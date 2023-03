O que é Betterdiscord? Conheça mod e saiba os riscos de usar

Contudo, por não ser um aplicativo oficial, o Betterdiscord acumula muitas dúvidas entre os usuários, como os riscos envolvidos ao realizar o download do aplicativo e até se o uso de uma ferramenta não-oficial pode resultar em banimentos. Por isso, o TechTudo reuniu algumas respostas para as principais dúvidas sobre o Betterdiscord. Confira a seguir.

Veja algumas perguntas e respostas sobre o Betterdiscord

O que é Betterdiscord? Como funciona?

O Betterdiscord é uma funcionalidade extra para o Discord. Podemos compará-lo, por exemplo, às extensões para os navegadores. Em resumo, o aplicativo aumenta as opções da plataforma e permite que você realize uma série de personalizações ao seu gosto pessoal. Tudo o que você precisa fazer é baixá-lo através do portal oficial do Betterdiscord e instalá-lo na pasta de seu Discord original.

Assim que a instalação for concluída, seu programa irá reiniciar automaticamente e, quando retornar, estará com todas as funcionalidades do Betterdiscord, como plugins e novos temas para o layout.

Página inicial do Betterdiscord

Betterdiscord pode causar banimento?

O Betterdiscord não é permitido, pois quebra os termos de serviço do Discord. A plataforma afirma que seus usuários não podem usar seu software para executar outros tipos de aplicações que não sejam aquelas desenvolvidas por ela. Em resumo, a empresa possui o direito de dizer o que deve e o que não deve ser feito com sua propriedade intelectual. Isso se aplica ao uso de ferramentas de terceiros que não irão beneficiar os donos do Discord.

Há também a preocupação relacionada à segurança dos usuários da plataforma. Nesse contexto, baixar um aplicativo não-oficial, sem a monitoração do Discord, é uma atitude que não é considerada segura pela plataforma, mesmo que desenvolvedores e usuários do aplicativo digam o contrário. Por conta disso, usar o Betterdiscord pode, sim, causar seu banimento, embora não seja comum ver usuários tendo suas contas suspensas por causa disso.

Como o Discord não aceita plataformas que não sejam desenvolvidas pela equipe do app, o Betterdiscord pode causar banimento

Quais são os recursos que oferece?

O Betterdiscord oferece alguns recursos simples, como emotes que não estão disponíveis no programa original. Porém, o destaque do aplicativo vai bem mais além. Para começar, o Betterdiscord oferece uma grande coleção de temas para seu Discord. Eles envolvem mudanças gerais no plano de fundo, no tamanho, fonte e cores de letras e na interface. Há opções de temas mais abstratos oferecidos pelo Betterdiscord, mas você também pode encontrar enfeites inspirados em animes e em outras obras da cultura pop.

Outro recurso que agrada muito os usuários são os plugins. O Betterdiscord conta com uma seleção grande dessas ferramentas, como atalhos para determinadas configurações, tradutor de mensagem, recursos para verificar arquivos sem baixá-los, entre muitos outros. Por fim, o aplicativo ainda conta com um CSS personalizável para configurar seu Discord da forma como o usuário deseja.

Coleção de plugins no Betterdiscord

Betterdiscord é seguro?

O Betterdiscord em si é seguro e livre de qualquer ameaça para seu PC. Afinal, ele é um programa de código aberto e está sendo constantemente analisado por colaboradores. Entretanto, é necessário ter alguns cuidados simples para assegurar que você não será prejudicado pelo aplicativo. Por exemplo, é recomendado realizar a instalação do aplicativo e de seus temas e plugins apenas em seu portal oficial. Há recursos desenvolvidos por fora, não-oficiais do Betterdiscord, mas não há garantias de que eles não virão com outros arquivos maliciosos.

Existem alternativas oficiais para ele?

Não há alternativas oficiais ao Betterdiscord. O Discord oferece todos os seus recursos diretamente na plataforma. Por exemplo, existe a opção de adquirir o Discord Nitro, um serviço pago mensalmente para o usuário adquirir algumas vantagens, como emotes, perfis personalizados e impulsos de servidor.

Por outro lado, há outras opções não-oficiais ao Betterdiscord, como BeautifulDiscord e Powercord. Vale ressaltar que ambos também não são permitidos, levando em consideração as regras do Discord, e o usuário ainda corre um pequeno risco de ser banido.