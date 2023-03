Onde assistir a John Wick? Relembre filmes, história e elenco

Pensando nisso, o TechTudo reuniu todos os títulos da franquia tanto para aqueles que ainda não estão familiarizados com as produções quanto para os fãs que precisam relembrar os longas anteriores. Ao final, veja também informações sobre o novo filme. A seguir, confira a lista com enredo e plataformas de streaming onde estão disponíveis.

2 de 6 Keanu Reeves em John Wick 4: Baba Yaga — Foto: Divulgação/Lionsgate Keanu Reeves em John Wick 4: Baba Yaga — Foto: Divulgação/Lionsgate

John Wick: De Volta ao Jogo (2014)

O primeiro filme da franquia, John Wick: De Volta ao Jogo foi lançado em 2014 e pode ser conferido no Amazon Prime Video, Globoplay e NOW. Na trama, Jonathan Wick é um ex-assassino lendário que ainda vive o luto pela morte prematura de sua esposa e tenta superá-lo com a ajuda de Daisy, cachorrinha que ela o deu de presente. Mas tudo desmorona quando o príncipe da máfia russa Iosef Tarasov e seus homens roubam seu premiado Mustang 1969 e matam seu animal de estimação, deixando John com sede de vingança.

Além de Keanu Reeves protagonizando o longa, também fazem parte do elenco os atores Michael Nyqvist (Missão: Impossível - Protocolo Fantasma), Alfie Allen (Game of Thrones) e Willem Dafoe (Homem-Aranha). A estreia da franquia nas telonas rendeu uma resposta positiva da crítica e, principalmente, do público. No Metacritic, por exemplo, o longa recebeu média 68 entre os especialistas e nota 8,1 entre os usuários do site. Já no Rotten Tomatoes, a produção alcançou aprovação de 86% dos críticos e 81% da audiência. No IMDb, a nota de John Wick: De Volta ao Jogo é 7,4.

3 de 6 John Wick: De Volta ao Jogo é o primeiro longa da franquia — Foto: Divulgação/Lionsgate John Wick: De Volta ao Jogo é o primeiro longa da franquia — Foto: Divulgação/Lionsgate

John Wick: Um Novo Dia para Matar (2017)

O segundo longa do Wickverso foi lançado em 2017, intitulado John Wick: Um Novo Dia para Matar, e está disponível no Amazon Prime Video, Globoplay, Netflix e Star+. Forçado a visitar a Itália para honrar uma promessa feita ao senhor do crime italiano Santino D'Antonio, John Wick é arrastado para uma tarefa impossível no coração da sociedade criminosa secreta de Roma. Desta vez, há um enorme prêmio por sua cabeça, e todos os assassinos do ramo estão em seu encalço.

O elenco do filme conta com Riccardo Scamarcio (O Primeiro que Disse) interpretando D'Antonio, além dos atores Ian McShane (Deadwood: Cidade Sem Lei) e Ruby Rose (Orange Is the New Black). Em sites especializados, a produção também conseguiu uma boa resposta da crítica e do público. No Rotten Tomatoes, o longa foi aprovado por 89% dos especialistas e 85% da audiência. Já no Metacritic, recebeu média 75 dos críticos e nota 8,0 dos usuários do site. No IMDb, a nota de John Wick: Um Novo Dia para Matar é 7,4.

4 de 6 John Wick: Um Novo Dia para Matar é o segundo filme da franquia — Foto: Divulgação/Lionsgate John Wick: Um Novo Dia para Matar é o segundo filme da franquia — Foto: Divulgação/Lionsgate

John Wick 3: Parabellum (2019)

John Wick 3: Parabellum, lançado em 2019, é o terceiro longa-metragem da franquia e pode ser conferido no Globoplay e NOW. Na trama, o personagem de Keanu Reeves volta às telonas desta vez sendo o responsável pela morte de um membro da temida associação internacional de assassinos, The High Table. Com um prêmio de 14 milhões de dólares por sua cabeça, ele se torna alvo dos assassinos de aluguel mais impiedosos do mundo.

A atriz Halle Berry (007 - Um Novo Dia Para Morrer) faz parte do elenco da produção, além dos atores Laurence Fishburne (Hannibal) e Mark Dacascos (O Pacto dos Lobos). No IMDb, o filme continua com a mesma pontuação de seus antecessores: 7,4. Já no Rotten Tomatoes, sua pontuação foi bem mais positiva, alcançando aprovação de 89% dos críticos e 86% da audiência. No Metacritic, John Wick 3: Parabellum recebeu média 73 dos especialistas e nota 7,7 dos usuários do site.

5 de 6 Em John Wick 3: Parabellum, Keanu Reeves contracena com a atriz Halle Berry — Foto: Divulgação/Lionsgate Em John Wick 3: Parabellum, Keanu Reeves contracena com a atriz Halle Berry — Foto: Divulgação/Lionsgate

John Wick 4: Baba Yaga (2023)

O mais novo título do Wickverso, que chegará aos cinemas brasileiros em 22 de março de 2023, tem sido considerado pelos críticos que já assistiram o mais ambicioso da franquia. Em John Wick 4: Baba Yaga, John descobre um caminho para derrotar The High Table. Mas antes que possa ganhar sua liberdade, ele deve enfrentar um novo oponente com alianças poderosas em todo o mundo e forças que transformam velhos amigos em inimigos.

A nova produção conta com alguns rostos conhecidos, como Laurence Fishburne e Ian McShane, e novos nomes de peso no elenco, como Bill Skarsgård (It: A Coisa), Donnie Yen (Rogue One: Uma História Star Wars) e a cantora Rina Sawayama. Baseado em 152 avaliações no IMDb até o momento, o filme recebeu nota 9,2. Entre os especialistas do Rotten Tomatoes e do Metacritic, sua aprovação é de 90% e média 78 respectivamente.