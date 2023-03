Papa Francisco 'de jaqueta' viraliza; 5 fotos de IA que geraram confusão

As inteligências artificiais estão cada vez mais presentes no dia a dia – e, por vezes, imagens geradas por plataformas como Dall.e e Midjourney podem sair de controle. Um exemplo claro desse fenômeno aconteceu no último sábado (25), quando uma imagem do Papa Francisco "usando" um casaco estilo 'puffer' - muito associado a rappers e celebridades - viralizou nas redes sociais. Alguns perfis no Twitter divulgaram a foto dizendo que ele havia contratado um estilista, mas a imagem nada mais era do que uma reprodução feita pelo IA do Midjourney.

Esse não é um caso isolado. Recentemente, imagens falsas do ex-presidente os Estados Unidos, Donald Trump, também circularam pelas redes. As supostas "fotos" mostravam o político sendo preso - o que, na verdade, não aconteceu - e confundiram os internautas, que acreditaram estar lidando com imagens reais. Na lista a seguir, o TechTudo relembra cinco casos em que fotos criadas por IAs confundiram usuários nas redes sociais.

1 de 4 Imagens feitas em IA do Papa Francisco ganharam as redes sociais no último final de semana — Foto: Reprodução/Twitter Imagens feitas em IA do Papa Francisco ganharam as redes sociais no último final de semana — Foto: Reprodução/Twitter

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Donald Trump sendo preso

Na semana passada, um caso semelhante ao do Papa também ganhou escopo nas redes sociais. As fotos em questão mostraram Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, sendo preso em Nova York. As imagens relatavam certa "truculência" policial, bem como uma tentativa de resistência por parte do empresário. Há, também, imagens dele usando o macacão laranja e malhando na prisão.

Apesar da ampla divulgação, o responsável por criar as fotos, Elliot Higgins, diretor criativo e fundador do coletivo Bellingcat, deixou claro que se tratavam de fotos criadas em inteligência artificial. Em seu Twitter, Higgins afirmou que estava "criando imagens de Trump sendo preso enquanto esperava pela prisão dele".

2. Prêmio no concurso de arte

Desde que imagens criadas por inteligência artificial começaram a se popularizar nas redes, diversas discussões envolvendo IA e arte digital começaram a surgir. Com a utilização de plataformas como o Midjourney, o receio de muitas pessoas é de que os robôs comecem a tomar o espaço de artistas. Nos Estados Unidos, um caso curioso envolvendo essas questões aconteceu no ano passado.

Uma imagem gerada por inteligência artificial ficou em o primeiro lugar em um concurso de artes realizado na Feira Estadual do Colorado. O prêmio era da categoria "fotografia manipulada digitalmente", e rendeu ao responsável pela obra, Jason Allen, uma remuneração de U$ 300 (cerca de R$ 1,5 mil, em conversão direta). O quadro, intilulado Théâtre D’opéra Spatial, superou 20 concorrentes, e era tão detalhado que os juízes não conseguiram identificar como algo feito em IA.

Para conseguir o resultado desejado, Allen contou, em seu canal no Discord, que precisou refazer o roteiro centenas de vezes até que o programa entendesse exatamente o que ele queria. Apesar da obra ter sido acusada de "plágio automatizado", o criador se defendeu, dizendo que a IA "é uma ferramenta, assim como o pincel é uma ferramenta. Sem a pessoa, não há força criativa.”

2 de 4 A imagem que ganhou o concurso impressionou os jurados pela referências artísticas — Foto: Reprodução/Jason Allen A imagem que ganhou o concurso impressionou os jurados pela referências artísticas — Foto: Reprodução/Jason Allen

3. Putin se curva a Xi Jinping

Outra imagem que repercutiu nas redes sociais foi uma onde o presidente da Rússia, Vladmir Putin, se curva a Xi Jinping, presidente da China, em um gesto simbólico de submissão. A imagem ganhou notoriedade nas redes sociais em um período em que os laços entre as potências vem se estreitando, apesar dos pedidos internacionais para que a China se afaste da Rússia devido às consequências da guerra contra a Ucrânia. Vale informar, inclusive, que Putin já teve sua prisão decretada pelo Tribunal de Haia.

No Twitter, um correspondente do Kiev Post, Jason Jay Smart, divulgou a foto falsa dizendo "Putin tentando persuadir Xi". No post, no entanto, ele alegou que a foto é apenas simbólica, não uma 'representação real'. Ainda assim, a imagem, que foi feita em plataformas de IA, viralizou. Foram mais de um milhão de visualizações no mundo inteiro.

4. Terremoto que nunca aconteceu

Nem mesmo os desastres naturais escapam das imagens geradas por IAs. E no Reddit, há um caso curioso que ganhou proporções maiores nas últimas semanas. Isso porque uma série de imagens fotorrealistas de uma tragédia envolvendo um terremoto e um tsunami foram postadas no portal. A questão é que todas elas se tratam de imagens fake, o que fez com que o caso se tornasse muito popular – afinal, são poucos os que não são convencidos pela 'veracidade' das imagens.

3 de 4 O terremoto de Cascadia convence qualquer um de que é real — Foto: Reprodução/Reddit O terremoto de Cascadia convence qualquer um de que é real — Foto: Reprodução/Reddit

O desastre falso de Cascadia, ocorrido em 2001, tem boa parte de suas imagens baseadas no 11 de setembro. Algumas delas incluem a presença do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em uma visita a Tacoma, Washington. De acordo com o post do Reddit, o terremoto fake teria magnitude de 9,1 na escala Richter. As fotos foram postadas em uma seção do portal destinada a compartilhar fotos criadas em com inteligência artificial, mas mesmo assim, elas não deixam de ser assustadoras.

4 de 4 Apesar das fotos terem sido compartilhadas em uma seção destinada para isso, elas são chocantes — Foto: Reprodução/Reddit Apesar das fotos terem sido compartilhadas em uma seção destinada para isso, elas são chocantes — Foto: Reprodução/Reddit

5. Papa Francisco de 'puffer'

Caso mais recente entre os mencionados, o Papa Francisco também viralizou por conta de imagens feitas em IA no último final de semana. Nas fotos, o pontífice aparece com uma jaqueta 'puffer' e um crucifixo grosso por fora da gola, em uma alusão à moda urbana. No Twitter, a inusitada imagem logo viralizou, principalmente por conta dos informes de alguns usuários de que o 'estilo' do Papa havia mudado em virtude de um novo estilista italiano. Tudo não passou, no entanto, de uma imagem reproduzida em IA.

Como identificar se uma imagem é falsa?

Embora as inteligências artificiais estejam cada vez melhores, é possível identificar se uma imagem é falsa ou não a partir de algumas dicas. O primeiro passo é verificar se há alguma inconsistência visível, como bordas embaçadas, detalhes do corpo ou fios de cabelo cortados, ou ainda outros detalhes explicitamente estranhos na imagem.

Outra sugestão é fazer uma busca reversa no Google para verificar se há alguma outra imagem similar àquela, em que a inteligência artificial poderia ter se baseado. Mas essa dica pode não ser tão útil em todos os casos, já que as IAs têm acesso a uma vasta base de dados.

Você pode também utilizar sites e apps para verificar metadados e analisar a veracidade das fotos. Um exemplo disso é o Fotoforensics, EXIF Metadat (iPhone) e Photo EXIF Editor (Android.

O site pode ser acessado via “https://fotoforensics.com/“, bastando fazer upload da imagem para usá-lo. Já os apps precisam ser baixados na App Store (iOS) ou Google Play Store (Android). Após upload da foto, o app ou o site mostrarão uma série de informações sobre as imagens.