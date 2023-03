Qual o melhor site de apostas esportivas? Conheça cinco opções

Escolher o melhor site de apostas esportivas pode ser uma tarefa difícil para muitos apostadores. Apesar de plataformas como Bet365 , SportingBet e Betano oferecerem bônus grátis de boas-vindas, detalhes como a reputação e a segurança dos serviços são pontos importantes e que precisam ser levados em conta na hora de escolher uma casa de apostas online. Além disso, a praticidade dos métodos de pagamento e as regras para resgatar o dinheiro são outros aspectos que devem influenciar na decisão do usuário.

Vale ressaltar que, apesar de os jogos de azar serem proibidos no Brasil, pelo Decreto de Lei nº 9.215, casas de apostas online são legais em território nacional. Isso porque a sede dessas plataformas fica em outros países, e as transações, portanto, são consideradas internacionais. Além disso, já existem casas totalmente brasileiras que atuam dentro da legalidade. Para ajudar você a escolher o melhor site de apostas esportivas, o TechTudo lista a seguir cinco plataformas online. Continue a leitura para saber quais modalidades esportivas oferecem, se disponibilizam bônus grátis e quais as regras de saque.

1. Bet365

O Bet365 é uma plataforma online com diferentes opções de apostas esportivas e não esportivas, além de uma vasta biblioteca de jogos de azar. A página inicial do site é dividida entre duas abas: “Esportes” e “Ao vivo”. Na primeira opção, os usuários podem encontrar informações de partidas que estão em destaque no site e os principais eventos esportivos do dia. Já na aba “Ao vivo”, como o nome sugere, é possível acompanhar estatísticas de diferentes esportes em tempo real.

O site oferece um vasto leque de opções para palpites, desde esportes tradicionais e e-sports a eventos políticos (como eleições presidenciais). A plataforma também conta com jogos populares de cassino, como BlackJack e Pôquer, além dos populares fantasy games — nos quais os jogadores podem criar um time fictício de atletas para participar de competições virtuais.

Depósitos, bônus de boas-vindas e saques

O usuário possui diferentes opções de depósito para adicionar fundos à conta, incluindo transferência bancária, cartão de crédito e Pix. O Be365 também fornece bônus para o primeiro depósito efetuado pelo o usuário — que pode ser 100% a 200% do valor depositado, com um limite máximo de R$ 300.

Dentro do Bet365 existem algumas regras para que o saque seja feito de forma segura e sem fraudes. O método de saque deve ser o mesmo utilizado para depósito — com exceção do Pix, que não está disponível —, e o CPF cadastrado na conta de destino deve ser o mesmo cadastrado no site. Ainda é importante destacar que o saque só pode ser efetuado após o usuário efetuar o processo de confirmação da identidade. Além disso, a plataforma possui um teto de saque de R$ 100 mil.

Reputação

O Bet365 está há mais de vinte anos no mercado e é uma das plataformas mais utilizadas pelos apostadores e, portanto, é confiável. No entanto, ela possui o selo "Não Recomendada" no Reclame Aqui. Isso acontece porque, como sua sede não fica no Brasil, a empresa não faz questão de responder às reclamações dos clientes por essa plataforma. Para eventuais problemas, o ideal é contatar o Bet365 pelo chat interno ou por e-mail.

Cadastro e plataformas disponíveis

Para se cadastrar na plataforma, o usuário deve ser maior de idade e concordar com os termos e condições do Bet365. A casa de apostas online pode ser acessada pelo navegador no computador ou em celulares. No entanto, você não vai encontrar o app da plataforma nas lojas de aplicativo para Android e iOS por conta das diretrizes que proíbem aplicações que promovem apostas.

2. SportingBet

O SportingBet é um site de apostas esportivas popular entre apostadores profissionais e iniciantes. Apesar de oferecer categorias semelhantes ao Bet365, o SportingBet possui diferenciais como a possibilidade de apostar em competições de xadrez. A plataforma também oferece a categoria “Entretenimento”, que engloba eventos e festivais ao redor do mundo.

