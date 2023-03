Placa-mãe Gigabyte: 7 modelos por a partir de R$ 640

A placa-mãe é um dos componentes mais importantes no PC, já que é a base dos componentes do computador. A Gigabyte oferece diversas opções de placas para processadores AMD e Intel , desde modelos mais simples para sistemas mais básicos até soluções avançadas. O modelo mais barato da lista é a Gigabyte H610M H, que traz dois slots para módulos de memória RAM no padrão DDR4 por preços a partir de R$ 640 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já a Gigabyte X570 UD pode oferecer resolução de até 4K por valores que partem de R$ 1.575. Outra opção é a Gigabyte Z790 AORUS Elite, que pode ser usada para montar um PC gamer por cerca de R$ 3.616. Veja a seguir sete placas-mãe da Gigabyte para comprar no Brasil.

1 de 1 Placa-mãe Gigabyte: 7 modelos para diferentes processadores e usos — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Placa-mãe Gigabyte: 7 modelos para diferentes processadores e usos — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Qual placa mãe comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Gigabyte H610M H – a partir de R$ 640

A Gigabyte H610M H é uma placa-mãe de entrada que é indicada para os processadores Intel com soquete LGA1700. O modelo oferece dois slots para módulos de RAM DDR4 com capacidade de até 32 GB, duas portas USB 3.2, quatro USB 2.0, além de saídas de vídeo D-Sub e HDMI. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 640.

Uma vez que a placa mãe conta com saídas de vídeo, é possível utilizar algum chip que ofereça uma GPU integrada, o que vai permitir que o PC não necessite de uma placa de vídeo dedicada, sendo assim uma solução mais interessante para quem prioriza o custo-benefício. 72% dos consumidores da Amazon deram cinco estrelas para a placa.

Prós: custo baixo, suporte a vídeo integrado

custo baixo, suporte a vídeo integrado Contras: desempenho limitado

Produto desta matéria | TechTudo CUSTO-BENEFÍCIO Gigabyte H610M H R$ 640 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte H610M H × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Gigabyte H610M H R$ 640 IR À LOJA

2. Gigabyte B450M DS3H – a partir de R$ 839

O próximo modelo da lista conta com o chipset B450M, fazendo da B450M DS3H uma solução compatível com os processadores AMD com soquete AM4. Assim como a placa apresentada anteriormente, esta placa-mãe traz suporte a módulos de RAM DDR4, com frequências que podem chegar aos 3.200 MHz. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 839.

A B450M DS3H conta ainda com saídas de vídeo HDMI e DisplayPort, além de suporte a unidades M.2 e USB 3.2. A placa-mãe da Gigabyte é muito bem avaliada, tendo recebido em 80% de suas avaliações cinco estrelas.

Prós: suporte a recursos avançados, saídas de vídeo

suporte a recursos avançados, saídas de vídeo Contras: pode limitar performance dependendo da CPU utilizada

Produto desta matéria | TechTudo COM DISSIPADOR Gigabyte B450M DS3H R$ 998 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte B450M DS3H × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM DISSIPADOR Gigabyte B450M DS3H R$ 998 IR À LOJA

3. Gigabyte B550M DS3H – a partir de R$ 950

A B550M DS3H é mais uma placa para os processadores AMD, tendo compatibilidade com os chips Ryzen a partir de sua segunda geração. A placa, que é mais uma opção intermediária, não se difere muito das demais apresentadas até aqui, sendo também compatível com módulos de RAM DDR4 com frequências de até 3.200 MHz. O modelo aparece por valores a partir de R$ 950.

A B550M DS3H, que conta com uma avaliação positiva máxima por parte de 80% dos usuários, também oferece saídas de vídeo HDMI e DisplayPort, além de compatibilidade com armazenamento M.2 PCIe NVMe e capacidade para até 128 GB de RAM.

Prós: bons recursos, mais capacidade de RAM, saídas de vídeo

bons recursos, mais capacidade de RAM, saídas de vídeo Contras: nenhum relevante

Produto desta matéria | TechTudo COM 128 GB Gigabyte B550M DS3H R$ 1200 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte B550M DS3H × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM 128 GB Gigabyte B550M DS3H R$ 1200 IR À LOJA

4. Gigabyte B660M Gaming X – a partir de R$ 1.096

A Gigabyte B660M Gaming X é indicada para processadores Intel com soquete LGA 1700 e pode ser usada em computadores com foco em jogos. O modelo conta com um visual mais agressivo, tendo inclusive suporte a tiras de LED para quem não abre mão de um visual mais chamativo. O produto pode ser adquirido por preços a partir de R$ 1.096.

