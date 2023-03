Quatro polêmicas envolvendo o ChatGPT de que você não sabia

É fato que o ChatGPT desperta curiosidade desde que foi lançado, devido ao poder de sua inteligência artificial . No entanto, quanto mais se populariza, mais o chatbot se envolve em polêmicas. Em fevereiro deste ano, o governo chinês baniu aplicativos que davam acesso a recursos da ferramenta, alegando que ela pode compartilhar desinformação e propaganda estadunidense. Outro caso controverso envolveu a comunidade científica, que se posicionou contra o credenciamento do ChatGPT como autor de artigos. Além disso, veículos jornalísticos dos Estados Unidos já criticaram o uso de seu conteúdo para treinar a ferramenta sem o devido licenciamento dos direitos.

A polêmica mais chocante, contudo, talvez seja a denúncia da exploração de trabalhadores quenianos, subcontratados para rotular dados e "treinar" o chatbot. Nas linhas a seguir, conheça quatro casos controversos envolvendo o ChatGPT de que você não sabia.

1. Banimento da China

O ChatGPT foi banido da China pelo governo do país, que alegou que a plataforma pode compartilhar desinformação e influenciar a opinião pública para fins geopolíticos. Apesar de nunca ter estado oficialmente disponível por lá, com a popularização do chatbot, alguns aplicativos chineses passaram a dar acesso a recursos da ferramenta. Em fevereiro de 2023, no entanto, apps como ChatGPTRobot e AIGC CHAT Bot relataram que seus programas foram suspensos devido à "violação de leis e regulamentos relevantes".

Em vídeo divulgado por um órgão estatal, é dito que algumas respostas do ChatGPT são compatíveis com o discurso propagandístico do governo estadunidense. Além disso, o vídeo salienta que a OpenAI, empresa responsável pelo chatbot, admite que a ferramenta é enviesada.

Motivados pela preocupação com desinformação e também por interesses geopolíticos, desenvolvedores chineses já estão trabalhando em seus próprios softwares com inteligência artificial. Apesar de não ter ficado explícito, essa também pode ter sido uma das razões para o banimento do ChatGPT.

2. Exploração de trabalhadores

Para que o ChatGPT "pensasse" por si, inúmeras mãos humanas tiveram que treiná-lo, em um esforço nomeado como "força de trabalho oculta" pela organização Partner on AI (PAI). A expressão tem relação com os milhares de trabalhadores subcontratados por grandes empresas de tecnologia, geralmente em países pobres, para treinar sistemas de inteligência artificial. Essas pessoas são chamadas de “data taggers” (rotuladores de dados, em tradução literal), por rotularem milhões de dados e imagens para ensinar à IA como agir.

Em janeiro de 2023, uma reportagem investigativa da revista Time revelou que muitos “rotuladores” terceirizados contratados pela OpenAI para treinar o ChatGPT recebiam somente entre US$ 1,32 e US$ 2 por hora (cerca de R$ 6 a R$ 10). A empresa terceirizou o trabalho por meio de uma companhia chamada Sama, que, por sua vez, contratou trabalhadores no Quênia para realizar a atividade a partir de novembro de 2021.

Além do salário baixo, outra questão sobre as condições de trabalho dos ”rotuladores de dados” é o efeito na saúde mental, já que eles estão expostos a conteúdos tóxicos. Para ensinar ao chatbot quais informações não são adequadas para publicação, os trabalhadores precisam consumir conteúdos sensíveis e eticamente incorretos, como textos e imagens sobre discurso de ódio e abuso sexual. Isso os expõe a riscos de estresse pós-traumático e outras questões sobre saúde mental.

3. Menção do ChatGPT como autor em trabalhos acadêmicos

Em janeiro de 2023, a Springer Nature, a maior editora acadêmica do mundo, publicou um editorial impondo regras para o uso de modelos de linguagem em trabalhos científicos. Segundo o documento compartilhado, chatbots como o ChatGPT não podem ser mencionados como autor em artigos publicados em seus periódicos. A editora, contudo, afirma não haver problema em pesquisadores usarem IA para ajudar a escrever ou gerar ideias para pesquisas. Basta que que essa contribuição esteja documentada, por exemplo, na metodologia ou nos agradecimentos.

A popularização do ChatGPT entre os cientistas se deu a partir de um artigo de opinião publicado na revista Oncoscience, em que o chatbot é usado para defender o uso de um medicamento. No entanto, a reação da comunidade científica aos artigos que creditam o ChatGPT como autor tem sido predominantemente negativa.

A comunidade alega que ferramentas de inteligência artificial não podem assumir a responsabilidade sobre um estudo. Além disso, elas não podem reivindicar direitos de propriedade intelectual e nem explicar ou responder a perguntas sobre seu trabalho para a imprensa ou outros cientistas.

4. Uso de notícias para treinamento

Dois dos maiores jornais dos EUA acusaram o ChatGPT de utilizar seus artigos sem o devido consentimento para treinar a inteligência artificial da plataforma. Em fevereiro de 2023, o The Wall Street Journal e a CNN criticaram a OpenAI, alegando que a empresa não possui o licenciamento do conteúdo utilizado.

As preocupações começaram em 15 de fevereiro de 2023, quando o jornalista Francesco Marconi tuitou que seu trabalho estava sendo usado para treinar o ChatGPT. Marconi disse que solicitou ao chatbot uma lista de fontes de notícias pelas quais ele foi treinado, e a própria ferramenta nomeou 20 veículos.

Essa não é a primeira polêmica envolvendo direitos autorais e sistemas com inteligência artificial. Em janeiro, um grupo de artistas visuais processou as empresas IA Stability AI Ltd., Midjourney e DeviantArt , alegando que elas usaram imagens protegidas por direitos autorais sem autorização.

