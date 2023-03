Relembre 10 desenhos animados que fizeram sucesso nos anos 2000

Um longo catálogo de desenhos animados de sucesso, que ainda são conhecidos e provocam nostalgia, fizeram parte da infância de crianças que cresceram nos anos 2000. No Brasil, a maior parte deles era transmitido em TV aberta, como Bob Esponja e Dragon Ball Z na TV Globo e X-Men: Evolution e As Meninas Super-Poderosas no SBT . Por mais que essas obras não sejam mais comuns na programação infantil dessas emissoras, é possível encontrá-las no streaming.

Pensando nisso, o TechTudo reuniu dez títulos para aqueles que querem relembrar a infância ou, ainda, conhecer uma nova animação. Confira, a seguir, a lista com informações sobre enredo e plataformas em que estão disponíveis.

2 de 12 O desenho animado As Meninas Super-Poderosas foi um dos de maior sucesso nos anos 2000 — Foto: Reprodução/HBO Max O desenho animado As Meninas Super-Poderosas foi um dos de maior sucesso nos anos 2000 — Foto: Reprodução/HBO Max

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O Que Há de Novo, Scooby-Doo? (HBO Max)

Um dos diversos programas com o dogue alemão Scooby-Doo e sua equipe de detetives foi ao ar originalmente entre 2002 e 2006 com o título O Que Há de Novo, Scooby-Doo?. Em cada um dos 42 episódios das três temporadas, Scooby, Salsicha, Velma, Daphne e Fred desvendam os mistérios que rondam os lugares que visitam. A série teve criação de Wendy Perdue e, atualmente, pode ser conferida na HBO Max. No IMDb, a animação tem nota 7,3 e, no Rotten Tomatoes, conquistou a aprovação de 97% do público.

3 de 12 O Que Há de Novo, Scooby-Doo? é um dos diversos programas que tem Scooby e seus amigos como protagonistas — Foto: Divulgação/Warner Bros. O Que Há de Novo, Scooby-Doo? é um dos diversos programas que tem Scooby e seus amigos como protagonistas — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Bob Esponja Calça Quadrada (Paramount+)

Uma das animações de maior sucesso mundial, Bob Esponja Calça Quadrada começou a ser transmitida em 1999 e continua a lançar novas temporadas até hoje. Em cada um dos seus mais de 300 episódios, acompanhamos as aventuras de uma esponja do mar que trabalha em uma lanchonete e vive em um abacaxi no fundo do oceano. Os personagens da série indicada a 10 Emmys foram criados por Stephen Hillenburg e Jason Shiga, e a produção pode ser conferida no Paramount+. No IMDb, sua nota é 8,2 e, no Rotten Tomatoes, o seriado conquistou aprovação de 72% da audiência.

4 de 12 Novas temporadas de Bob Esponja Calça Quadrada são lançadas até os dias atuais — Foto: Reprodução/IMDb Novas temporadas de Bob Esponja Calça Quadrada são lançadas até os dias atuais — Foto: Reprodução/IMDb

X-Men: Evolution (HBO Max)

A animação X-Men: Evolution foi ao ar entre 2000 e 2003 e, atualmente, pode ser conferida no HBO Max. Na série de 52 episódios, os super-heróis da Marvel Comics são reimaginados adolescentes, compartilhando o edifício do Instituto Xavier enquanto aprendem a controlar os próprios poderes. O programa contou com diversos diretores, entre eles Gary Graham, responsável por 20 episódios ao todo. Sua nota no IMDb é 7,8 e, no Rotten Tomatoes, o desenho conquistou aprovação de 91% do público.

5 de 12 X-Men: Evolution é a série animada dos super-heróis da Marvel Comics — Foto: Divulgação/HBO Max X-Men: Evolution é a série animada dos super-heróis da Marvel Comics — Foto: Divulgação/HBO Max

Liga da Justiça (HBO Max)

Liga da Justiça, a série animada dos super-heróis da DC Comics, foi transmitida originalmente entre 2001 e 2004, e hoje pode ser conferida no catálogo do HBO Max. O programa dirigido por Dan Riba e Butch Lukic conta com 52 episódios e foi indicado duas vezes ao Emmy. Na produção, sete formidáveis heróis formam a equipe mais poderosa de todos os tempos. Sua nota no IMDb é 8,6, sendo a 171ª série melhor avaliado do site. No Rotten Tomatoes, o seriado conquistou a aprovação de 95% tanto dos críticos quanto do público.

6 de 12 Em Liga da Justiça, uma equipe muito poderosa é formada por Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Mulher Gavião e Ajax — Foto: Reprodução/IMDb Em Liga da Justiça, uma equipe muito poderosa é formada por Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Mulher Gavião e Ajax — Foto: Reprodução/IMDb

As Meninas Super-Poderosas (HBO Max)

A primeira produção de As Meninas Super-Poderosas foi ao ar entre 1998 e 2004, e chegou a conquistar dois Emmys. Atualmente disponível no HBO Max com um total de 81 episódios, acompanhamos Lindinha, Florzinha e Docinho dedicando suas vidas a combater o crime e as forças do mal. A produção teve diversos diretores, entre eles Craig McCracken, responsável pela maior parte do programa. No IMDb, sua nota é 7,3 e, no Rotten Tomatoes, a animação conquistou 90% da audiência.

