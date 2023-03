O final de Attack On Titan será o mesmo do mangá? Veja o que esperar

O final do anime Attack On Titan (Shingeki no Kyojin) foi dividido em dois especiais e o primeiro estreou na última sexta-feira (3) no Crunchyroll . Junto dele, foi anunciado que a última parte da temporada final será transmitida durante a primavera deste ano no hemisfério sul. Baseado na série de mangás escrita e ilustrada por Hajime Isayama, Attack On Titan acompanha a jornada de Eren Jaeger, um garoto que tem a mãe morta e a cidade natal completamente dizimada por titãs que, há 100 anos, impedem a humanidade de sair das muralhas.

Lançada pela primeira vez em 2013, a produção japonesa animada pelo estúdio MAPPA completa dez anos em abril deste ano. O último volume do mangá foi lançado em 2021 e dividiu a opinião do público. Pensando nisso, o TechTudo selecionou algumas perguntas sobre a adaptação que ainda rondam a mente dos fãs. Confira mais informações a seguir e atenção aos spoilers!

2 de 6 Na temporada final de Attack on Titan, antigos inimigos unem forças para deter Eren Jeager — Foto: Divulgação/Crunchyroll Na temporada final de Attack on Titan, antigos inimigos unem forças para deter Eren Jeager — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Quantos episódios a parte final do anime terá?

O lançamento da temporada final de Attack On Titan vem sendo prolongado há algum tempo. A parte 1 da última season foi lançada em 2021 com 16 episódios, adaptando do capítulo 91 do mangá ao 116. A parte 2, transmitida durante o outono de 2022, foi menor, com 12 episódios, adaptando do capítulo 117 ao 130.

Em 2023, nós temos dois especiais com dois episódios cada. O primeiro, que foi ao ar pela Crunchyroll na última sexta-feira (3), teve cerca de uma hora de duração e adaptou do capítulo 131 ao 134. Apesar de nenhuma outra informação além da previsão de estreia ter sido divulgada, é esperado que o último especial, que estreará na primavera deste ano, tenha uma duração similar e adapte os últimos capítulos da obra, do 135 ao 139.

3 de 6 Cena do primeiro especial da temporada final de Attack On Titan — Foto: Reprodução/IMDb Cena do primeiro especial da temporada final de Attack On Titan — Foto: Reprodução/IMDb

Eren conseguirá cumprir o plano de dizimar a humanidade fora de Paradis?

Na estreia da temporada final de Attack On Titan, um Eren diferente foi apresentado aos fãs. O protagonista indignado e chorão que vimos crescer dos 10 aos 15 anos reaparece desta vez como um jovem adulto de 19, com postura sombria, expressão conformada e ações imprevisíveis.

Na segunda parte da última season, é descoberto que ele desistiu de qualquer tratado de paz entre Paradis, que detém o poder dos titãs, e o resto do mundo. Com o poder do titã fundador em mãos, Eren planeja dizimar tudo o que estiver fora da ilha para impedir um futuro ataque.

No especial lançado recentemente, é visto que ele não estava blefando. Parte do continente de Marley e milhares de pessoas foram pisoteadas pelos titãs colossais, em cenas trágicas e sangrentas. De acordo com os eventos retratados no mangá, Armin, Mikasa e seus demais companheiros conseguem deter Eren, mas somente depois dele já ter dizimado 80% da humanidade.

4 de 6 Na temporada final de Attack On Titan, milhares de titãs colossais pisoteiam a humanidade — Foto: Reprodução/IMDb Na temporada final de Attack On Titan, milhares de titãs colossais pisoteiam a humanidade — Foto: Reprodução/IMDb

Qual será o papel de Armin e Mikasa no desfecho da história?

Armin Arlert, melhor amigo de Eren, é o detentor do poder do Titã Colossal e, no último episódio lançado, foi promovido a comandante da reduzida Tropa de Exploração. Seu pensamento estratégico e intuição afiada são elementos centrais nos planos que levaram ele e seus companheiros a deter Eren, mesmo que tardiamente, em seu plano de genocídio. Ao final da obra, Armin se torna uma espécie de diplomata, que tenta estabelecer a paz entre os habitantes de Paradis e o que restou da humanidade fora da ilha.

Já Mikasa Ackermann, interesse amoroso de Eren, tem um papel trágico e inesperado nos últimos capítulos de AoT. Mesmo tendo entrado para a Tropa de Exploração somente para proteger seu amado, é através de sua lâmina que o protagonista é decapitado e morto. O chocante primeiro e único beijo que ambos trocaram foi uma das cenas mais comentadas no final do mangá e dividiu a opinião dos fãs.

5 de 6 Cena do beijo entre Mikasa e Eren, no capítulo 139 de Attack On Titan — Foto: Reprodução/Kodansha Cena do beijo entre Mikasa e Eren, no capítulo 139 de Attack On Titan — Foto: Reprodução/Kodansha

O final do anime será o mesmo do mangá?

Já era esperado que o final de uma obra tão aclamada quanto Attack On Titan rendesse muita repercussão, mas com o lançamento do volume 34 do mangá em outubro de 2021, uma onda de descontentamento inundou as redes. Entre muitos apontamentos, dois foram mais frequentes: a caracterização e as motivações do protagonista Eren e a reação de Armin ao saber do verdadeiro plano do amigo.

Durante a última conversa de ambos os personagens, Eren chora e chega a gritar que não quer que Mikasa encontre outro homem depois de sua morte e que quer que ela pense nele por, no mínimo, dez anos. Uma atitude que foi considerada extremamente infantil e incoerente por boa parte do fandom, afinal, ele nunca havia assumido corresponder os óbvios sentimentos da garota. Além disso, o momento não parecia oportuno: Eren havia acabado de matar milhares de pessoas.

6 de 6 Em Attack On Titan, Eren Jaeger é o protagonista e o antagonista da obra — Foto: Divulgação/MAPPA Em Attack On Titan, Eren Jaeger é o protagonista e o antagonista da obra — Foto: Divulgação/MAPPA

Nessa mesma conversa, Eren confessa a Armin que seu plano incluía se sacrificar para que seus amigos detessem-no, acabando assim com a maldição dos titãs e transformando o grupo em heróis da humanidade. Em resposta, Armin agradeceu a Eren por ter se tornado um assassino para salvá-los. A romantização do genocídio causado pelo protagonista gerou muita controvérsia e não agradou boa parte dos fãs.

Não foram divulgadas informações sobre possíveis mudanças nos rumos do anime em relação ao mangá. No entanto, como a repercussão negativa com o lançamento dos últimos capítulos foi gigantesca, gerando até mesmo um pedido de desculpas do autor ao fãs, é possível que hajam melhorias no tom e na caracterização dos personagens, como já aconteceu nas partes já lançadas da temporada final.

Attack On Titan terá um final feliz?

Apesar de despertar opiniões mistas entre o fandom, é fato que Attack On Titan não tem um final feliz em nenhum dos pontos de vista abordados na história. Em uma análise focada na individualidade dos personagens principais, a atitude de Eren fez com que ele passasse os últimos momentos de sua vida lutando contra as únicas pessoas que amava, sendo morto pela jovem por quem foi apaixonado.

Em uma visão macro, 80% da humanidade foi pisoteada por titãs colossais. Nas páginas extras lançadas após o volume 34 do mangá, foi possível ver que Paradis obteve somente 100 anos de trégua, mas posteriormente foi atacada e destruída. Ou seja, o ciclo de ódio não foi findado com a eliminação dos titãs, pois aparentemente as terríveis criaturas não eram os elementos mais perturbadores dessa obra, mas sim os próprios humanos.