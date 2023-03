O que é nuvem no celular? O que você precisa saber sobre o armazenamento

A nuvem do celular é um sistema de armazenamento remoto disponível para Android e iPhone ( iOS ) que conta com diversas utilidades, desde salvar cópias de segurança das informações até liberar espaço de memória no dispositivo. O Google One e o iCloud são alguns dos exemplos mais comuns desse tipo de recurso. Esse tipo de serviço requer apenas uma conexão estável de internet para funcionar.

O ambiente é considerado mais seguro do que outras formas tradicionais de armazenamento, e pode ser acessado remotamente de qualquer aparelho e em qualquer lugar, já que os dados são sincronizados entre todas as plataformas. Na lista a seguir, entenda o que é nuvem do celular, para que ela serve, como funciona e se há riscos inerentes à utilização dos serviços.

1. O que é e como funciona?

A nuvem é um sistema de armazenamento de dados em que é possível armazenar todas informações salvas no dispositivo em um servidor online. Com o recurso, é possível guardar fotos, vídeos e documentos do celular em uma plataforma online que permite recuperar esses dados caso eles sejam excluídos do smartphone, por exemplo.

Além disso, a ferramenta também permite que mais memória seja recuperada no próprio aparelho, já que é possível salvar os arquivos na nuvem e excluí-los do celular para liberar espaço. Assim, você mantém as informações salvas, mas não precisa, necessariamente, que elas estejam armazenadas no dispositivo. Outro benefício do recurso é a possibilidade de acessar os arquivos de qualquer lugar e em outro aparelho, já que eles ficam salvos virtualmente.

2. Para que serve a nuvem no celular?

A nuvem do celular pode servir para uma série de tarefas, e é útil de diversas maneiras. Um exemplo prático do nosso dia a dia que exemplifica bem o funcionamento da nuvem é o Google Fotos. Com o aplicativo, é possível armazenar todas as imagens e os vídeos gravados pelo celular em um servidor online e, dessa forma, você não corre o risco de perder essas informações caso o dispositivo pare de funcionar ou você seja roubado, por exemplo.

Além disso, a nuvem também pode servir para fazer o backup de aplicativos. Com ela, você pode salvar os dados de apps como o WhatsApp e recuperar as conversas caso troque de aparelho. O sistema de armazenamento em nuvem também pode servir para salvar outros tipos de dados, como os contatos salvos na agenda, textos do bloco de notas e aplicativos instalados no dispositivo e, assim, também pode facilitar a recuperação desses dados.

Outros exemplos de serviços de armazenamento na nuvem são o iCloud, no iPhone, e o Google One, no Android, que podem salvar as informações dos aparelhos e facilitar a passagem de informações de um dispositivo para o outro quando o usuário troca de celular.

3. Existem riscos na nuvem do celular?

A nuvem é um ambiente seguro, pois os dados armazenados nela são protegidos por criptografia e requerem login e senha para serem acessados. Além disso, os sistemas de segurança adotados pelos servidores também costumam ser muito mais robustos do que os de uso doméstico. Por isso, os serviços de nuvem podem ser considerados até mais seguros do que as outras formas tradicionais de armazenamento.

Apesar disso, é importante ter alguns cuidados ao utilizar os serviços, já que, por estarem hospedados na web, ele podem ser interceptados por hackers – apesar disso ser algo bastante incomum. Uma dica que pode evitar isso é habilitar recursos como a autenticação de dois fatores. Com ela, é necessário informar uma segunda senha ao acessar o serviço, o que por si só já é capaz de dificultar a vida dos cibercriminosos.

4. Quais são as opções de nuvem no celular?

Existem diversas opções de serviços de armazenamento em nuvem disponíveis hoje em dia. O iCloud, por exemplo, é o serviço oferecido pela Apple em dispositivos da marca. Todo usuário ganha 5 GB de armazenamento gratuito, mas é possível comprar mais espaço por preços a partir de R$ 3,50 mensais.

O Google One, em contrapartida, é o serviço de armazenamento do Google disponível para dispositivos Android. Usuários têm direito a 15 GB gratuitos, que são divididos entre o Google Fotos, Gmail e Google Drive, mas podem aumentar o espaço comprando mais armazenamento por cifras que partem de R$ 6,99 por mês.

Além deles, também há outras opções, como o Dropbox, Amazon Cloud Drive e OneDrive, por exemplo. Assim como o Google One e o iCloud, todos oferecem uma solução de armazenamento em nuvem gratuita, além de planos mensais.

5. A minha nuvem está cheia. Como liberar espaço?

No iPhone, você pode ir até os ajustes para conferir quanto de espaço de armazenamento livre está disponível no iCloud. Por lá, clique sobre o seu nome e, em seguida, sobre a opção "iCloud". Para checar quais apps estão consumindo mais espaço no serviço, clique em "Gerenciar Armazenamento da Conta". Se você quiser excluir alguma das informações, toque sobre o app e, depois, em "Desativar e apagar do iCloud". Dessa forma, você irá liberar mais memória na nuvem.

No Android, o espaço de armazenamento disponibilizado pelo Google One é divido entre o Google Fotos, Gmail e Google Drive. Portanto, quando o espaço de armazenamento acaba, não é possível mais receber e-mails, fazer backup de fotos ou salvar arquivos no Drive. Apesar disso, o serviço disponibiliza uma aba no app com dicas de como liberar espaço. Você pode acessar o Google One e conferir os arquivos que são muito grandes, por exemplo, para, assim, apagá-los da nuvem. Ou, então, checar os e-mails de spam recebidos no Gmail para deletá-los e conseguir liberar memória.

