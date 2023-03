Playlists para estudar: veja 6 opções para ouvir no Spotify agora

Playlists para estudar contam com músicas relaxantes que podem ajudar a manter o foco na hora dos estudos. Algumas delas também incluem canções mais agitadas, que podem ser uma boa pedida para acordar com ânimo e encarar com mais vontade o dia. No Spotify , app disponível para Android e iPhone ( iOS ), existem diversas opções com essas propostas, e que são úteis para embalar os estudos e ajudar a manter o dia mais produtivo. Na lista a seguir, o TechTudo reuniu seis playlists para ouvir enquanto estuda. Confira, nas próximas linhas, quais são e como encontrá-las no streaming.

1 de 8 Spotify: conheça seis playlists que podem ajudar a manter o foco na hora dos estudos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Spotify: conheça seis playlists que podem ajudar a manter o foco na hora dos estudos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

📝 Spotify ou Deezer? Deixe sua opinião no Fórum do TechTudo.

Como encontrar playlists para estudar no Spotify?

O Spotify reúne uma grande quantidade de listas de reprodução com os mais variados gêneros, e é possível encontrar essas playlists utilizando a própria busca da plataforma. Para pesquisar por listas com músicas para manter o foco ou relaxar, por exemplo, basta abrir o app, tocar sobre "Buscar", no menu inferior e, em seguida, deslizar a tela para baixo.

Lá, você vai encontrar cards com títulos variados, como "Relax", "Foco" e "Bem-estar", por exemplo. Para conferir todas as playlists com esse tema, basta tocar sobre o card em questão. Já se você quiser salvar a lista na sua biblioteca, toque sobre ela e, depois, sobre o ícone de "+" acima da primeira música.

2 de 8 O Spotify oferece uma gama diversa de playlists pensadas em melhorar o foco e a concentração — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Spotify oferece uma gama diversa de playlists pensadas em melhorar o foco e a concentração — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6 playlists do Spotify para te ajudar a estudar

1. Foco no Estudo

A playlist Foco No Estudo traz músicas com uma pegada mais instrumental, sons de piano e ritmos cadenciados que podem ajudar na concentração. O repertório é majoritariamente formado por músicas com menos de três minutos de duração, mas que seguem na mesma linha, de sonoridade quase que ambiente.

3 de 8 Foco no Estudo traz músicas instrumentais para preencher o ambiente e manter o usuário focado — Foto: Reprodução/Clara Fabro Foco no Estudo traz músicas instrumentais para preencher o ambiente e manter o usuário focado — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Manhã Relax

A lista Manhã Relax também pode ajudar a manter um clima mais tranquilo para começar o dia e dar início aos estudos. A playlist inclui músicas como “For No One”, de Caetano Veloso, “Esotérico”, de Gilberto Gil, e “Zero”, de Liniker e os Caramelows, músicas da nossa MPB que trazem batidas mais tranquilas.

4 de 8 A playlist Manhã Relax traz um repertório com diversas músicas da MPB — Foto: Reprodução/Clara Fabro A playlist Manhã Relax traz um repertório com diversas músicas da MPB — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Meditação e Relaxamento

Outra playlist que pode ajudar a manter a concentração é a Meditação e Relaxamento. A lista reúne diversos sons que remetem a natureza, como barulhos do mar, cantos de pássaros e sons de vento e chuva, sempre acompanhados de melodias tranquilas de violão e piano. É uma boa opção para quem gosta de estudar com sons sem vozes cantando, visto que algumas pessoas acabar se distraindo quando há letras na música.

5 de 8 A lista Meditação e Relaxamento traz diversos sons da natureza para relaxar — Foto: Reprodução/Clara Fabro A lista Meditação e Relaxamento traz diversos sons da natureza para relaxar — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Pulando da cama

Uma playlist que foge um pouco da proposta de concentração, mas que ainda assim pode ajudar a manter a rotina é a Pulando da Cama. Esta reúne hits pops alegres e divertidos, e pode ser útil para dar aquela gás que, às vezes, é necessário para fazer a gente sair da cama e começar o dia. A lista reúne músicas como "Kiss Me More", de Doja Cat e SZA, e "Fever", de Dua Lipa e Angèle.

6 de 8 A playlist Pulando da Cama possui alguns hits do pop, com músicas de Dua Lipa e Ariana Grande — Foto: Reprodução/Clara Fabro A playlist Pulando da Cama possui alguns hits do pop, com músicas de Dua Lipa e Ariana Grande — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. lofibeats

As beats lo-fi podem ser ótimas escolhas para usar como plano de fundo ao ler um livro ou estudar. Os ritmos tranquilos, com batidas calmas e sem a presença de muitos instrumentos remetem a uma estética retrô com sons experimentais. Portanto, se você procura algo com uma vibe mais sossegada para se manter focado durante o dia, a playlist lofibeats pode ser uma boa opção.

7 de 8 A playlist lofibeats é recheada de beats calminhas — Foto: Reprodução/Clara Fabro A playlist lofibeats é recheada de beats calminhas — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Chillhop

A Chillhop traz músicas com beats inspiradas no jazz e no R&B, mas com uma pegada mais experimental. A playlist é outra opção para quem procura músicas instrumentais para preencher o ambiente e se manter focado curtindo um groove.

8 de 8 A lista Chillhop traz sons instrumentais com uma pegada meio jazzy futurista — Foto: Reprodução/Clara Fabro A lista Chillhop traz sons instrumentais com uma pegada meio jazzy futurista — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de Spotify

Veja também: 4 truques do Spotify que você vai gostar de conhecer