O modelo também conta com mais recursos de segurança, com VRM e MOSFET de maior qualidade, além de áudio de alta performance e LAN Gigabit. 78% dos consumidores da Amazon que adquiriram a placa deram cinco estrelas, destacando a versatilidade da mesma e capacidade para um volume maior de RAM (128GB).

Prós: qualidade de construção, bons recursos, bom volume de RAM suportada

qualidade de construção, bons recursos, bom volume de RAM suportada Contras: custo alto frente a concorrentes similares

Produto desta matéria | TechTudo DESIGN TÉRMICO Gigabyte B660M Gaming X R$ 1.096 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte B660M Gaming X × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN TÉRMICO Gigabyte B660M Gaming X R$ 1.096 IR À LOJA

5. Gigabyte X570 UD – a partir de R$ 1.575

A placa X570 UD é mais uma opção para processadores AMD, tendo compatibilidade com os chips a partir da segunda geração. Assim como outras placas do segmento gamer, o modelo tem uma construção que prioriza a durabilidade e confiabilidade, o que são alguns dos pontos destacados pelos 71% de consumidores que deram cinco estrelas para o item. O produto aparece por cifras a partir de R$ 1.575.

A placa-mãe suporta até quatro módulos de RAM de 32 GB com frequências de até 4.733 MHz, tendo capacidade de oferecer até 4K de resolução. O modelo oferece ainda conectividade M.2 PCIe, LAN Gigabit, seis conectores SATA, suporte ao AMD Croosfire e overclock.

Prós: versatilidade, bons recursos, saída de vídeo para até 4K

versatilidade, bons recursos, saída de vídeo para até 4K Contras: custo alto

Produto desta matéria | TechTudo COM COOLER Gigabyte X570 UD R$ 1.575 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte X570 UD × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM COOLER Gigabyte X570 UD R$ 1.575 IR À LOJA

6. Gigabyte Z690 Gaming X – a partir de R$ 2.300

A Gigabyte Z690 Gaming X é indicada para quem utiliza uma plataforma Intel e busca o máximo em desempenho. Ela é uma das placas para soquete LGA1700 que traz compatibilidade com os módulos de RAM DDR5, que é a tecnologia mais avançada no segmento e promete bons ganhos em performance. O modelo aparece por cifras que partem de R$ 2.300.

A placa-mãe suporta até 128 GB de memória com frequências de até 6.000 MHz, oferece saídas de vídeo HDMI e DisplayPort, tendo ainda áudio de alto desempenho, LAN Gigabit 2.5 Gb/s e conector M.2 PCIe 4.0. Com tantos recursos, a placa aparece na Amazon com aprovação máxima por parte de 80% dos consumidores.

Prós: recursos avançados, RAM DDR5, qualidade do material e promessa de maior durabilidade

recursos avançados, RAM DDR5, qualidade do material e promessa de maior durabilidade Contras: custo alto para aquisição da placa e dos módulos de RAM

Produto desta matéria | TechTudo COM LUZES Gigabyte Z690 Gaming X R$ 2.300 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte Z690 Gaming X × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM LUZES Gigabyte Z690 Gaming X R$ 2.300 IR À LOJA

7. Gigabyte Z790 AORUS Elite – a partir de R$ 3.616

A Z790 AORUS Elite é uma placa-mãe avançada que oferece tudo o que os entusiastas que procuram uma placa com soquete LGA1700 esperam encontrar. O modelo é mais um a utilizar a RAM no padrão DDR5, tendo suporte a frequências que podem chegar aos 7.000 MHz, o que também vai exigir um investimento alto em cada módulo de RAM. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.616.

A placa oferece ainda saídas de vídeo DisplayPort e HDMI com capacidade para 4K, saída de áudio de alto desempenho (7.1), LAN Gigabit, conector M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E integrado e transistores, capacitores e VRM de alta qualidade. Apesar das poucas avaliações, 74% dos usuários da Amazon deram cinco estrelas para a placa.

Prós: recursos avançados, Wi-Fi integrado, promessa de mais durabilidade e padrão DDR5

recursos avançados, Wi-Fi integrado, promessa de mais durabilidade e padrão DDR5 Contras: exige investimento alto

Produto desta matéria | TechTudo RESISTENTE Gigabyte Z790 AORUS Elite R$ 3.616 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte Z790 AORUS Elite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RESISTENTE Gigabyte Z790 AORUS Elite R$ 3.616 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?