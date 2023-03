Parasite Eve faz 25 anos: 7 coisas sobre o game que você não sabia

Parasite Eve está completando 25 anos nesta quarta-feira (29). O RPG da Squaresoft, hoje Square Enix , foi lançado no Japão neste dia em 1998 para Playstation , e teve uma recepção muito positiva. O game está entre os principais nomes da indústria, e alguns dos motivos para isso são a história protagonizada por Aya Brea, as cinemáticas impressionantes e o sistema de batalha. Para comemorar o aniversário do título de terror e RPG, o TechTudo reuniu algumas curiosidades que você provavelmente não sabia. Confira a seguir.

1. É baseado em um livro de mesmo nome

O título "Parasite Eve" veio de um livro de mesmo nome lançado em 1995, escrito pelo autor e farmacólogo Hideaki Sena. Com gênero de ficção científica e terror, a obra discute a respeito de quando novas descobertas no campo da ciência não são totalmente compreendidas. A trama fez muito sucesso na época, especialmente por trazer conhecimentos de farmacologia e microbiologia para a ficção. Inclusive, chegou a levar o prêmio de melhor livro de terror do Japão.

Antes de virar jogo, Parasite Eve também foi adaptado como filme, em 1997, e mangá, em 1998. Cabe ressaltar que o mangá teve uma sequência chamada Parasite Eve DIVA: N.Y. Shi no Utahime, que até apresenta personagens do jogo da Squaresoft, como Aya Brea. No entanto, existe uma grande diferença entre os eventos da obra escrita e do jogo.

2. Discussões sobre biologia na história

A história de Parasite Eve envolve várias discussões a respeito de assuntos de farmacologia e microbiologia. Em especial, a mitocôndria, uma organela que conta com algumas funções nas células eucarióticas dos humanos, como a produção de energia. Essa atividade é muito importante para entender o que se passa nos eventos do jogo e como os humanos são mortos sem explicações aparentes.

A história supõe que a relação entre as mitocôndrias e a produção de energia poderia fazer com que essas organelas se rebelassem e, como consequência, causassem uma combustão instantânea em um humano por conta da aceleração dessa reação. Nas cinemáticas iniciais de Parasite Eve, temos um vislumbre de como isso aconteceria.

No enredo do jogo, a reação acontece por conta da sobrevivência das mitocôndrias de um antigo progenitor, "Eve". Então, acompanhamos a policial Aya Brea, a protagonista do título, no momento em que sente o despertar de seus poderes mitocondriais durante uma noite de ópera, e vê todos ao seu redor pegando fogo de repente. Depois desse episódio, ela percebe ser a única capaz de lutar contra a vilã do jogo, a atriz Melissa Pearce, que viria a se tornar Eve e tentar concluir a rebelião mitocondrial.

3. Uma das melhores protagonistas femininas dos games

À primeira vista, Aya Brea chama a atenção pelo seu design. Contudo, ela não se limita à aparência, uma vez que a história mostra que ela é uma personagem bastante complexa. A protagonista é uma policial extremamente profissional, corajosa e bondosa, mas, ao mesmo tempo, é quieta e reservada. Dependendo da situação, pode ser bastante sarcástica e até teimosa. Toda essa profundidade a transforma em uma figura querida e sempre lembrada, principalmente entre os fãs de RPGs e de terror.

4. Um jogo de natal

Na época de natal, não é incomum que fãs de videogames pensem em jogar algo com a temática, e, se você é um desses, pode considerar colocar o game de terror em sua lista. Isso porque a história do jogo acontece no espaço de seis dias, do dia 24 ao dia 29 de dezembro de 1997, no inverno do hemisfério norte e na época natalina.

Parasite Eve também não ignora a data do feriado no seu jogo. Logo na primeira cinemática, o player é situado no período em que se passa o game e pode observar algumas áreas e prédios de Nova York tomados pela neve. Em seguida, é mostrada uma enorme árvore de natal e uma decoração com os dizeres "Merry Christmas 1997" -- em português, Feliz Natal 1997.

5. O primeiro jogo da Squaresoft para maiores de 17 anos

Até o lançamento de Parasite Eve, a Squaresoft era conhecida, em especial, pelos jogos de fantasia medieval, como Final Fantasy e Chrono Trigger. Seus temas mais leves eram convidativos para um público maior, mas essa tendência mudaria em 1998. O time de Parasite Eve teve a participação de muitos nomes de peso, como o criador de Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, o designer da mesma franquia Tetsuya Nomura, e a compositora Yoko Shimomura, que trabalhou em franquias da Capcom e em outros jogos da Squaresoft, incluindo Live A Live e Super Mario RPG. Um jogo voltado para adultos não era esperado por esse time, mas foi o que aconteceu.

Parasite Eve foi o primeiro jogo da história da Square Enix a receber o selo "Mature" em seu lançamento, o que significa que ele é recomendado para maiores de 17 anos. A decisão se torna compreensível ao assistir às primeiras cinemáticas do jogo. Pessoas pegando fogo de repente e morrendo, gritos de agonia, a escura ambientação, a sombria trilha sonora e outros detalhes fazem Parasite Eve realmente não ser um jogo para crianças.

6. Considerado uma mistura de Resident Evil com Final Fantasy VII

Resident Evil foi lançado pela Capcom em 1996 e se tornou uma das principais referências relacionadas aos games do gênero survival horror. Um ano depois, em 1997, o RPG Final Fantasy VII foi lançado para Playstation e, assim como RE, ajudou no absurdo crescimento da popularidade do console da Sony nos anos 90.

Enquanto o game da Capcom popularizou os jogos mais maduros de terror, Final Fantasy VII mostrou a capacidade dos videogames em levar uma narrativa envolvente. Assim, quando Parasite Eve chegou ao mercado em 1998, muitos o consideraram como uma espécie de "fusão" entre os dois jogos. Isso porque o jogo mistura terror com elementos de RPG, como a coleta de recursos, o que rendeu um verdadeiro clássico para a PlayStation.

7. Square Enix enganou fãs da franquia com jogo NFT

Parasite Eve é um dos jogos mais aguardados para receber um remake, e isso não é novidade. Inclusive, em outubro de 2022, esse sonho pareceu estar mais próximo quando a Square Enix registrou a marca "Symbiogenesis". Em tradução para português, o termo simbiogênese, também conhecido como teoria endossimbiótica, dá conta de quando dois organismos se fundem em um. Essa ideia é a base da obra de Hideaki Sena, visto que é provável que Eve seja resultado de uma teoria evolutiva.