (ou autores) do atentado terrorista do metrô, o mesmo onde Peter salvou os passageiros.

8 de 13 Michelle Travers é presidente dos Estados Unidos na série Agente Noturno — Foto: Divulgação/Netflix Michelle Travers é presidente dos Estados Unidos na série Agente Noturno — Foto: Divulgação/Netflix

Christopher Shyer é o vice-presidente Ashley Redfield

O vice-presidente é um homem com um caráter duvidoso e que carrega um trauma familiar. É pai de Maddie, uma aspirante à artista plástica que também está na mira de assassinos.

9 de 13 O vice-presidente apresenta uma personalidade questionável perante os demais personagens — Foto: Divulgação/Netflix O vice-presidente apresenta uma personalidade questionável perante os demais personagens — Foto: Divulgação/Netflix

Sarah Desjardins é Maddie Redfield

Filha de Ashley Redfield e uma aspirante à artista plástica. Mesmo com uma personalidade amigável e simpática com os demais, é culpada pelo pai como autora de uma tragédia que mudou a vida dos dois para sempre.

10 de 13 Maddie é filha do vice-presidente Ashley Redfield e aspirante a artista plástica — Foto: Divulgação/Netflix Maddie é filha do vice-presidente Ashley Redfield e aspirante a artista plástica — Foto: Divulgação/Netflix

Robert Patrick é Jamie Hawkins

Hawkins é chefe do FBI e uma das pessoas que mais desconfia da personalidade de Peter. Ele não aceita completamente a ideia do agente ir trabalhar dentro da Casa Branca, ao contrário do que pensa Diane.

11 de 13 O chefe do FBI é desconfiado em relação ao caráter de Peter — Foto: Divulgação/Netflix O chefe do FBI é desconfiado em relação ao caráter de Peter — Foto: Divulgação/Netflix

Ben Cotton é Gordon Wick

Wick é CEO da Turn Lake Industries, uma misteriosa empresa relacionada ao governo americano. Ele também é contratante dos serviços caros de assassinato praticados por Ellen e Dale.

12 de 13 O CEO é o contratante dos assassinatos cometidos por Ellen e Dale — Foto: Divulgação/Netflix O CEO é o contratante dos assassinatos cometidos por Ellen e Dale — Foto: Divulgação/Netflix

Enrique Murciano é Ben Almora

O chefe do serviço secreto no governo lidera sua equipe com muita rigidez e controle, supervisionando o trabalho de Erik e Chelsea.

13 de 13 Ben Almora é o chefe do serviço secreto americano — Foto: Divulgação/Netflix Ben Almora é o chefe do serviço secreto americano — Foto: Divulgação/Netflix