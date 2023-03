Quillbot em português: conheça o Reescrever, site para parafrasear texto

O Reescrever.App é um site que utiliza inteligência artificial (IA) para reescrever ou resumir textos em português de forma rápida e eficiente. Semelhante ao popular Quillbot, o software é capaz de gerar novas versões de um conteúdo textual em segundos, além de sugerir sinônimos ou novos termos para deixar a paráfrase ainda mais original. O software pode ser testado gratuitamente de forma limitada e, caso o usuário queira utilizar os recursos do Reescrever.App com mais frequência, é necessário adquirir uma das assinaturas oferecidas pelo site.

A ferramenta pode ser acessada no navegador do seu PC ou do seu dispositivo Android ou iPhone (iOS). A plataforma foi criada recentemente por um desenvolvedor brasileiro e tem como objetivo auxiliar estudantes e profissionais da escrita na criação e edição de diferentes conteúdos. Para que você conheça mais sobre o Reescrever.app, confira, a seguir, mais informações sobre a "versão brasileira do Quillbot".

Como funciona o Reescrever.App?

O Reescrever.App é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para reescrever textos completos. Para isso, o software analisa e compreende o conteúdo disponibilizado por seus usuários e, em seguida, faz modificações no texto — como parafrasear diferentes trechos ou substituir termos por sinônimos. Vale lembrar que essas alterações são realizadas sem que o conteúdo original perca o sentido.

Além da função de escrever os textos com outras palavras, o software também é capaz de resumi-los. O usuário pode disponibilizar conteúdos de, no máximo, mil palavras e solicitar um resumo. Após o comando, a ferramenta analisa e torna o artigo mais objetivo e breve. Caso queira evitar plágio, ainda é possível reescrever o texto depois de resumi-lo.

Como usar o Reescrever.App para parafrasear textos online?

Para utilizar o Reescrever.App, é necessário estar logado na plataforma — caso não tenha uma conta, você pode se cadastrar gratuitamente. Na página inicial do site, basta selecionar a opção “Ferramentas” e depois tocar em “Reescrever” para utilizar. É possível escrever ou colar os textos que deseja parafrasear, havendo ainda liberdade sobre a formatação do artigo. Os usuários podem utilizar títulos e subtítulos, mudar o alinhamento dos parágrafos e até adicionar listas ou bullet points se quiserem.

Ao terminar de escrever ou formatar, basta clicar em “Reescrever” para que o software dê início ao processo de edição. Depois, o texto será disponibilizado novamente ao usuário com diversos termos na cor azul, que indicam quais palavras podem ser substituídas por sinônimos. Além disso, também é possível reformatar o conteúdo como quiser.

Caso não fique satisfeito com o resultado, a ferramenta fornece um botão para reescrever novamente o conteúdo — o recurso pode ser utilizado até cinco vezes consecutivas. Outra funcionalidade existente é o botão "Sentença Original", que retorna o conteúdo ou uma frase específica para sua versão inicial.

Planos e preços

É possível utilizar a plataforma gratuitamente a partir da versão de testes. O site, contudo, não deixa muito explícito quantas vezes é possível reescrever ou resumir textos diariamente no modo grátis — ele apenas indica que "o plano gratuito é muito útil para quem escreve pouco conteúdo de forma esporádica ou quem tem bastante tempo para produzir um determinado trabalho".

O Reescrever.App oferece, ao todo, três categorias de planos, e cada uma dessas categorias tem mais três opções de pagamento. Primeiramente, o usuário precisa decidir se quer acessar apenas a função "Reescrever", apenas o recurso "Resumir" ou se deseja fazer uso das duas ferramentas. Depois, é preciso definir se fará o pagamento de forma semanal, mensal ou trimestral.

Se quiser apenas uma das ferramentas ("resumir" ou "reescrever"), o usuário pode pagar R$ 19 para utilizá-la por uma semana sem limites — esse plano não se trata de uma assinatura, já que, caso não seja renovado, os benefícios são removidos. Por outro lado, os planos mensal (R$ 49) e o trimestral (R$ 139) renovam-se automaticamente. Caso queira os serviços das duas ferramentas simultaneamente (utilizar tanto a função "resumir" quanto a "reescrever"), o internauta paga R$ 29 na opção semanal, R$ 89 na mensal e R$ 239 na trimestral.

Quillbot x Reescrever.App

Apesar de ambos os programas serem eficazes em suas funções, há diferenças significativas que podem influenciar na escolha do usuário. O Reescrever.App é um projeto novo e totalmente desenvolvido no Brasil, capaz de reescrever e resumir textos em português. Por outro lado, o Quillbot é mais completo, mas está disponível apenas em inglês.

Por ser um projeto recente, o Reescrever.App é um programa mais simples, contando apenas com as ferramentas de reescrever e resumir. Já Quillbot fornece diferentes modos de reescrita — como "padrão", "formal" ou "curto" — e ainda permite determinar o grau de modificações feitas pela IA. Entre outros recursos do Quilbot, estão a checagem de gramática e plágio, o gerador de citação e sumarização.

Além disso, as alterações efetuadas pelo Quillbot tendem a ser mais notáveis que as do Reescrever.App. Em nossos testes, o software brasileiro sugeriu sinônimos e efetuou paráfrases quando possível. Por outro lado, o Quillbot, além dessas mesmas ações, também trocou frases de lugar sem danificar a coerência do texto. O grande diferencial do Reescrever.app, contudo, é que ele está disponível em português — enquanto o programa estadunidense só aceita textos em inglês.

