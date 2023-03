Oscar 2023: onde assistir aos filmes vencedores da premiação mundial

A 95ª edição do Oscar aconteceu neste domingo (12), no Dolby Theater, em Los Angeles. Apresentada por Jimmy Kimmel, a entrega das estatuetas na maior premiação do cinema mundial agraciou a obra cinematográfica Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo como a grande vencedora da categoria Melhor Filme. Outro longa que ganhou destaque no evento foi Nada de Novo no Fronte, que levou quatro prêmios, incluindo a indicação de Melhor Edição.

Já Pinóquio de Guillermo del Toro e RRR também foram homenageados durante o evento, visto que ganharam suas respectivas indicações como Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original, respectivamente. Com tantos filmes reconhecidos após a cerimônia do Oscar, o TechTudo selecionou em uma lista para você saber onde assistir aos vencedores da maior premiação do cinema.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Disponível na Amazon Prime Video, o grande vencedor da noite foi indicado a 11 categorias, tendo conquistado sete delas – Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Ator e Atriz coadjuvantes, Melhor Roteiro Original e Melhor Edição. A trama que conquistou o público é um drama de ficção científica ambientado no multiverso, com assuntos que englobam a burocracia americana e o amor materno.

Nada de Novo no Fronte

Com uma noite memorável à produção alemã original da Netflix, o projeto levou quatro estatuetas douradas nas categorias Melhor Fotografia, Melhor Filme Internacional, Melhor Design de Produção e Melhor Trilha Sonora. Vale ressaltar que o trabalho do diretor Edward Berger é baseado em fatos reais da Primeira Guerra Mundial e, também, uma adaptação do clássico romance de guerra homônimo de Erich Maria Remarque, de 1929.

Pinóquio (Guillermo Del Toro)

Considerada uma das produções mais aguardadas do streaming, o longa encontra-se disponível na Netflix e venceu o prêmio Melhor Filme de Animação. Este recente trabalho de Guillermo Del Toro traz de volta o clássico infantil dos contos de fadas na versão de uma releitura sombria com uma história repleta de aprendizados do famoso boneco de madeira.

Navalny

O grande vencedor da categoria Melhor Documentário encontra-se atualmente no catálogo da HBO Max. Com direção de Daniel Roher, o projeto cinematográfico aborda o conturbado cenário político russo e a tentativa de assassinato do ex-candidato presidencial Alexei Navalny

An Irish Goodbye

Com uma trama repleta de sentimentalismo e amor fraternal, a história desta produção acompanha a jornada de dois irmãos distantes que, juntos na zona rural da Irlanda do Norte, se reencontram após a morte prematura de sua mãe. O trabalho dos diretores Ross White e Tom Berkeley conquistou a categoria Melhor Curta-Metragem em Live-Action, mas ainda não está disponível no Brasil.

A Baleia

Considerado um dos favoritos desta edição do Oscar, o longa-metragem do diretor Darren Aronofsky está em cartaz nos cinemas e conquistou duas vitórias na cerimônia, incluindo os prêmios de Melhor Maquiagem e Cabelo e Melhor Ator para Brendan Fraser. A trama acompanha a história de um professor de inglês recluso que sofre de obesidade severa e tenta se aproximar de sua filha adolescente que não vê há anos.

Pantera Negra: Wakanda Forever

Em homenagem ao falecido ator Chadwick Boseman, a sequência da história de Wakanda chegou às telonas em novembro de 2022, conquistando uma enorme bilheteria. Vencedor na categoria Melhor Figurino, a produção de ação e aventura está disponível no Disney+, junto com o primeiro filme, que estreou em 2018.

Como Cuidar de um Bebê Elefante

Disponível na Netflix, este projeto foi o grande vencedor na categoria Melhor Documentário de Curta-Metragem. Com direção da cineasta Kartiki Gonsalves, a produção acompanha um casal do sul da Índia, Bonman e Belli, que cuidam de Raghu, um bebê elefante órfão. Ao longo do filme, o espectador observa a trabalhosa jornada de sobrevivência do gigante mamífero.

O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

Baseado no livro homônimo e best-seller de Charlie Mackesy, a animação lançada em 2022 está disponível na Apple TV+ e foi a grande vencedora da categoria Melhor Curta de Animação. O trabalho dos diretores Peter Baynton e Mackesy segue a história de um menino perdido que, junto de seus amigos improváveis, consegue encontrar a sua casa e compreende os significados de gentileza, coragem e amizade.

Avatar: O Caminho da Água

Após bater o recorde de terceira maior bilheteria da história do cinema, o mais novo trabalho de James Cameron foi reconhecido no Oscar 2023 com a estatueta Melhores Efeitos Visuais. A sequência da trama ambientada em Pandora é protagonizada por Sam Worthington e Zoë Saldaña e se passa 12 anos após o primeiro filme da franquia.

Entre Mulheres

Um dos filmes mais importantes e de gigante debate social de gênero, Entre Mulheres faturou o prêmio Melhor Roteiro Adaptado. Com direção de Sarah Polley, o longa-metragem é baseado no livro homônimo de Miriam Toews, e acompanha um grupo de mulheres religiosas que luta para se reconciliar com sua fé após uma série de agressões sexuais. A obra cinematográfica é estrelada por grandes nomes da televisão e do cinema, como Claire Foy, Frances McDormand e Jessie Buckley.

Top Gun: Maverick

Considerada uma das maiores bilheterias do ano passado, a sequência do filme dos anos 1986 é estrelada por Tom Cruise e recebeu a honraria de longa com Melhor Som. Disponível na Paramount+ e com direção de Joseph Kosinski, a trama se passa 30 anos depois, quando o melhor aviador da Marinha, Pete "Maverick" Mitchell, encara a missão mais difícil de sua carreira: lidar com os erros e arrependimentos do passado e lutar com as ameaças do futuro.

RRR

Uma produção indiana foi agraciada, pela primeira vez na história da premiação, com o prêmio de Melhor Canção Original pela música "Naatu Naatu", de M. M. Keeravaani. Dirigido por S. S. Rajamouli, o projeto cinematográfico original da Netflix se passa na Índia pré-independência, onde um corajoso guerrreiro de uma tribo remota embarca em uma jornada perigosa para salvar seu povo dos abusos do exército britânico.