É possível acessar a maior parte dos recursos do site por meio de sua página inicial. O menu lateral concentra as categorias esportivas disponíveis, e a opção “Ao Vivo” permite acompanhar estatísticas de eventos esportivos em tempo real. O SportingBet também oferece uma variedade de jogos de cassino, como Pôquer e Roda da Fortuna.

Depósitos, bônus de boas-vindas e saques

Ao se cadastrar no site, o usuário pode incluir um cupom para adquirir bônus no ato do primeiro depósito. Acontece que, diferente do Bet365, esse valor é de apenas 100% da quantia depositada — com um limite máximo de R$ 300. Entre as opções de pagamento aceitas pelo site estão Pix, boleto bancário, TED (Transferência Eletrônica Disponível) e aplicativos de pagamento.

É possível sacar o lucro adquirido na plataforma ou valores que não estão comprometidos por apostas, mas os saque devem ser feitos por meio da mesma via utilizada para fazer o depósito. Eles têm valor mínimo de R$ 40 e máximo de R$ 35 mil.

Reputação

O SportingBet está no mercado desde 1998 e é uma das casas de aposta online mais populares entre os apostadores. O site possui nota 6,4 no Reclame Aqui e o selo "Razoável", com uma taxa de 100% das reclamações respondidas. Além disso, o endereço possui o selo VeriSign — emitido pela empresa de segurança digital de mesmo nome —, que atesta a confiabilidade do site no quesito segurança de dados.

Cadastro e plataformas disponíveis

Qualquer usuário acima dos 18 anos pode se cadastrar na SportingBet. A plataforma pode ser acessada pelo computador e possui um aplicativo, que pode ser baixado no Android no site oficial do SportingBet em formato APK (Android Package). Não existe um app para dispositivos iOS, mas os usuários de iPhone ainda podem acessar o site do SportingBet pelo navegador do aparelho.

3. Betano

A Betano é uma das casas de apostas online favoritas do brasileiro. Assim como as plataformas anteriores, o site oferece diversas modalidades para apostar, como esportes tradicionais, e-sports, automobilismo e eventos políticos. Há também a possibilidade de participar de jogos de azar. Entretanto, o esporte com maior destaque na plataforma é o futebol.

A página inicial do site se assemelha à do SportingBet: a interface é simples, e o usuário tem acesso aos principais esportes do site pelo menu lateral. Na parte central, o site exibe os principais eventos do momento, além de informar quais são as partidas que estão acontecendo ao vivo. Diferente das outras plataformas, a Betano não se limita a exibir as estatísticas e transmite simultaneamente algumas das partidas. Entretanto, para assistir a qualquer evento na plataforma, é necessário fazer um depósito de no mínimo R$ 20 e possuir saldo em conta.

Depósitos, bônus de boas-vindas e saques

A Betano oferece diferentes formas de depositar créditos na plataforma, que vão desde transferência bancária e boleto a Pix. O site também oferece bônus de 100% — com um teto de R$ 300 — como presente de boas-vindas para novos usuários. No entanto, diferente das demais plataformas, o apostador pode decidir se vai usar esse bônus em apostas esportivas, jogos de cassino ou ambos.

Reputação

A plataforma está desde 2013 no mercado e já patrocinou eventos como o Campeonato Carioca 2021 e o reality show “A Fazenda”. No Reclame Aqui, o site possui nota 5,6 e selo de reputação "Ruim", apesar de ter taxa de 97% das reclamações respondidas. As queixas normalmente envolvem problemas no momento do saque e com bloqueios de contas. No entanto, apesar dos imbróglios, ainda é possível dizer que se trata de uma plataforma segura.

Cadastro e plataformas disponíveis

Qualquer um com mais de 18 anos pode se cadastrar no site. A casa de apostas está disponível em navegadores web e para iOS, por meio de aplicativo que pode ser baixado na App Store. O Betano oferece também um APK para celulares Android, disponível para download no site oficial da casa de apostas.

