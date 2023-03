Resident Evil 4 Remake: 7 coisas que você precisa saber antes de jogar

Resident Evil 4 Remake , título lançado em 23 de março, é uma das versões mais aguardadas pelos fãs da franquia de terror. Com o intuito de trazer uma experiência atualizada, o novo game da Capcom apresenta gráficos aprimorados, gameplay fluida e uma história mais rica em detalhes. No entanto, antes de embarcar na aventura, é importante ter algumas informações cruciais em mente para poder aproveitá-la ao máximo. Por isso, confira, a seguir, sete coisas que você precisa saber para jogar RE4 Remake.

2 de 9 Leon é considerado um dos personagens mais icônicos de toda a franquia RE; veja lista de coisas que você precisa saber do game — Foto: Divulgação/Capcom Leon é considerado um dos personagens mais icônicos de toda a franquia RE; veja lista de coisas que você precisa saber do game — Foto: Divulgação/Capcom

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Opine no Fórum do TechTudo

1. Atire em armas lançadas em você

Ao longo da gameplay, o jogador encontrará vários inimigos, e cada um deles tentará abatê-lo de uma forma diferente. Alguns deles vão apenas vir para cima, mas outros irão atirar armas, como machados, ou outros itens, como tochas em chamas, coquetéis Molotov, dinamites e mais.

Por isso, o ideal é evitar ser atingido por esses projéteis, e a forma mais eficaz disso é matar o inimigo antes. No entanto, a ação requer muita rapidez e, caso não tenha tempo, uma alternativa é atirar no projétil. No caso de acertar os coquetéis Molotov e a dinamite, é possível causar uma explosão instantânea, causando dano em um ou mais inimigos.

3 de 9 Vários inimigos tentarão te matar, já que Resident Evil 4 é conhecido por apresentar combate com hordas; no remake, isso não é diferente. — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Vários inimigos tentarão te matar, já que Resident Evil 4 é conhecido por apresentar combate com hordas; no remake, isso não é diferente. — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

2. Aprenda a desviar e fugir

O remake de Resident Evil 4 não possui eventos de ação rápida como no jogo original. No entanto, alguns botões precisarão ser pressionados rapidamente durante combates para evitar ferimentos. Com a faca de Leon, por exemplo, o player pode parar qualquer ataque corpo-a-corpo dos inimigos, bastando apertar o comando antes. Dessa forma, o adversário será atordoado e ficará vulnerável para receber um chute ou golpe fatal.

Para se defender, o ideal é aprender o tempo do parry o mais rápido possível, o que pode ser praticado com inimigos mais simples. O mesmo vale para evadir, uma vez que é preciso pressionar o comando rápido para executá-lo corretamente. Para a alegria de muitos, o jogo informa exatamente quando fazer os dois, o que facilita a play.

4 de 9 O inimigo da serra elétrica é um dos mais icônicos de todo o jogo e, nessa versão, pode ser parado com uma faca; — Foto: Reprodução/Capcom O inimigo da serra elétrica é um dos mais icônicos de todo o jogo e, nessa versão, pode ser parado com uma faca; — Foto: Reprodução/Capcom

3. Atire nos corvos

Este é um truque simples, mas útil durante todo o jogo: se avistar um corvo, atire nele. A ação fará com que o animal deixe cair cerca de 300 Pesetas, sendo uma forma rápida de juntar a moeda. Ao fazer isso durante toda a campanha, será bem mais fácil melhorar ou comprar equipamentos para Leon. Assim, para avistar as criaturas, basta ficar atento aos sons do jogo, uma vez que é possível ouvi-los quando se aproximam. No entanto, tenha cuidado, pois movimentos bruscos podem assustá-los.

5 de 9 Atirar em corvos é uma ótima forma de conseguir 'Pesetas' no jogo Resident Evil 4 Remake — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Atirar em corvos é uma ótima forma de conseguir 'Pesetas' no jogo Resident Evil 4 Remake — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

4. Tente ser furtivo

Uma novidade no remake de RE4 é que Leon pode se mover sorrateiramente atrás de inimigos e matá-los com um golpe de faca. Vale lembrar, no entanto, que nem sempre dá para fazer isso, pois o jogo constantemente faz o player lidar com hordas de Ganados enlouquecidos.

Assim, nos momentos que perceber que os inimigos não sabem que está ali, agache com o botão do comando e tente surpreendê-los. Uma boa dica para usar o stealth é tentar matar os inimigos armados com bestas, que geralmente ficam em lugares altos e atrapalham mais nos combates maiores.

6 de 9 O modo foto de Resident Evil 4 Remake permite imortalizar seus momentos preferidos do game — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins O modo foto de Resident Evil 4 Remake permite imortalizar seus momentos preferidos do game — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

5. Use granadas de luz

As granadas de luz (ou flashbangs) são muito importantes no game. Isso porque elas atordoam tanto inimigos comuns, facilitando um abate rápido, quanto os que se transformam em "Las Plagas" -- aqueles que, depois de mortos, têm suas cabeças substituídas por tentáculos gigantes e voltam a atacar. Contudo, vale lembrar que as granadas de luz não são abundantes no jogo (embora você possa criar mais), então a dica é usá-las em grupos de dois ou mais desses inimigos.

7 de 9 A granada de luz é uma forma efetiva para sair de situações complicadas em Resident Evil 4 Remake — Foto: Reprodução/Davi Bicalho A granada de luz é uma forma efetiva para sair de situações complicadas em Resident Evil 4 Remake — Foto: Reprodução/Davi Bicalho

6. Abuse dos acertos críticos

Acertos críticos até podem acontecer "sem querer", mas o ideal é ter a intenção de consegui-los -- o que você pode fazer ao tentar acertar headshots. Assim, aponte a arma e aguarde alguns segundos sem mover o controle para a mira dar um certo zoom. Se você se mover muito, isso será perdido, mas se atirar enquanto o zoom estiver ativo, as chances de acertar um golpe crítico aumentarão. Isso é difícil de executar quando está lutando contra vários inimigos, mas se surpreendeu alguns deles e quer derrubar um rapidamente, experimente a tática.

8 de 9 Um acerto crítico dá muito mais dano no inimigo do que um acerto comum em RE4 Remake — Foto: Reprodução/Capcom Um acerto crítico dá muito mais dano no inimigo do que um acerto comum em RE4 Remake — Foto: Reprodução/Capcom

7. Conclua todos os pedidos do Mercador

Uma novidade neste remake são os pedidos extras, marcados por papéis azuis que aparecem colados nas paredes. Colete um deles para começar o pedido e veja as instruções fornecidas. Eles costumam apresentar objetivos rápidos e fáceis, como matar ratos em uma área específica, derrubar medalhões azuis pendurados e outros.

Ao completar os pedidos, o player será recompensado com uma joia rosa chamada Spinel toda vez que for ao Mercador. Elas são importantes, pois podem ser trocadas por itens especiais, como armas, itens de melhoria, tesouros e pólvora. Inclusive, vale dizer que elas até podem ser encontradas durante a exploração do game, mas a maioria é coletada por meio desses extras.

9 de 9 O Mercador é um personagem muito conhecido por suas marcantes palavras em Resident Evil 4 Remake; item pode ajudar a melhorar armas e encontrar tesouros rapidamente — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins O Mercador é um personagem muito conhecido por suas marcantes palavras em Resident Evil 4 Remake; item pode ajudar a melhorar armas e encontrar tesouros rapidamente — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins