Quando começa a Semana do Consumidor 2023? Saiba tudo sobre a promoção

A Semana do Consumidor 2023 está chegando com promessas de descontos e promoções para quem quer ir às compras. O evento começa na próxima segunda-feira (13) e termina no penúltimo domingo do mês (19), promovendo o aquecimento do comércio com ofertas de diferentes segmentos e produtos e em diversas lojas online. Amazon , Magazine Luiza e Shopee estão entre os e-commerces participantes. Chamado de "Black Friday do primeiro semestre", o evento ocorre anualmente em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março.

Embora os consumidores se animem com as promoções, é preciso ter cuidado para não cair em golpes ou compartilhar dados pessoais ou financeiros em sites falsos. Pensando nisso, o TechTudo preparou um conteúdo completo com tudo o que você precisa saber sobre a Semana do Consumidor 2023, além de algumas dicas para comprar com segurança. Confira nas linhas a seguir.

O que é e quando começa a Semana do Consumidor?

A Semana do Consumidor é um evento anual destinado a celebrar o Dia do Consumidor, que acontece todo dia 15 de março. A data foi escolhida por conta de um discurso feito neste dia em 1962 por John Kennedy. Em sua fala, o ex-presidente do Estados Unidos defendeu os direitos de todos os consumidores, enfatizando a segurança, a informação, o direito de escolher e de ser ouvido na hora da compra.

Em 2023, a semana de ofertas acontecerá entre os dias 13 e 19 de março. Neste período, diversas lojas físicas e online fornecerão promoções em produtos de vários segmentos do comércio, como eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, calçados, livros, itens de cuidados pessoais, entre outros. Com isso, os estabelecimentos incentivam o consumo por meio dos descontos e promovem a confiança e a parceria com os clientes.

Quais são as lojas participantes?

A maior parte dos varejistas participam da Semana do Consumidor 2023. Varejistas nacionais como Magazine Luiza e Casas Bahia são conhecidas por sempre participarem do evento, promovendo descontos em produtos ou serviços. O marketplace nacional Mercado Livre também marcará presença na promoção, e a Shopee promete descontos e cupons de frete grátis no Dia do Consumidor.

Vale lembrar que, embora a maioria das promoções se concentrem na Semana do Consumidor, é comum que alguns e-commerces antecipem o evento e promovam descontos prévios. Portanto, vale ficar de olho desde já.

Como comprar barato e economizar?

Além de aproveitar as oportunidades de descontos oferecidas por cada loja, há também outras formas de comprar barato e economizar. A principal dica é monitorar o histórico de preços daquele produto que você está planejando adquirir. Sites como Compare TechTudo, Buscapé e Zoom podem ser aliados estratégicos na hora de comprar, já que eles permitem comparar os preços em diferentes lojas e descobrir qual oferece o menor valor.

A maioria dos estabelecimentos também oferecem cupons de desconto para serem utilizados nas compras online. Uma boa forma de adquirir esses códigos promocionais e economizar na hora da compra é acessar as plataformas Cuponomia, Méliuz e Cupons TechTudo. Como esses sites costumam atualizar suas páginas conforme novos cupons são disponibilizados pelas lojas, é recomendado sempre acessá-los antes de efetuar alguma compra.

Além disso, alguns serviços disponibilizam cashback para que você tenha parte do dinheiro gasto de volta. Uma dica simples — porém eficaz — para não perder nenhuma oportunidade é seguir as lojas em que você quer comprar nas redes sociais, já que esse costuma ser o canal pelo qual as empresas se comunicam com seus clientes.

Como comprar com segurança?

Com o aumento das vendas, os relatos de golpes também costumam crescer. Por isso, é sempre válido tomar alguns cuidados antes de inserir dados pessoais e financeiros em lojas online. Consultar o CNPJ da loja na Receita Federal e verificar se ela consta da lista de sites a evitar do Procon-SP são algumas maneiras de confirmar se o estabelecimento é confiável antes de prosseguir com a compra. Buscar a reputação no Reclame Aqui é outra recomendação, sendo também indicado checar se a loja tem o costume de responder os clientes — para caso haja algum tipo de problema com o processo de compra.

Outra dica é utilizar o site Posso Confiar (possoconfiar.com.br). Para isso, basta acessar o endereço e colar a URL que parece ser suspeita. A plataforma realizará uma análise para verificar se a página é usada para aplicação de golpes relacionados a roubo de dados. Além dessas dicas, a lembre-se sempre de desconfiar de produtos com o valor muito abaixo do mercado. Nesses casos, existe grande probabilidade de a promoção ser um golpe.