4. BetNacional

A BetNacional é uma plataforma de apostas online totalmente brasileira. Diferente das outras casas, ela tem categorias limitadas a esportes, com uma maior atenção ao futebol. Por isso, não é possível apostar em jogos de cassino ou em fantasy games pelo site.

A página inicial do BetNacional é similar à dos outros sites de apostas online e apresenta uma interface limpa e intuitiva. Logo no início, é possível identificar os destaques do momento, acompanhar as estatísticas de partidas em tempo real e, pelo menu lateral, acessar todas as opções de esportes oferecidas pelo site.

Depósitos, bônus de boas-vindas e saques

Diferente dos demais sites de apostas, o BetNacional não fornece bônus de boas-vindas a novos usuários. A plataforma compensa os apostadores com a possibilidade de depositar e sacar valores com uma maior agilidade. Além disso, o valor mínimo de depósito no site é de apenas R$ 1. Para evitar fraudes, os depósitos são aceitos apenas quando realizados pelo titular da conta, e os únicos métodos de pagamento são via Pix e AstroPay.

Reputação

O BetNacional ganhou espaço no mercado ao patrocinar campeonatos e clubes brasileiros. Atualmente, a marca possui nota 6,4 no Reclame Aqui e o selo de reputação "Razoável", com uma taxa de 99% de reclamações respondidas. A plataforma oferece suporte interno para os usuários e é considerada segura.

Cadastro e plataformas disponíveis

A casa de aposta é restrita para maiores de 18 anos. É possível acessar o site via navegadores web. Para dispositivos Android, a BetNacional oferece um APK que pode ser baixado diretamente do site oficial. Não há aplicação oficial para iOS, mas os apostadores podem acessar a plataforma pelo navegador do iPhone.

6. Sportsbet.io

Sportsbet.io é uma casa de apostas online internacional fundada em 2016. Pela plataforma, os usuários podem efetuar palpites em diferentes modalidades esportivas, desde as mais tradicionais até e-sports e automobilismo. Além disso, o site possui uma biblioteca de cassinos e jogos “Pay-to-Earn” — "pague para ganhar", em tradução literal.

Logo na página inicial, é possível navegar pelos destaques do momento, conferir os palpites de diversas competições diferentes e verificar as categorias de esportes presentes no site. O Sportsbet.io também oferece a opção de acompanhar, em tempo real, as estatísticas de jogos que estão acontecendo ao vivo.

Depósitos, bônus de boas-vindas e saques

O Sportsbet.io não oferece bônus de boas-vindas a novos usuários. Apesar de haver a opção de adicionar cupons promocionais no momento do cadastro, a plataforma em si não fornece extras para novos assinantes. Em vez disso, o site realiza promoções recorrentes, que funcionam como eventos, permitindo que os apostadores adquiram créditos ou vantagens.

Além de oferecer as principais opções para depósito — como Pix, transferência bancária, boleto e aplicativos de pagamento —, o Sportsbet.io se destaca por permitir que os usuários façam depósitos por meio de criptomoedas. É possível adicionar créditos na plataforma com Bitcoin, Ethereum e Tron. Além disso, o usuário pode comprar os ativos digitais diretamente pelo site.

É possível utilizar diferentes métodos de saque, contanto que o favorecido seja o titular da conta. A plataforma ainda permite que o usuário converta seus ganhos para uma criptomoeda e os transfira para uma carteira digital. O valor mínimo de saque permitido pela plataforma é de R$ 50, e o limite é de R$ 10.000.

Reputação

De todas as casas de apostas online citadas, a Sportsbet.io é a que possui nota mais alta no Reclame Aqui, com 7,1 pontos e selo de reputação “Bom”. A casa de apostas já é conhecida pelos apostadores brasileiros e é responsável por patrocinar grandes clubes do futebol brasileiro e mundial. Assim, é possível considerar a Sportsbet.io confiável.

Cadastro e plataformas disponíveis

O site é proibido para menores de 18 anos e pode ser acessado via navegadores web. Aplicativos para Android e iOS estão sendo desenvolvido pelo Sportsbet.io. Enquanto a aplicação não é lançada, os usuários podem acessar o site também pelos navegadores dos celulares.