7 de 12 Os episódios de As Meninas Super-Poderosas podem ser conferidos no HBO Max — Foto: Reprodução/JustWatch Os episódios de As Meninas Super-Poderosas podem ser conferidos no HBO Max — Foto: Reprodução/JustWatch

Os Padrinhos Mágicos (Paramount+)

A série animada Os Padrinhos Mágicos foi transmitida originalmente entre os anos de 2001 e 2017 e chegou a conquistar um Emmy. Com 159 episódios ao todo, é possível conferi-la no catálogo do Paramount+, Oi Play, Apple TV+ e Amazon Prime Video. No desenho, depois de ser torturado por sua babá, um garoto de dez anos é colocado sob os cuidados de dois padrinhos mágicos, que podem conceder a ele quase qualquer desejo, o que tem consequências terríveis. A produção foi criada por Butch Hartman e Bob Boyle, tendo pontuação 7,2 no IMDb. No Rotten Tomatoes, a animação conquistou 74% da audiência.

8 de 12 As temporadas de Os Padrinhos Mágicos estão disponíveis em diversas plataformas de streaming — Foto: Reprodução/IMDb As temporadas de Os Padrinhos Mágicos estão disponíveis em diversas plataformas de streaming — Foto: Reprodução/IMDb

As Aventuras de Jackie Chan (Pluto TV)

A animação As Aventuras de Jackie Chan foi ao ar entre os anos de 2000 e 2005, e atualmente pode ser conferida na Pluto TV. Com 95 episódios ao todo, o desenho acompanha Jackie e sua família lutando contra uma organização criminosa por talismãs mágicos que podem desencadear um espírito maligno. A produção tem diversos diretores creditados, entre eles Christopher Berkeley e Michael Chang, responsáveis pela maior parte da série. No IMDb, sua nota é 7,4 e, no Rotten Tomatoes, o seriado conquistou 62% do público.

9 de 12 É possível assistir As Aventuras de Jackie Chan de forma gratuita na plataforma Pluto TV — Foto: Reprodução/JustWatch É possível assistir As Aventuras de Jackie Chan de forma gratuita na plataforma Pluto TV — Foto: Reprodução/JustWatch

Dragon Ball Z (Crunchyroll)

A primeira produção da franquia Dragon Ball Z foi originalmente ao ar entre 1989 e 1996, mas sua transmissão seguiu por anos na TV aberta. Hoje, o anime pode ser conferido no Crunchyroll. O desenho é baseado na série de mangás escrita e ilustrada por Akira Toriyama, tendo 277 episódios ao todo. Na trama, depois de descobrir que é de outro planeta, Goku e seus amigos são forçados a defendê-lo de um ataque de inimigos extraterrestres. No IMDb, a nota da adaptação é 8,8, sendo a 71ª série melhor avaliada do site.

10 de 12 Dragon Ball Z é uma das franquias de maior sucesso mundial — Foto: Reprodução/JustWatch Dragon Ball Z é uma das franquias de maior sucesso mundial — Foto: Reprodução/JustWatch

Digimon (Globoplay e Crunchyroll)

O anime Digimon foi lançado em 1999 e transmitido até 2007, atualmente está disponível nos catálogos do Globoplay e Crunchyroll. A franquia, que começou como um jogo de animais de estimação virtuais, foi criada por Akiyoshi Hongo. Na animação, um grupo de jovens adolescentes é enviado para um misterioso mundo digital e, lá, ganham seus próprios monstros chamados Digimons. Agora, a missão deles é combater o mal e salvar o mundo. No IMDb, sua nota é 7,3 e, no Rotten Tomatoes, a produção conquistou a aprovação de 95% da audiência.

11 de 12 As temporadas de Digimon estão disponíveis no catálogo do Globoplay e Crunchyroll — Foto: Divulgação/Crunchyroll As temporadas de Digimon estão disponíveis no catálogo do Globoplay e Crunchyroll — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Pokémon - A Série: Liga Índigo (Netflix)

A série animada Pokémon foi ao ar pela primeira vez em 1997 e até hoje novas temporadas são lançadas. A temporada inicial da franquia criada por Satoshi Tajiri conta com 52 episódios e pode ser conferida na Netflix. A trama acompanha as aventuras de Ash Ketchum e Pikachu na jornada para se tornar um mestre Pokémon. No IMDb, sua pontuação é 7,5. Já no Metacritic, a produção recebeu nota 7,7 dos usuários do site.

12 de 12 As aventuras de Ash e Pikachu podem ser conferidas na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix As aventuras de Ash e Pikachu podem ser conferidas na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix